Πόσο ακόμη αντέχουν Αθήνα, Βαρκελώνη, Ιταλική Ριβιέρα; Η εικόνα στα hot spot του ευρωπαϊκού τουρισμού

Ο ελληνικός τουρισμός έχει ανεβάσει στροφές, με την επιβατική κίνηση να έχει επιστρέψει ή και να έχει ξεπεράσει σε ορισμένα αεροδρόμια τα επίπεδα του 2019, τις πληρότητες σε ξενοδοχεία και καταλύματα να είναι στα ύψη και τις εισπράξεις να προσφέρουν στήριγμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στο ΑΕΠ αλλά και την απασχόληση.

Η εικόνα είναι ανάλογη σε Ισπανία και Ιταλία. Τα ρεκόρ του τουρισμού δίνουν μία ανάσα στην οικονομία σε μία περίοδο ακριβού χρήματος, αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων. Αλλά και προκαλούν «γκρίνια» – μία γκρίνια που δεν είναι αβάσιμη ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε. Το απαγορευτικό για πολλές οικογένειες κόστος διακοπών σε δημοφιλείς προορισμούς, οι ασφυκτικά γεμάτες πρωτεύουσες, η εκρηκτική άνοδος του airbnb – που μεταφράζεται σε λιγότερες επιλογές και πιο ακριβά ενοίκια για τους κατοίκους- είναι θέματα που απασχολούν έντονα όλες τις τουριστικές χώρες της ηπείρου.

Η δημόσια συζήτηση για το τι τουρισμό θέλουμε και πόσο αντέχουμε έχει ανοίξει για τα καλά. Στο θέμα αυτό εστιάζει με σημερινό της δημοσίευμα και η Wall Street Journal. Το άρθρο φέρει τον τίτλο: “The European Hot Spots Struggling With the Tourist Masses” (Τα ευρωπαϊκά hot spots που παλεύουν με τις μάζες των τουριστών) και τον άκρως επεξηγηματικό υπότιτλο “Italy, Spain and Greece are on track for a record-setting tourism season, and not everyone is happy about it; ‘It’s Too Much’ (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα οδεύουν προς τουριστική σεζόν – ρεκόρ και δεν είναι όλοι χαρούμενοι για αυτό: “Είναι υπερβολικό”).

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, εκατομμύρια Ευρωπαίοι και Αμερικανοί επιδίδονται στον λεγόμενο «τουρισμό εκδίκησης», αναπληρώνοντας τον χαμένο χρόνο ταξιδιού κατά τη διάρκεια των ετών που επλήγησαν από την πανδημία του 2020-22. Επιπλέον εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες αναμένεται να επισκεφθούν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο μετά την κατάργηση των ταξιδιωτικών περιορισμών της Κίνας.

Η Ιταλία είναι πιθανό να ξεπεράσει τον αριθμό ρεκόρ τουριστών και διανυκτερεύσεων που είχε σημειωθεί το 2019, πριν χτυπήσει ο Covid, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Demoskopika. Οι αφίξεις την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι 3,7% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και 30% περισσότερες από ό,τι πριν από μια δεκαετία. Το υπουργείο Τουρισμού της Ιταλίας δήλωσε επίσης ότι αναμένει έτος ρεκόρ, όπως και Ισπανοί και Έλληνες αξιωματούχοι.

Ρεκόρ και παράπονα

Όλοι αυτοί οι επισκέπτες δίνουν μια ευπρόσδεκτη ώθηση στις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Στην Ιταλία, περισσότερο από το 10% της οικονομίας συνδέεται με τα ταξίδια και τον τουρισμό, σε σύγκριση με 15% στην Ισπανία και 19% στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού. Στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, το αντίστοιχο είναι περίπου 9%.

Αλλά οι ντόπιοι ρωτούν όλο και περισσότερο πόσους ακόμη μπορεί να αντέξουν τα χωριά της ιταλικής Ριβέρας, Τσίνκουε Τέρρε, η Βαρκελώνη και η Αθήνα. Η δυσαρέσκεια αυξάνεται επίσης σε ορισμένα μέρη, ωθώντας τις τοπικές προσπάθειες να χαλιναγωγήσουν τις τουριστικές ορδές.

Στο Πορτοφίνο, ένα μικρό πολυτελές χωριό στην Ιταλική Ριβιέρα, δημοφιλές στο διεθνές τζετ σετ, η αστυνομία επιβάλλει πρόστιμα σε άτομα που εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών για να βγάλουν selfie.

Το 2024, η Βενετία σχεδιάζει να εισαγάγει ένα τέλος εισόδου στην πόλη τις πιο πολυσύχναστες ημέρες του έτους, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου.

Στη Βαρκελώνη, οι ντόπιοι αναρτούν πινακίδες που γράφουν «οι τουρίστες είναι τρομοκράτες», ενώ στην Αθήνα, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το πώς η εξάπλωση των ενοικιάσεων Airbnb για τουρίστες αυξάνει τα ενοίκια και εκτοπίζει τους Έλληνες από το κέντρο της πόλης.