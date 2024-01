Lenovo Legion: Πώς η εποχή της ΑΙ βοηθά τους gamers να φτάσουν το ακατόρθωτο

Νέο τεχνολογικό περιβάλλον αλλά και υψηλού επιπέδου παικτική εμπειρία υπόσχεται η νέα σειρά gaming υπολογιστών της Lenovo™ Legion™ που περιλαμβάνει τα laptop Lenovo Legion 7i (16”, 9) και Lenovo Legion 5i (16”, 9). Διαθέτουν AI που βελτιώνει την ταχύτητα και την απόδοσή τους, καθώς και το ολοκαίνουργιο “Legion Cold front την θερμική τεχνολογία Hyper που ξεκλειδώνει ακόμα περισσότερη ισχύ, ενώ διατηρεί το θόρυβο και τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως τονίζεται, η Lenovo παρουσιάζει ένα πλήρες οικοσύστημα gaming συσκευών, λογισμικού και υπηρεσιών και παράλληλα καλεί τους gamers να ξεπεράσουν τον εαυτόν τους, προτρέποντάς τους να «Φτάσουν το Ακατόρθωτο»(“Reach your Impossible”). «Καθώς ο κόσμος εισέρχεται στην νέα εποχή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, η Lenovo είναι περήφανη που βρίσκεται ήδη στην κορυφή αυτής της τεχνολογικής επανάστασης.

Με τη νέα σειρά laptop Lenovo Legion με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, οι gamers έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν σε ακατόρθωτες επιδόσεις, χάρη στις πλήρως προσαρμόσιμες από τον χρήστη αυξήσεις απόδοσης που επιτυγχάνονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Jun Ouyang, Vice President and General Manager of the Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group της Lenovo.

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «εκτός από τις προόδους στο gamingAI, η νέα τεχνολογία Coldfront: Hyperthermalτου χαρτοφυλακίου συσκευώνLenovoLegion—που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους φίλους μας στην Intel—φέρνει την ανατροπή στη θερμική σχεδίαση, αυξάνει την απόδοση μεταφοράς θερμότητας, ενώ μειώνει τον θόρυβο και τη θερμοκρασία στο εξωτερικό των συσκευών, χαράσσοντας το δρόμο για το μέλλον των gaminglaptop”

Lenovo Gaming: Reach Your Impossible

Τη νέα αυτή σειρά συνοδεύει ένα νέο call-to-arms για όλους τους gamers: «Reach Your Impossible». Το νέο οικοσύστημα Lenovo Legion δίνει στους gamers τις λύσεις που χρειάζονται για να ξεπεράσουν το εαυτό τους και να φτάσουν το ακατόρθωτο. Το «Reach Your Impossible» μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για κάθε gamer. Ανεξάρτητα από το αν ο στόχος είναι η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στα επαγγελματικά e sports, ή η νίκη σε κάποιο παιχνίδι με συμπαίκτες σε όλο τον κόσμο, το οικοσύστημα Lenovo Legion διαθέτει τα εργαλεία που προσφέρουν το πλεονέκτημα που χρειάζεστε για να πετύχετε, τόσο στο ψηφιακό πεδίο μάχης όσο και στην εργασία ή τη μελέτη.

Το νέο οικοσύστημα gaming συσκευών της Lenovo παρουσιάστηκε στην CES® 2024, με υπολογιστές που βασίζονται σε Microsoft Windows 11, με περιφερειακά, λογισμικό και υπηρεσίες που προσφέρουν ισχύ, θερμικά, γραφικά και άλλα πλεονεκτήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα προσφέρουν την ελευθερία στους gamers να δημιουργήσουν το δικό τους gaming σύστημα.

Το νέο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα νέα Lenovo Legion 9ης γενιάς gaming laptop και desktop16 ιντσών

Τα Lenovo Legion 7i (16”, 9), Lenovo Legion 5i (16”, 9) και το Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9) είναι για παίκτες που χρειάζονται ένα gaming laptop για να παίζουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια και παράλληλα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές STEM.

Το Lenovo Legion 9i (16”, 9) είναι για όσους δεν ικανοποιούνται με τίποτα λιγότερο από τις καλύτερες επιδόσεις στοgamingκαι τη δημιουργία περιεχομένου.

Τα Lenovo Legion Pro 7i (16”, 9) και Lenovo Legion Pro 5i (16”, 9) είναι για παίκτες που χρειάζονται το απόλυτο σεFPS, στυλ και οθόνη.

Τα Legion Tower 7i και Legion Tower 5i είναι για όσους χρειάζονται την επιπλέον ιπποδύναμη ενός κορυφαίου gaming tower PC.

Επίσης, η Lenovo παρουσίασε τα νέα laptop Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9, Lenovo LOQ 15AHP9 και Lenovo LOQ Tower 17IRR9 για παίκτες που ξεκινούν τώρα το ταξίδι τους στο gaming. Νέα αξεσουάρ, όπως το Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse και το LegionK510 Pro Mini Keyboard, μαζί με τηνέα εφαρμογή λογισμικού Lenovo Avatar Master PC, ολοκληρώνουν το αναβαθμισμένο οικοσύστημα συσκευών. Στον πυρήνα αυτής της νέας σειράς gaming συσκευών βρίσκεται η οικογένεια των αποκλειστικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo – που ονομάζονται LAAIChips–τα όποια προσφέρουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα στα Lenovo Legion και Lenovo LOQ gaming laptop. Τα τσιπ LAAI που είναι φέτος πιο δυνατά από ποτέ, επιτρέποντας στα laptopLenovo Legion και Lenovo LOQ να επιτυγχάνουν ακόμη υψηλότερα FPS, αυξημένη απόδοση ισχύος και πολλά άλλα. Με μια επιλογή από gaminglaptops, towers, οθόνες, αξεσουάρ, αλλά και το φορητό Lenovo Legion Go- που παρουσιάστηκε πρόσφατα στηνIFA- το νέο gaming οικοσύστημα Lenovo επιτρέπει στους παίκτες να επιλέξουν την ακριβή ρύθμιση που χρειάζονται για να επιτύχουν την καλύτερη πιθανή απόδοση και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.