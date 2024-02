Διακήρυξη της Αμβέρσας: Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας

Σε πλήρη κινητοποίηση τίθενται οι Eυρωπαίοι βιομήχανοι με στόχο την ανάσχεση των απωλειών που έχει υποστεί ο βιομηχανικός τομέας της Ευρώπης λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και της δυσκολίας της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας να αντιδράσει δυναμικά. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της BASF στην Αμβέρσα, ηγέτες από βασικούς κλάδους της βιομηχανίας ένωσαν τις δυνάμεις τους με εκπροσώπους Συνδέσμων και Ευρωπαίους ηγέτες για να αντιμετωπίσουν τις πιεστικές ανησυχίες σχετικά με το βιομηχανικό τοπίο της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό οι επικεφαλής των βιομηχανιών της Ευρώπης προχώρησαν σε πρωτοβουλία για 10 επείγουσες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα οι 73 επικεφαλής βιομηχανιών από 20 βιομηχανικούς κλάδους που εκπροσωπούν 7,8 εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη υπέγραψαν τη «Διακήρυξη της Αμβέρσας» για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία και την παρουσίασαν στο Βέλγο πρωθυπουργό Alexander De Croo και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von derLeyen.

The @EU_Commission is here to support each industry on its net-zero path, I said at today's Industry Summit.

Predictability, lower energy prices, competitiveness and a strong business case for clean tech

– this is what we are working on.

And how we will keep our head start. pic.twitter.com/66Jqn0kKOw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 20, 2024