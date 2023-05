Το δόγμα του σοκ: Ο δρόμος προς τα κέρδη άνοιξε με απολύσεις και μονόφυλλο χαρτί τουαλέτας…

Ακόμη και κλινήρης από τον Covid, ο Φόρεστ Λι, Ceo της Singapore’s Sea που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν σταμάτησε στιγμή να συντάσσει μια σειρά σημειωμάτων που θα άλλαζαν την πορεία της επιχείρησής του – και ίσως της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Όταν ανακοίνωσε στην ηγετική του ομάδα ότι ήρθε η ώρα να επικεντρωθούν στα κέρδη και να αποχωρήσουν από την Ινδία, φλεγόταν από πυρετό. Και ήταν αυτό το σημείωμα που έδωσε το έναυσμα για μια σαρωτική αναμόρφωση της εταιρείας τους επόμενους μήνες.

Μαύρα… γενέθλια

Ο Λι είχε ένα ήδη ένα κακό προαίσθημα, από τον χειμώνα του 2021. Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς φιλοξένησε την ηγετική ομάδα στο σπίτι του για δείπνο με αφορμή τα 44α γενέθλιά του.

Είχαν πολλά να γιορτάσουν. Οι μετοχές της Sea είχαν εκτοξευθεί σε ύψη ρεκόρ τον Οκτώβριο, δίνοντας στην εταιρεία αποτίμηση άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην άνθιση που προκάλεσε η πανδημία για τη τα διαδικτυακά παιχνίδια και το ηλεκτρονικό εμποριο. Κάποια στιγμή το 2020, η Sea ήταν η μετοχή με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.

Αλλά ακόμη και τότε ο Λι έβλεπε δυσοίωνα σημάδια. Παρατήρησε ότι στο Free Fire, το δημοφιλές mobile παιχνίδι πολλαπλών παικτών της εταιρείας με 150 εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες, οι άνθρωποι άρχισαν να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο και χρήματα καθώς οι περιορισμοί του Covid χαλάρωναν. Η γιορτή μετατράπηκε σε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα άλλαζε ο κόσμος μετά την πανδημία.

Η πρώτη ήττα

Τον Μάρτιο, όταν ο Λι μίλησε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για τα τριμηνιαία κέρδη σχετικά με τα σχέδιά του να συνεχίσει να επιδιώκει την ανάπτυξη, οι επενδυτές έριξαν τις μετοχές της Sea. Η εταιρεία έχασε πάνω από το 45% της χρηματιστηριακής της αξίας μέσα σε πέντε ημέρες. Για τον Λι, ήταν μια προειδοποίηση ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα απ’ ό,τι νόμιζε. Τότε ήταν που έγραψε το δυσοίωνο υπόμνημα προς την ομάδα του από το κρεβάτι του…covid.

Η Sea ήταν ένα χρηματιστηριακό φαινόμενο, με κεφαλαιοποίηση που ξεπέρασε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά τις τεράστιες απώλειες. Αλλά ο κόσμος είχε αρχίσει να αλλάζει. Οι επενδυτές είχαν στραφεί εναντίον των τεχνολογικών εταιρειών που έχαναν χρήματα, μετά τις πιένες που γνώρισε την εποχή της πανδημίας. Η Sea έπρεπε να αλλάξει μαζί του, σημείωνε ο Λι.

Η «θεραπεια»- σοκ

Η εταιρεία απέλυσε περισσότερους από 7.500 υπαλλήλους, δηλαδή περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της, αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει τους πραγματικούς αριθμούς. Πάγωσε τους μισθούς. Ο Λι και η ηγετική του ομάδα παραιτήθηκαν εντελώς από τους μισθούς τους.

Παράλληλα, απαγορεύτηκαν οι πτήσεις στην business-class- όλοι θα πετούσαν στην οικονομική θέση, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ήταν το ταξίδι. Τα ημερήσια έξοδα διατροφής περιορίστηκαν στα 30 δολάρια, ενώ το κόστος για τα ξενοδοχεία στα 150 δολάρια τη βραδιά. Τα σνακ εξαφανίστηκαν από τα γραφεία. Η Sea αντικατέστησε την τοπική μάρκα πολυτελούς τσαγιού TWG με την Lipton. Σε ορισμένες τουαλέτες της επιχείρησης, το χαρτί τουαλέτας με δύο φύλλα έδωσε τη θέση του στο μονόφυλλο.

Περιέκοψε επίσης τον προϋπολογισμό της για την ψυχαγωγία, ώστε οι εργαζόμενοι να μην μπορούν πλέον να πηγαίνουν για γεύματα με προμηθευτές ενώ ανακάλεσε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της στη Νοτιοανατολική Ασία, στα γραφεία της στην Σιγκαπούρη, στα τέλη του ’22, μια από τις πρώτες μεγάλες εταιρείες διαδικτύου που το έκαναν.

Εκτός από τις απολύσεις και το πάγωμα των μισθών, η Sea αποσύρθηκε από την Ευρώπη και τις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι επιπτώσεις ήταν τραυματικές για τους εργαζόμενους, που άρχισαν να οργανώνουν συγκεντρώσεις…τόνωσης ηθικού, σύμφωνα με έναν από αυτούς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τον Αύγουστο, ένας Κινέζος μηχανικός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο WeChat ότι η, θυγατρικη της Sea,Shopee είχε ανακαλέσει την πρόσληψή του – αμέσως μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης με τη σύζυγό του Εν μέσω θύελλας αρνητικής δημοσιότητας, η Shopee ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε για τις απώλειές του.

“Νοιαζόμασταν για κάθε δολάριο, κάθε σεντ”

“Μπορούμε τώρα να πούμε ότι δεν πρόκειται για μια περαστική καταιγίδα”, έγραψε ο Λι σε μια επιστολή 1.000 λέξεων. “Με τους επενδυτές να φεύγουν προς επενδύσεις “ασφαλούς καταφυγίου”, δεν προβλέπουμε ότι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε κεφάλαια από την αγορά”, επιχειρούσε να εξηγήσει στους εργαζόμενούς του.

“Νοιαζόμασταν για κάθε δολάριο, κάθε σεντ”, δήλωσε ο Λι από το γραφείο του στη Σιγκαπούρη, στο Bloomberg, κατά την πρώτη του συνέντευξη μετά από δύο και πλέον χρόνια. “Μπορείς να έχεις ένα μεγάλο όνειρο και μια μεγάλη φιλοδοξία, αλλά τι γίνεται αν δεν μπορείς να επιβιώσεις; Έχεις πάντα αυτό το είδος της ανησυχίας στο μυαλό σου, που λέει ότι μπορεί να ξεμείνουμε από χρήματα”.

…και μετά ήρθαν τα κέρδη

Η θεραπεία σοκ του Λι απέδωσε καρπούς. Τον Μάρτιο, η Sea ανακοίνωσε το πρώτο τριμηνιαίο κέρδος στην 14χρονη ιστορία της, 427 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα GAAP. Η μετοχή της αυξήθηκε κατά 22%. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει αυξήσεις 5% στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού. Η Sea έχει πλέον υπερδιπλασιάσει την αγοραία αξία της από τον Νοέμβριο.

Όπως τόσες πολλές τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις της γενιάς της, η Sea αιμορραγούσε για χρόνια. Στην πραγματικότητα, έχασε περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της για να πληρώσει για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των παιχνιδιών και των οικονομικών δραστηριοτήτων της.

Η επιτυχία της, αποδεικνύεται πλέον πρόκληση για τους ανταγωνιστές. Μεταξύ των περιφερειακών ανταγωνιστών της Sea, η Grab Holdings Ltd. της Σιγκαπούρης εξακολουθεί να χάνει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, ενώ οι ζημίες της GoTo Group της Ινδονησίας ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Η Sea μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα σε παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Alibaba Group Holding Ltd. και η Amazon.com Inc., οι οποίες διεκδικούν μερίδιο στις αναδυόμενες αγορές.

«Η Sea “διάβασε” την αγορά πολύ νωρίτερα, πήρε τα κατάλληλα μέτρα – και απέδωσε”, δήλωσε ο Amit Kunal, διευθύνων σύμβουλος της Growtheum Capital, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Σιγκαπούρη.

“Κοιμόμαστε πολύ καλά τώρα”

Καθώς η συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ολοκληρώνεται, ο Λι ερωτάται αν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να βγάζει κέρδη κάθε τρίμηνο. Γέρνει το κεφάλι του στο πλάι και, με ένα γέλιο, λέει ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει πολλά, αφού βρίσκεται σε περίοδο ηρεμίας ενόψει των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου στις 16 Μαΐου.

“Οι αριθμοί δείχνουν ότι το πεπρωμένο είναι στα χέρια μας”, λέει πάντως. “Κοιμόμαστε πολύ καλά τώρα” καταλήγει.

naftemporiki.gr