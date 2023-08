Γουίλιαμ Φρίτκιν (1935 – 2023): Η παλιά φρουρά αποχωρεί, σιγά – σιγά…

Όσοι γνωρίζουν το όνομα του αναφέρουν αμέσως τον «Εξορκιστή», κάποιοι άλλοι τον «Άνθρωπο από τη Γαλλία», και εκεί σταματά η κουβέντα.

Όμως ο Φρίτκιν δεν ήταν απλά ο σκηνοθέτης δυο επιτυχιών. Μαζί με τους Σκορσέζε, Κόπολα και Ντε Πάλμα, υπήρξε γνήσιο παιδί των Αμερικάνικων 70s, με μεγάλη αγάπη για το Παγκόσμιο Σινεμά, το οποίο και καταβρόχθισε για να μεταβολίζει στη συνέχεια με τον πιο ιδιοφυή τρόπο, διαμορφώνοντας τη δική του προσωπική γραφή. Ήταν το «Ζ» του Κώστα Γαβρά που έδωσε στον σκηνοθέτη την έμπνευση για τη σκηνοθετική γραμμή του «Ανθρώπου από τη Γαλλία», όπως είχε αναφέρει αμέτρητες φορές και ο ίδιος ο Φρίτκιν (αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους πανάσχετους «ξεπέτες» των πολιτιστικών θεμάτων σε site και εφημερίδες). Με Κασσαβετικές μεθόδους κινηματογράφησε την Έλεν Μπέρνστιν και την Λίντα Μπλερ στον «Εξορκιστή», γι’ αυτό τρόμαζαν και οι άθεοι.

Ποιος, επίσης, μπορεί να ξεχάσει το «Sorcerer», το αριστουργηματικό ριμέικ του «Μεροκάματου του τρόμου», που γνώρισε καταστροφή στα ταμεία και σχεδόν εξαφάνισε τον σκηνοθέτη για κάποια χρόνια. Οι δε αντιδράσεις που ακολούθησαν το – εκπληκτικό – «Ψωνιστήρι» με τον Αλ Πατσίνο, δε βοήθησαν την κατάσταση και την περίοδο που ακολούθησε, ο Φρίτκιν κράτησε χαμηλό προφίλ, σκηνοθετώντας παραγγελιές των στούντιο με τον γνωστό επαγγελματισμό του, μέχρι τα μέσα των 80s όπου και ολοκλήρωσε δυο αριστουργήματα: Το «Rampage», που δε κυκλοφόρησε ποτέ σε καμιά ψηφιακή μορφή (μόνο σε βιντεοκασσέτα, όσοι πρόλαβαν), και το «To live and to die in L.A.», ένα εκπληκτικό, όσο και μηδενιστικό neo-noir, ισάξιο με τις κορυφές ενός Μάικλ Μαν. Η δε προτελευταία του ταινία (γιατί πρόλαβε να ολοκληρώσει άλλη μια πριν πεθάνει – να δούμε πότε θα τη δούμε), το «Killer Joe» ήταν ένας εκπληκτικός συνδυασμός μαύρης κωμωδίας και αριστοτεχνικά καυστικής σάτιρας, από έναν σκηνοθέτη που δε μάσησε ποτέ τα λόγια του. Και πώς να μην είναι larger-than-life ένας τύπος που κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ στα 36 του χρόνια; Ο Φρίτκιν τα έζησε όλα, και η απώλεια του θα κοστίσει μόνο σε όσους αγαπούν το αληθινό σινεμά.