Αναβάθμιση από S&P: Έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα

Το «δώρο» της επενδυτικής βαθμίδας από έναν από τους τρεις μεγάλους οίκους είναι γεγονός.

Ο οίκος S&P αναβάθμισε κατά μία κλίμακα το αξιόχρεο της Ελλάδας, στο ΒΒΒ-, επικαλούμενος τη σταθερή προώθηση των μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της. Οι προοπτικές (outlook) ορίζονται ως σταθερές.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του αμερικανικού οίκου, τα δημόσια οικονομικά της χώρας βελτιώνονται, ενώ έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση των οικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών.

Εκτιμούν επιπλέον ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και τους άλλους κοινοτικούς πόρους, θα στηρίξουν ισχυρή ανάπτυξη έως το 2026, και τη συνεχιζόμενη μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ.

Το σταθερό outlook αντανακλά τους ισορροπημένους κινδύνους στο εξωτερικό περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομία, σε συνδυασμό με την προσδοκία για σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου εάν οι επιδόσεις στον προϋπολογισμό και οι εξωγενείς ανισορροπίες, όπως από ένα αυξημένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, επιδεινωθούν σημαντικά περισσότερο των εκτιμήσεων.

Στον αντίποδα, ο οίκος θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα εάν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρήσει περαιτέρω, σε επίπεδα ανάλογα του χρέους άλλων οικονομιών με αντίστοιχη αξιολόγηση.

Κάτι τέτοιο, υπολογίζουν οι αναλυτές του οίκου, θα μπορούσε να συμβεί εάν συνεχιστούν τα ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα για μεγάλη χρονική περίοδο και από τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Να θυμίσουμε ότι έως τώρα μόνο ο καναδικός DBRS μας είχε βγάλει από την κατηγορία των «σκουπιδιών» (junk). Το γεγονός ότι ένας μεγάλος οίκος πράττει το ίδιο είναι μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, ένα πολύ θετικό σήμα προς τις αγορές, σε μία περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς γεννά φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα και ωθεί προς τα επάνω τις αποδόσεις των ομολόγων.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα η JPMorgan είχε εκτιμήσει πως με την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού θα μειωθεί στις 135 μονάδες βάση έως το τέλος του έτους και στις 130 μονάδες το 2024.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις είχαν γίνει πριν έρθουν οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά αποκαλύπτουν ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται ενός είδους «ασπίδα» για τα ελληνικά ομόλογα.

Δεν αποκλείεται τον Δεκέμβριο, εφόσον δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις, να εξασφαλίσουμε την επενδυτική βαθμίδα και από τον οίκο Fitch, ενώ η αγορά περιμένει ότι μέσα στους επόμενους 6 μήνες θα έρθει και η αναβάθμιση από τον αυστηρό Moody’s.

Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας, αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα στα αγγλικά ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Σημαντικό ορόσημο σήμερα, καθώς η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα, μια πορεία που προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιτυγχάνει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς».

