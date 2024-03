Noval Property: Επενδύσεις 340 εκατ. ευρώ έως το 2030

Σε επενδύσεις 340 εκατ. ευρώ στοχεύει η Noval Property ΑΕΕΑΠ (θυγατρική του Ομίλου Viohalco) μέχρι το 2030, ενώ εισέρχεται στην τελική ευθεία για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα είπε στη «Ν» με αφορμή τα αποτελέσματα του 2023 ο διευθύνων σύμβουλος της Noval, Παναγιώτης Καπετανάκος, η διαδικασία εισαγωγής της ΑΕΕΑΠ προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας του Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να το καταθέσει προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Από το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος της ΑΕΕΑΠ το 82% αφορά σε ακίνητα ιδιοκτησίας της και 6 από τις επενδύσεις έχουν δρομολογηθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αναλυτές επίσης χθες ο κ. Καπετανάκος «είμαστε μέσα στην αγορά, εξετάζουμε και νέα ακίνητα για μελλοντικά έργα».

Η μεγαλύτερη δρομολογημένη επένδυση της Noval, ύψους 169 εκατ. ευρώ, αφορά την ανακατασκευή των παλιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Viohalco (επιφάνειας 106.000 τ.μ.) στην οδό Πειραιώς 248 -252. Έχει χαρακτηριστεί στρατηγική και η διαδικασία για την αδειοδότηση της είναι σε εξέλιξη (αναμένεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων – ΕΣΧΑΣΕ). Πρόκειται για ένα μικτό έργο με γραφεία, ξενοδοχείο, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.

Ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025 έχει το συγκρότημα γραφείων που κατασκευάζει η Noval σε συνεργασία με την Brook Lane (με ποσοστό 50% εκάστη στην εταίρα The Grid) επί της οδού Χειμάρρας 10 – 12 και Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, στο Μαρούσι. Το κεφάλαιο που θα συνεισφέρει η ΑΕΕΑΠ είναι 55 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση είναι της τάξεως των 130 εκατ. ευρώ.

Το 2025 θα ολοκληρωθεί επίσης η ανακατασκευή υπάρχοντος κτιρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 199, στο Μαρούσι συνολικής δόμησης περίπου 7.000 τ.μ., επένδυση 13,2 εκατ. ευρώ.

Εντός του τρέχοντος έτους θα ολοκληρωθούν δύο από τις επενδύσεις της Noval: Η ανακατασκευή κτιρίου επί της Αρδηττού 40 – 42, στο Μετς (4.000 τ.μ.) με χρήσεις γραφείων και κατοικιών, επένδυση 10,2 εκατ. και η ανέγερση νέου (κατ’ επέκταση υφιστάμενου ακινήτου) σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου γραφείων επί της Χειμάρρας 16 και Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, επένδυση 32 εκατ. ευρώ.

Η εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μισθώσεων) και συμμετοχών της Noval στο τέλος του 2023 ήταν 582,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι 17%. Τα έσοδα από μισθώματα κατά την περσινή χρήση ήταν 29,3 εκατ., (αυξημένα 18%) και τα καθαρά κέρδη 64,6 εκατ. (αύξηση 164%). Η εσωτερική λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 427,4 εκατ. ή 3,98 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 365,9 εκατ. ή 3,40 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης συνολικής μόχλευσης (Loan to Value, LTV) στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε 38,5% και ο καθαρής μόχλευσης (Net Loan to Value, Net LTV) στο 27,6%.

Απαντώντας σε ερώτημα αναλυτών αναφορικά με το υψηλό κατασκευαστικό κόστος και την έλλειψη εργατικού δυναμικού ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι επιπτώσεις μετριάζονται από την αύξηση των μισθωμάτων στα γραφεία υψηλών προδιαγραφών σε επίπεδα κοντά στα 28- 30 ευρώ ανά τ.μ. και ακόμη υψηλότερα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πρόσθεσε πως, «ο Όμιλος έχει καλές σχέσεις, διαχρονικά με την κατασκευαστική αγορά με στέρεες συνεργασίες, μακράς διαρκείας. Συνεργαζόμαστε από κοινού ώστε να ελέγξουμε το κόστος. Επιπλέον, διαθέτοντας και την κατάλληλη τεχνογνωσία, δίνουμε μεγάλη βάση και στις προσφορές που λαμβάνουμε από την αγορά».