Το rooftop restaurant του Aristide Hotel με τη μαγευτική θέα προς τα Βαπόρια ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον βραβευμένο με αστέρι Michelin Chef Michael Wignall του The Angel at Hetton στο Yorkshire για δυο pop up βραδιες, στις 1 και 2 Ιουνίου σε μία γαστρονομική συνέργεια που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στη Σύρο.