Death Disco Athens Open Air Festival 2023 στην Τεχνόπολη

Το Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Death Disco, το οποίο ολοκληρώνει μια δεκαετία παρουσίας στα αθηναϊκά δρώμενα, μπαίνει στον χορό των καλοκαιρινών Φεστιβάλ και εγκαινιάζει το Death Disco Open Air Festival με ένα line up που αυτόματα το τοποθετεί στην πρώτη γραμμή των πιο σημαντικών dark alternative Φεστιβάλ της Ευρώπης, με headliners τους θρυλικούς The Sisters of Mercy και VNV Nation.

Με ορισμένα από τα 15 συγκροτήματα, που θα προσφέρουν την απόλυτη εναλλακτική πρόταση στην φεστιβαλική ατζέντα του καλοκαιριού, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε.

Ποια η άποψη σας για το Φεστιβάλ αυτό, που γίνεται πρώτη φορά; Πόση σημασία έχει για τη σκηνή;

MECHANIMAL: «Το συγκεκριμένο Φεστιβάλ αναδεικνύει την εναλλακτική μουσική σε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα: dark wave, goth, ηλεκτρονική. Είναι σημαντικό το ότι επιχειρεί γεφύρωση ανάμεσα σε διάφορες γενιές, αλλά και διαφορετικές μπάντες, εγχώριες και του εξωτερικού. Το club Death Disco μάς έχει φιλοξενήσει πολλές φορές, και μετά από δέκα χρόνια ενεργού παρουσίας, γιορτάζουμε κι εμείς μαζί του, σε μια συνθήκη συνάντησης και έκφρασης. Είναι σημαντικό αυτό και, φυσικά, τιμητικό για τους Mechanimal να συμμετέχουν».

KALTE NACHT: «Αρχικά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος του! Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, χρόνος και αφοσίωση για τέτοια εγχειρήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη σκηνή, αφού δίνουν την ευκαιρία, είτε στο υπάρχον, είτε σε νέο κοινό, να παρακολουθήσει μερικές από τις καλύτερες ξένες και ελληνικές μπάντες που θα μπορούσε να δει σε Φεστιβάλ, παγκοσμίως.

Είναι, λοιπόν, ένα Φεστιβάλ, το οποίο όχι μόνο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα του εξωτερικού, αλλά μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα! Φοβερό line up, εξαιρετική τοποθεσία και οργάνωση. Δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της ύπαρξης του Death Disco!»

DATA FRAGMENTS: «Είναι ένα Φεστιβάλ που έλειπε από τα ελληνικά μουσικά δρώμενα, δεδομένου και ότι υπάρχει μεγάλο κοινό αλλά και πολύ καλά συγκροτήματα στην χώρα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να απολαύσουμε αγαπημένα συγκροτήματα και να γνωρίσουμε καλύτερα νεότερα. Ελπίζουμε ότι θα πάει καλά και θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια».

YOUTH VALLEY: «Το Death Disco open air fest ή ακόμη καλύτερα η πραγματοποίησή του, μας έκανε εξαιρετικά χαρούμενους, γιατί είναι η απόδειξη ότι πιο underground , και ίσως μη “ραδιοφωνικά” είδη μουσικής όπως το dark wave / postpunk / shoegaze μπορούν να ακμάσουν και σε συνθήκες Φεστιβάλ στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να καθιερωθεί».

Ποιους ανυπομονείτε εσείς να δείτε live και γιατί;

MECHANIMAL: «Τους Sisters of Mercy, γιατί οι κάποιες αγάπες δεν πεθαίνουν ποτέ».

KALTE NACHT: «Σχεδόν κάθε μπάντα που βρίσκεται στο lineup έχει τη δική της ξεχωριστή θέση για εμάς! Οπότε, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να διαλέξουμε μια συγκεκριμένη. Ωστόσο, θα πούμε τους Sad Lovers & Giants, γιατί δεν έχει τύχει να τους δούμε ποτέ ζωντανά και ανυπομονούμε».

DATA FRAGMENTS: «Όλα τα συγκροτήματα που παίζουν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τα περισσότερα τα έχουμε ξαναδεί και ανυπομονούμε να δούμε και τα υπόλοιπα».

YOUTH VALLEY: «Τους Sad Lovers And Giants σίγουρα, γιατί είναι από τις μπάντες που μας έχουν επηρεάσει στο διάστημα που δημιουργήσαμε τους Youth Valley και το πρώτο μας EP (2019-20)».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Doors Open:

Open Air Stage: 18:30

Machine Work Stage (Indoor): 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

open air stage

19.00 YOUTH VALLEY (GR)

20.00 PLOHO (RU)

21.10 LEBANON HANOVER (UK)

22.40 VNV NATION (UK/DE)

machine work stage (Indoor)

19.30 KALTE NACHT (GR)

20.30 RUE OBERKAMPF (DE)

22.00 SELOFAN (GR)

23.40 SAD LOVERS AND GIANTS (UK)

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

open air stage

19.00 DATA FRAGMENTS (GR)

20.00 ACTORS (CAN)

21.10 SHE PAST AWAY (TUR)

22.40 THE SISTERS OF MERCY (UK)

MECHANIMAL

machine work stage (Indoor)

19.30 MECHANIMAL (GR)

20.30 MECANO UN.LTD (NL)

22.00 ABSOLUTE BODY CONTROL (BE)