Β. Κικίλιας: Περισσότερες online προκρατήσεις από ποτέ στα ελληνικά ξενοδοχεία

Τη συμβολή της ψηφιακής καινοτομίας στην ενίσχυση των επιδόσεων του τουρισμού υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση “Greek Tourism Success Story: Acceleration through Digital Innovation”. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Relevance Digital Agency με τη συμμετοχή της Google του ΤικΤοκ, του Elevate Greece και σημαντικών εκπροσώπων του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως «η επιτυχία του τουρισμού δίνει νέες ευκαιρίες καινοτομίας» ενώ υπενθύμισε πως η κυβέρνηση «επένδυσε σημαντικά σε ψηφιακές δεξιότητες μέσα για παράδειγμα από την συμφωνία την οποία κάναμε με τη Google, η οποία προβλέπει εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και ήδη περισσότερα από 500 ξενοδοχεία έχουν κάνει την εκπαίδευση και εμφανίζουν τα βιώσιμα χαρακτηριστικά τους στη Google». Όπως σημείωσε «πριν από τη συμφωνία μας με την Google αυτός ο αριθμός ήταν μικρότερος των 50».

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στην online καμπάνια που υλοποίησε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού για πρώτη φορά 12 μήνες το χρόνο, ενώ ανέφερε την αύξηση των online bookings τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στη βραχυχρόνια μίσθωση. «Περισσότερες online προκρατήσεις από ποτέ, καταγράφονται αυτή την περίοδο στα ελληνικά ξενοδοχεία από το εξωτερικό και το εσωτερικό, με το μέσο όρο αύξησης για το σύνολο των προορισμών της χώρας να αγγίζει το 67%» ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν ο Θανάσης Σοφιανός founder και CEO Relevance η Μαρία Φούντα, head of marketing SE Europe Google και ο Φάνης Θεοδώρου brand partnerships manager TikTok. Στο panel της συζήτησης συμμετείχαν ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων Σύμβουλος του Elevate Greece, ο Απόστολος Αποστολάκης, Founding Partner της Venture Friends, η Κατερίνα Σαριδάκη, Director του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, και ο Πρόδρομος Τσιαβός, Head of Digital Innovation του Ιδρύματος Ωνάση. Τη συζήτηση συντόνισε οΤάσος Ζάχος, Editor in Chief του Fortune Greece.

Καθώς το ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, η Google και το TikTok μοιράστηκαν πρωτοποριακές λύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και της προβολής. Παράλληλα, η Google παρουσίασε τις κοινές πρωτοβουλίες της με το Υπουργείο Τουρισμού για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα φώτισαν την αξία των συνεργειών, και τη σημασία της ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα ελληνικής οικονομίας με πολυεπίπεδο αντίκτυπο σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Με όχημα τις αναπτυξιακές δυνατότητες που κρύβει ο κλάδος του τουρισμού, ο Founder & CEO της Relevance Θανάσης Σοφιανός, εστίασε στη στρατηγική της εταιρείας στον τουριστικό τομέα μέσω της ενίσχυσης της ομάδας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της επένδυσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις του ευρύτερου πεδίου.