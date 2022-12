«Η μεγάλη απόδραση των 11»: Το μαγικό ανάποδο ψαλίδι του Πελέ

Ο Πελέ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη, αδιαμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία ως ένας από του μεγαλύτερους παίκτες που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα. Ωστόσο, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής θα μείνει αξέχαστος και για τη συμμετοχή του στην εμβληματική ταινία «Η μεγάλη απόδραση των 11», του Τζον Χιούστον στην οποία είχε σκοράρει με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.

Στην ταινία «Η μεγάλη απόδραση των 11» (πρωτότυπος τίτλος: Escape to Victory), εκτός από τον Πελέ πρωταγωνιστούσαν επίσης επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όπως οι Μπόμπι Μουρ, Οσβάλντο Αρντίλες, Καζίμιες Ντέινα, Πάουλ Φαν Χιμστ, Μάικ Σάμερμπι, Χάλβαρ Τόρεσεν, Βέρνερ Ροθ και Πελέ.

Πολλοί παίκτες της Ίπσουιτς Τάουν πήραν επίσης μέρος στην ταινία, συμπεριλαμβανομένων των Τζον Γουόρκ, Ράσελ Όσμαν, Λόρι Σίβελ, Ρόμπιν Τέρνερ και Κέβιν Ο΄Κάλαχαν. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν επίσης οι ηθοποιοί Μάικλ Κέιν, Μαξ φον Σίντοφ και άλλοι.

Μια ομάδα αιχμαλώτων σε γερμανικό στρατόπεδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πρόκειται να παίξει αγώνα επίδειξης απέναντι στους Ναζί. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην Γερμανία και μια επίλεκτη ομάδα κρατουμένων από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη θα αποτελέσει μια ευκαιρία για απόδραση αλλά και αντίσταση κατά των Ναζί…κι αυτό που προορίζεται όμως για όχημα ναζιστικής προπαγάνδας θα καταλήξει σε λυτρωτικό θρίαμβο για τους συμμάχους.

RIP PELE. One of the greatest footballers who ever lived and the only man to win 3 World Cups. Here's his legendary bicycle kick in Escape To Victory. #RIPPele pic.twitter.com/UcERmAxlxy

— All The Right Movies (@ATRightMovies) December 29, 2022