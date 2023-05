Tα Three Cents, τα premium mixers της Coca-Cola Τρία Έψιλον γιορτάζουν την Paloma Day και φέρνουν την Άνοιξη στα bar

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Paloma, στις 22 Μαΐου, τα Three Cents, τα premium mixers που πρόσφατα εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον, καλούν bartenders και καταναλωτές στην πιο ξέφρενη Μεξικάνικη Γιορτή. Με την υποστήριξη των Three Cents, αγαπημένα bar στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, φέρνουν στα στενά και τις ταράτσες τον αέρα της αυθεντικής Paloma, με Three Cents Pink Grapefruit Soda και Τεκίλα.

Tο κλασσικό και αγαπημένο cocktail, είναι το εθνικό cocktail του Μεξικό κι ένα από τα πιο αγαπημένα στον κόσμο. Με τη χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση από την Pink Grapefruit Soda, η Paloma αποτελεί ιδανική επιλογή για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές, χάρη στη δροσιστική και ισορροπημένη επίγευσή της.

Tο 2014, έτος ίδρυσης των Three Cents, η Paloma άρχισε να εξαπλώνεται στα bar των πόλεων ως η νέα παιχνιδιάρικη ροζ ανακάλυψη των bartenders. Εκεί οι καταναλωτές γεύτηκαν για πρώτη φορά την πρώτη Three Cents Pink Grapefruit Soda. Η γοητευτική της γεύση και οι εκρηκτικές της φυσαλίδες σύντομα αποτέλεσαν talk of the country!

Φέτος, τα Three Cents γιορτάζουν την παγκόσμια ημέρα Paloma για μία ολόκληρη εβδομάδα, διοργανώνοντας Paloma Parties σε όλη την Ελλάδα. Αυθεντικές αλλά και ανατρεπτικές εκδοχές της Real Paloma, finger food αποκλειστικά εμπνευσμένα για τα Paloma Parties, ανεβαστική μουσική και μία τεράστια piñata grapefruit σας περιμένουν για να τα απολαύσετε παρέα με τους αγαπημένους σας. Οι φετινοί εορτασμοί για την Paloma Day θα κορυφωθούν με την μεγαλύτερη Paloma Fiesta που έγινε ποτέ, την 1η Ιουνίου, σηματοδοτώντας την αρχή του φετινού καλοκαιριού! Βρείτε το πρόγραμμα των Paloma Parties ΕΔΩ και…Viva Paloma!