Ακόμη ένα έτος πολλαπλών διακρίσεων αποτελεί πλέον το 2023 για τη MEDIACUBE, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει για άλλη μια χρονιά ως ένα από τα κορυφαία digital agencies της Ελλάδας, κατακτώντας 27 σε σύνολο βραβεία στα φετινά PEAK Performance Awards: 1 Peak Brand of the Year, 2 Platinum, 7 Gold, 10 Silver, 6 Bronze και Agency of the Year | <50 employees!