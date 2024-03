Το Συνέδριο της ΕΣΕΕ στην Αθήνα 5 και 6 Απριλίου

To Future of Retail «is back»! H παγκοσμίου επιπέδου συνεδριακή «εμπειρία», που αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς των εξελίξεων στο Λιανικό Εμπόριο και ως πρωτοποριακό Business Forum, διοργανώνεται από την ΕΣΕΕ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 5 και 6 Απριλίου. Βασισμένο στο καινοτόμο concept της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το οποίο συνδυάζει το καθαυτό Συνεδριακό μέρος με την παράλληλη λειτουργία της Έκθεσης Τεχνολογίας Retail Innovation Lab – το Future of Retail επανέρχεται φέτος ακόμη πιο «ολιστικό».

Βασική φιλοδοξία και στόχευση της ΕΣΕΕ είναι το Συνέδριο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης και αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιχειρηματιών του Retail, που διαγωνίζονται φιλόδοξα στην άκρως ανταγωνιστική «κούρσα» της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης του επιχειρείν. Για τους λόγους αυτούς, στο FoR2024 η εμπειρία παρακολούθησης – πέρα από τους κορυφαίους εισηγητές στις βασικές θεματικές ενότητες που θα λάβουν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Μιλτιάδης Έβερτ, και εκτός από τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του “Lab” στο διπλανό κτίριο «Δεξαμενές» – εμπλουτίζεται με εξειδικευμένα Workshops που θα φιλοξενηθούν στο «Innovathens». Σε αυτά καταξιωμένοι επαγγελματίες από διάφορους τομείς θα μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους σε θέματα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας.

Το Future of Retail πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και στόχο έχει τη διερεύνηση και ανάδειξη των μετασχηματισμών στους οποίους υποβάλλεται ο κλάδος του εμπορίου κατά την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, αλλά και στην αγορά εργασίας, λόγω των νέων αναγκών σε δεξιότητες. Μετά από τις εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις του 2020 και του 2022, η ΕΣΕΕ επιδιώκει την καθιέρωση του Συνεδρίου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως την κορυφαία συνάντηση επιχειρηματιών, στελεχών εμπορικών επιχειρήσεων, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα εμπορίου και επιχειρηματικότητας, ακαδημαϊκών και ερευνητών από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

Συμπερασματικά, στην Τεχνόπολη φέτος το Future of Retail “υπόσχεται” ένα συναρπαστικό διήμερο με ολόκληρη την «must» agenda του Retail Business και με μοναδικές ευκαιρίες networking για τους έλληνες και ξένους επιχειρηματίες και τον εμπορικό κόσμο που αναμένεται να συρρεύσει από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ενδεικτικά, μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι:

The power of retail analytics Social Communities and Engagement Strategies Retail Payments & Consumer Trends Greek Brands as ambassadors Towards a circular economy Εμπόριο & Τουρισμός H τεχνητή νοημοσύνη στο εμπόριο Διασύνδεση Έρευνας και Αγοράς στο Λιανικό Εμπόριο Προς μια «πράσινη» βιομηχανία της μόδας Last-mile Challenge and Sustainability



H φετινή διοργάνωση του Future of Retail τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπό την αιγίδα του Elevate Greece. Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας.

Το Συνέδριο αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στη συστηματική προσπάθεια της ΕΣΕΕ, με παρεμβάσεις προς την Πολιτεία και ενημερωτικές δράσεις προς τα μέλη της, να συντονίσει τον βηματισμό των ελληνικών εμποριών επιχειρήσεων με τις σύγχρονες επιχειρηματικές και καταναλωτικές τάσεις που αναφύονται στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας. Στην κατεύθυνση της στήριξης του κλάδου ένδυσης/υπόδησης, καθώς και της ελληνικής μόδας, το FoR2024 της ΕΣΕΕ επιφυλάσσει μία όμορφη έκπληξη στους λάτρεις του ελληνικού ποιοτικού ενδύματος. Την προβολή της ταινίας – Documanter της Μαριάννας Οικονόμου: The Dior Documentary «The Greek Bar Jacket», η οποία θα γίνει στο κλείσιμο της 1ης μέρας των εργασιών του Συνεδρίου.