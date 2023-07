James: Μια βραδιά Νothing but LOVE

Ένα κύμα ενθουσιασμένου χειροκροτήματος κατακλύζει το κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο Tim Booth, εμφανίζεται ψηλά στις τελευταίες θέσεις, και με μια πιο αργή εκδοχή του Magic Bus ξεκινά να κατεβαίνει τα σκαλιά για να δώσει το δικό του οικείο καλωσόρισμα στο πλήθος.

Από εκείνη τη στιγμή η συναυλία συνεχίστηκε ως την απόλυτη γιορτή της ζωντανής μουσικής, με την εντυπωσιακή προσθήκη ορχήστρας και γκόσπελ χορωδίας για αυτό το sold out show της περιοδείας James Lasted World Orchestral tour – 40th Anniversary!

Τα εννέα σημερινά μέλη των James ενώθηκαν με την ορχήστρα Orchestra 22 υπό τη διεύθυνση του Joe Dudell και τη χορωδία Manchester Inspiration Gospel Choir, πολλαπλασιάζοντας το δέος της βραδιάς.

Φρέσκια ματιά σε αγαπημένα τραγούδια, καθηλωτικά κρεσέντο, αρμονικές μελωδίες, ορχηστρικά σόλο, μαγικές φωνές, και φυσικά η εμβληματική φιγούρα του Tim Booth υπέροχα ελεύθερη, να στριφογυρίζει και να χορεύει, με αυτόν τον τρόπο έκστασης που τον χαρακτηρίζει, κάτω από τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Tο set list περιελάμβανε μια ένδοξη ανασκόπηση αυτής της 40χρονης καριέρας, από το ύμνο Sit Down μέχρι το υπέροχο καινούριο Love Make A Fool, τα καθηλωτικά Say Something και Sometimes έως το συγκινητικά γλυκό She’s a star, με το κοινό να ανάβει τους φακούς των κινητών και να γεμίζει το Hρώδειο με «αστέρια» αλλά και πολλές εκπλήξεις που μας επιφύλασσε η βραδιά.

Γιορτάζοντας την επέτειό τους, οι James απέδειξαν πως αντέχουν στον χρόνο, προσφέροντας μας ένα θριαμβευτικό show που επιβεβαιώνει πως η ζωντανή μουσική είναι μια απαραίτητη εμπειρία.

Γεμίσαμε ευτυχία, χορέψαμε, συγκινηθήκαμε και νιώσαμε ανάλαφροι σαν να έχουμε βιώσει κάποιο είδος μουσικής θεραπείας.

Σας ευχαριστούμε όλους!

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.

#AthensEpidaurusFestival | #AEF2023

Οι James θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη αύριο, Τετάρτη 12 Ιουλίου, στη Μονη Λαζαριστών στο πλαίσιο του Φεστιβαλ Μονής Λαζαριστών.

Doors Open: 20:00

Show starts: 21:30