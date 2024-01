GR.EC.A: Στο +10% το ετήσιο ποσοστό αύξησης απορρόφησης τεχνολογίας από την Ελλάδα

Το ταβάνι της δυνατότητας απορρόφησης νέων τεχνολογιών έχουν πιάσει οι Έλληνες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα εσωτερικών ερευνών των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Αυτό δείχνουν πρόσφατα στοιχεία από τη συστηματική μελέτη όλων των διαδικασιών ψηφιοποίησης της Ελλάδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ειδικά στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Όπως τονίζει στη «Ν» ο Μ. Σαββίδης, εκπρόσωπος για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία καταγράφει το ποσοστό αύξησης ψηφιοποίησης που μπορεί να απορροφήσει ένας λαός σε διάστημα ενός χρόνου. Η προσπάθεια αυτή γίνεται όχι μόνο για να καταγραφεί η προοπτική εξέλιξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και για να διαπιστωθεί ποιες είναι οι δυνατότητες αλλά και οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την απορρόφηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, που μπορούν να διατρέξουν κάθετα και οριζόντια τις οικονομικές δραστηριότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα συγκριτικά στοιχεία μελετών που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία το ανώτατο ποσοστό αύξησης τη δυνατότητας απορρόφησης νέων τεχνολογιών σε διάστημα ενός έτους για τον πληθυσμό της Ελλάδας ανέρχεται σταθερά στο +10% και δεν εμφανίζει σταδιακή περαιτέρω άνοδο, ενώ υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη με μεγαλύτερο ποσοστό δυνατότητας απορρόφησης τεχνολογιών ετησίως και με αυξητική τάση.

Η ελληνική υστέρηση σε υποδομές ειδικά σε υποδομές δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, η έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης του πληθυσμού σε τεχνολογικές δεξιότητες αλλά και νοοτροπία, αλλά και η έλλειψη επενδύσεων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα και θα έπρεπε να επιδιώκουν να έχουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια αποτελούν παράγοντες τεχνολογικής υστέρησης και απορρόφησης των τεχνολογικών εργαλείων για την αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Όπως τονίζουν οι άνθρωποι του χώρου, ενδεικτική είναι η σταθερά χαμηλή θέση της Ελλάδας στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) καθώς και το σταθερά μονοψήφιο ποσοστό (8%) συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο ΑΕΠ αλλά και η χαμηλές επιδόσεις των ηλεκτρονικών εμπορικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές της χώρας. Μόλις στο 2%-3% του συνόλου των πωλήσεων των ελληνικών e-shops ανέρχονται οι πωλήσεις τους στο εξωτερικό.

Ενδεικτικό είναι και το γεγονός πως στην ερώτηση στο δείγμα έρευνας (3-5 Ιανουαρίου 2024) του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κατά τη φετινή εορταστική περίοδο εάν η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα πωλήσεων και εκτός φυσικού καταστήματος δηλαδή είτε μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων, site, eshop, email, τηλεφωνικών παραγγελιών, το 53% απάντησε θετικά ότι έχει αυτή τη δυνατότητα αλλά το 47% απάντησε αρνητικά τονίζοντας ότι διαθέτει μόνο φυσικό κατάστημα.

Ο GR.EC.A συνεχίζει να τονίζει πως είναι αναγκαίες οι πρωτοβουλίες για δημιουργία clusters συνεργασιών στο εξωτερικό που θα περιλαμβάνουν τις μεταφορές, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης το 1/3 αυτών θα διατεθεί στην ψηφιοποίηση της χώρας. Από αυτά τα 2/3 θα τα πάρει ο δημόσιος τομέας για την αντίστοιχη ψηφιακή του αναβάθμιση.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της υπεραξίας των επενδεδυμένων κεφαλαίων για το σύνολο της οικονομίας συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να ανέβει το ταβάνι της δυνατότητας απορρόφησης ετησίως των νέων τεχνολογικών εργαλείων από τον πληθυσμό της χώρας αλλά και να επιτευχθεί η αυτοτροφοδότηση των έργων που θα έχουν υλοποιηθεί μετά και την ολοκλήρωση των επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και να μην καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος δημιουργώντας δυσαναπλήρωτο κενό.

Οn line καταναλωτική συμπεριφορά

Σύμφωνα με τον GR.EC.A οι Έλληνες on line καταναλωτές σταδιακά αποκτούν βαθύτερη τεχνολογική συνείδηση, όπως δείχνουν και τα στοιχεία μια σειράς από Market Industry Reports για έξι κάθετους τομείς της οικονομίας (Ένδυση, Είδη Τεχνολογίας, Φαρμακεία, Οικιακός Εξοπλισμός και Είδη Σπιτιού, Αθλητικά Είδη και Είδη Ευεξίας, Καλλυντικά). Οι Έλληνες κάνουν ηλεκτρονικές αγορές από όλους τους κλάδους σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που προτιμούσαν τις on line αγορές συγκεκριμένων προϊόντων. Επίσης έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που ψωνίζουν ηλεκτρονικά. Επιπλέον η νέα γενιά καταναλωτών συμβάλει στην ενοποίηση του ψηφιακού και αναλογικού καναλιού. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα πως παλαιότερα οι καταναλωτές ενημερώνονταν κυρίως ηλεκτρονικά και ψώνιζαν στα φυσικά καταστήματα. Τώρα ειδικά οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές ενημερώνονται στα φυσικά καταστήματα για τα προϊόντα που επιθυμούν (μέγεθος, χρώμα, υφή, ποιότητα, άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) και αγοράζουν ηλεκτρονικά. Παράλληλα το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει το κυρίαρχο κανάλι on line αγορών σε σύγκριση με τον υπολογιστή (σταθερό και φορητό).

Όπως τονίζει ο GR.EC.A προς τις ελληνικές on line επιχειρήσεις με βάση τα Market Industry Reports που έχει εκπονήσει ειδικά στα είδη ένδυσης η επισκεψιμότητα είναι 4πλάσια από κινητό σε σχέση με το desktop. Επομένως μία mobile first στρατηγική για το site και τις εμπορικές επικοινωνίες, δεν είναι απλά σημαντική, αλλά αναγκαία, με την συντριπτική πλεοψηφία των επισκέψεων να έρχονται από mobile συσκευές.

Ανά κατηγορία δραστηριότητας, στην on line ένδυση το Email Marketing εμφανίζει το πιο ποιοτικό traffic. Στα αθλητικά είδη το Paid Search εμφανίζει το πιο ποιοτικό traffic. Στα on line είδη σπιτιού το Social κανάλι παρουσιάζει ένα καλό μέσο χρόνο επίσκεψης για το home industry, σχετικά με τα γενικά στοιχεία και δεν φέρνει μεγάλο μερίδιο των επισκέψεων. Στα είδη τεχνολογίας τα Referrals δημιουργούν αρκετά ποιοτικό traffic. Στην κατηγορία των on line καλλυντικών αλλά και των φαρμακείων τα referrals παρουσιάζουν αρκετά ποιοτική κίνηση & δεν εστιάζει σε αυτά ο κλάδος αν λάβουμε υπόψη τη χαμηλή συμμετοχή στην επισκεψιμότητα. Οπότε, υπάρχει potential για ένα brand με καλές συνεργασίες. Αντίστοιχα, μπορεί να βοηθήσει και μία καλή email content στρατηγική.