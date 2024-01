Πρωτοπόρες λύσεις για το Λιανεμπορίο, τις Επιχειρήσεις & την Εκπαίδευση από την Prestigio Solutions

Οι γρήγοροι ρυθμοί της τεχνολογίας, ωθούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμποριο καθώς και στον τομέα εκπαίδευσης, να αναζητούν συνεχώς λύσεις για να προσελκύουν αγoραστικό κοινό και να δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. Η Prestigio Solutions ως διεθνής οίκος τεχνολογικών λύσεων για επιχειρήσεις και τον τομέα εκπαίδευσης αναγνωρίζει ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτό, είναι μέσω λύσεων Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) και Διαδραστικών Μέσων (Multiboards) που υποστηρίζουν την απρόσκοπτη μετάδοση πληροφοριών, την προώθηση προϊόντων, την επικοινωνία με τους πελάτες & την προώθηση της εκπαίδευσης με πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους.

Η Prestigio Solutions διαθέτει μια μεγάλη γκάμα λύσεων καλύπτοντας ανάγκες Ψηφιακής Σήμανσης, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων Διαδραστικών Totems, επαγγελματικές οθόνες LCD, LCD Video walls, Διαδραστικές οθονες- Multiboards καθώς και λογισμικό για την εκπλήρωση κάθε ανάγκης.

ALL IN ONE λύση για Εκπαιδευτικό και Επιχειρηματικό τομέα σε διαστάσεις 65-110 ιντσών της σειράς Prestigio Solution Multiboards Light+.

Η ενσωματωμένη κάμερα και τα μικρόφωνα σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη πολλαπλή αφή 40 σημείων και το ενσωματωμένο σύστημα ήχου 2.1, μπορούν να εξασφαλίσουν σε περιβάλλον Android και Windows, εύκολη χρήση και εκσυγχρονισμό λύσεων εκπαίδευσης, επαγγελματικών συσκέψεων και ταυτόχρονα ψηφιακής σήμανσης. Ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, η οθόνη μπορεί να διαχωριστεί σε 4 τμήματα και να χρησιμοποιηθεί ταυτοχρονα από 4 διαφορετικούς χρήστες.

Η Prestigio Solution μπορεί να προσφέρει λύσεις λογισμικού και υλικού τελευταίας τεχνολογίας, εκμεταλλευόμενη την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για επιχειρήσεις και εκπαίδευση.

Τα αυτόνομα συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης Totems γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στους τομείς του λιανικού εμπορίου/επιχειρήσεων, ως ένας τρόπος βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη και αύξησης των πωλήσεων. Τα διαδραστικά Τotem ως μεγάλες, αυτόνομες ψηφιακές οθόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή προϊόντων, προωθήσεων και άλλων πληροφοριών με οπτικά ελκυστικό τρόπο. Επιπλέον διαθέτουν οθόνη πολλαπλής αφής με ενσωματωμένο περιβάλλον Windows IoT, προσφέροντας στους επισκέπτες πρόσθετες δυνατότητες, όπως αναζήτηση πληροφοριών, να εξερευνήσουν όλα τα προϊόντα από το χαρτοφυλάκιό, να κάνουν μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σε περιβάλλον εκτός ή εντός διασύνδεσης.

Τα διαδραστικά Totems ψηφιακής σήμανσης έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε κάθε εσωτερικό χώρο. Μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη επιλογή για την επιχείρησή σας, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λύσεων της Prestigio Solutions: Tilted Totems, Vertical Totems, καθώς και αυτόνομη λύση εξωτερικού χώρου υψηλής φωτεινότητάς.

Μια άλλη δημοφιλή λύση ψηφιακής σήμανσης είναι τα Video Walls με διάφορες παραλλαγές υλοποίησης τους. Τα video walls έχουν πολυάριθμες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συναρπαστικά μεγάλων προβολών, προσελκύοντας τα βλέμματα, παρέχοντας προωθητικές ενέργειες προϊόντων, δημιουργώντας μια καθηλωτική και συναρπαστική εμπειρία.

Τα LCD video walls της Prestigio Solutions είναι η καλύτερη επιλογή με διαγώνιο οθόνης 55″, εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο μόλις 0,44χιλ, γωνία θέασης 178֯ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια λειτουργία υπό συνδυασμό πολλαπλών οθονών, ως μια μεγάλη οθόνη, εξασφαλίζοντας φωτεινή και απρόσκοπτη εικόνα με καθηλωτικά χρώματα και θέαση υπό μεγάλη γωνία θέασης.

Στο χαρτοφυλάκιο της Prestigio Solutions περιλαμβάνεται επίσης ειδικό λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου/οθονών ψηφιακής σήμανσης που μπορεί να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες και να επιτρέψει στοχευμένα μηνύματα στο επιλεγμένο κοινό. Βοηθά όχι μόνο στη γρήγορη και εύκολη δημιουργία και διανομή περιεχομένου, αλλά και συνδυάζει όλη την ψηφιακή σας σήμανση σε ένα περιβάλλον παρέχοντας την ευκαιρία διαχείρισης όλων των συσκευών εξ’ αποστάσεως από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Οι λύσεις ψηφιακής σήμανσης της Prestigio Solutions είναι ένα ισχυρό εργαλείο για χώρους λιανικού εμπορίου βελτιώνοντας την εμπειρία αγορών και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογία όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε συνδυασμό με δημιουργικό περιεχόμενο, οι έμποροι λιανικής μπορούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον που κρατά το ενδιαφέρον των επισκεπτών ζωντανό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιo της Prestigio Solutions στην Ελλάδα, επικοινωνήστε με την ASBIS hellas