Apple: Η μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων από το 2016

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα τριμήνου της Apple, με τα έσοδα του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού να είναι μειωμένα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά και αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τον πήχυ που είχαν ορίσει στις προβλέψεις του οι αναλυτές.

Τα συνολικά έσοδα της Apple για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου ήταν μειωμένα κατά 5,5%- στην πρώτη πτώση από το 2019 και τη μεγαλύτερη από το 2016. Κατώτερα των προσδοκιών ήταν και τα κέρδη. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Κουκ, προσδιόρισε τρεις παράγοντες για το πλήγμα στα αποτελέσματα: το ισχυρό δολάριο, τα προβλήματα παραγωγής στα εργοστάσια της Κίνας, που επηρέασαν τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max, αλλά και συνολικά το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,88 δολ., μειωμένα κατά 10,9% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και έναντι προβλέψεων σε poll της Refinitiv ότι θα διαμορφωθούν στα 1,94 δολάρια.

Η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 117,15 δισ. δολαρίων (πτώση 5,49% σε ετήσια βάση) και έναντι εκτιμήσεων ότι θα φτάσουν τα 121,10 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα από το iPhone κατέγραψαν πτώση 8,17% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, στα 65,78 δισ. δολάρια – την ώρα που οι εκτιμήσεις των αναλυτών τα ήθελαν στα 68,29 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από Mac έκαναν “βουτιά” 28,66% στα 7,74 δισ. δολάρια – κόντρα στις προβλέψεις που τα ήθελαν στα 9,63 δισ. δολάρια.

Από την άλλη τα έσοδα από iPad έκαναν άλμα 29,66% στα 9,4 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις (7,76 δισ. δολάρια), ενώ και τα έσοδα από υπηρεσίες ήταν ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων (20,77 δισ. έναντι 20,67 δισ. δολ), έχοντας αυξηθεί κατά 6,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από άλλα προϊόντα μειώθηκαν κατά 8,3% στα 13,48 δισ. δολάρια και πέρασαν κάτω από τον πήχυ που είχε οριστεί στα 15,23 δισ. δολάρια.

#Apple earnings MISS on sales & profit📲

1st quarterly sales drop in 4 years

Spoke to $aapl CEO #TimCook who told me 3 factors were to blame:

1) Slowing #economy

2) Strong US$

3) #China production (back up 100%)

Told me they aren't hiring in certain areas but no big layoffs yet pic.twitter.com/L2AkqY0k4e

— Susan Li (@SusanLiTV) February 2, 2023