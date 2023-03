Κυκλική οικονομία: Εργαστήρια επιχειρηματικότητας για 60 μηχανικούς – επιστήμονες στη Β. Ελλάδα

Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας δίνει η κυκλική οικονομία, έτσι, τα σχετικά εργαστήρια που οργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του έργου «Engine-Hubs», δίνουν σε 60 ωφελούμενους μηχανικούς και επιστήμονες από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, την Καβάλα και τη Δράμα, τη δυνατότητα να εξοπλιστούν με επιπλέον ισχυρά εργαλεία.

Η παρουσίαση των Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο του έργου «Engine – Hubs», παρουσιάστηκαν στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου. Eπικεφαλής εταίρος στο έργο «Creating “Circular” Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria», είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο είναι ύψους 682.991,00 ευρώ, διάρκειας 24 μηνών -ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2023- και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Ανάγκη διευκόλυνσης επιστημόνων προς την επιχειρηματικότητα

Τη σημασία διευκόλυνσης του δρόμου των νέων επιστημόνων προς την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, αλλά και την αναγκαιότητα ανάληψης παρόμοιων πρωτοβουλιών «για να συγκρατηθεί το υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδα εντός συνόρων», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Τσακούμης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στροφής στην καινοτομία και αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας μεγάλων απαιτήσεων και υψηλών αντίστοιχων μισθών.

Βέβαια, στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος παραπέμποντας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη είπε: «Ήλθε η ζωή και όρισε την πραγματική κλίμακα της σοβαρότητας. Ειρωνεύτηκε τις προσθέσεις μας να εξασφαλίσουμε επαγγελματικό μέλλον για τους νέους επιστήμονες, ενώ δεν τους παρέχουμε καν ασφαλείς υποδομές μεταφορών».

Εξάλλου, επισήμανε ότι η ύφεση έπληξε καίρια τις δουλειές των μηχανικών ασχέτως απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι νέοι μηχανικοί να αναζητήσουν το μέλλον τους εκτός συνόρων, σημειώνοντας δε ότι «η αφαίμαξη στελεχών ήταν ένα πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη και γενικά για τη Μακεδονία και προ κρίσης, λόγω της αποβιομηχάνισης της περιοχής και της απορρόφησης από το κέντρο κάθε δυναμικής οικονομικής δραστηριότητας». Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι είναι πολύ σπουδαίο για την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής, «να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας».

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί ένα ήδη σημαντικό και μελλοντικά πολλά υποσχόμενο Οικοσύστημα Καινοτομίας και υπογράμμισε ότι στην αρχή της νέας Προγραμματικής περιόδου, «τα σημαντικά κονδύλια πρέπει να στοχεύουν προς την επιχειρηματικότητα, τις πράσινες τεχνολογίες, την καινοτομία και την κυκλική τεχνολογία».

Υστέρηση Ελλάδας σε θέματα κυκλικής οικονομίας και επενδύσεων

Σύμφωνα, άλλωστε, με στοιχεία που παρέθεσε ο διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΕ, Χρήστος Γεωργίου, η Ελλάδα ανακυκλώνει μόλις το 21% των αστικών αποβλήτων, ενώ η Ευρώπη το 49,6%, με τον αντίστοιχο στόχο για το 2030 να είναι 65%. Επίσης οι επενδύσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας ανέρχονται στο 0,02% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 0,12%, με τη χώρα μας να παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων στον τομέα αυτό μεταξύ των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου.

«Πλέον δεν χρειάζεται να λέμε ότι η πράσινη μετάβαση και η υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας μπορεί να αποτελέσει βασική αναπτυξιακή επιλογή. Είναι βασική στρατηγική. Από το Green Deal μέχρι τις δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, παντού πλέον βλέπουμε δράσεις με τίτλο “Πράσινη Μετάβαση” ή “Κυκλική Οικονομία”, σημείωσε ο κ. Γεωργίου.

Τόνισε ακόμη ότι ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα, το πεδίο της κυκλικής οικονομίας παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια για επενδύσεις και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σημείωσε ότι «η ευκαιρία αυτή έχει δημιουργηθεί λόγω της υστέρησης που παρουσιάζει η χώρα μας στο πεδίο αυτό».

Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο ίδιος ανέφερε ότι το ποσοστό των υλικών που ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται στην οικονομία (δείκτης “circular economy use rate” της EUROSTAT) διαμορφώνεται σε 3,4% για την Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 11,7%). Μάλιστα, όπως είπε, στο Βέλγιο ο αντίστοιχος δείκτης είναι στο 20,5% και στην Ολλανδία στο 33,8%, δηλαδή «δέκα φορές υψηλότερος από την Ελλάδα».

Επιπλέον, στην Ελλάδα ανακυκλώνεται το 60% των συσκευασιών, από 65% στην ΕΕ, ενώ στο πεδίο της υγειονομικής ταφής, μπορεί στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι το 10% για το 2030, αλλά το ποσοστό στη χώρα μας φτάνει στο 75% και στην Ευρώπη στο 28%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος σημείωσε ότι ο ΣΒΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της άμεσης πιλοτικής εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας και από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τόνισε: «θεωρούμε ότι μεταξύ των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών πολιτικών είναι η κατάρτιση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Και αυτό, καθώς περίπου το 40% των θέσεων εργασίας εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί (είτε θετικά, είτε αρνητικά) από την πράσινη μετάβαση», τόνισε.

Κυκλική οικονομία και κλιματική αλλαγή

Από την πλευρά της, η Μηχανικός Περιβάλλοντος, Χριστιάνα Πολύζου της εταιρείας «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», που είναι ο τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου επισήμανε ότι «μέσω της δρομολόγησης της υλοποίησης των εργαστηρίων κυκλικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του έργου “ENGINE-HUBs”, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για την υποστήριξη ιδεών κυκλικής οικονομίας και για τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εποχής μας».

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η κυκλική οικονομία αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, τα απόβλητα και η ρύπανση. «Η κυκλική οικονομία δύναται να συνεισφέρει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ας επισημάνουμε ότι υιοθετώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορούμε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου κατά 45%», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μέχρι τις 15/3 οι αιτήσεις για συμμετοχή στα εργαστήρια του «ENGINE-HUBs»

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί και επιστήμονες έχουν προθεσμία μέχρι τις 15/3 προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που οργανώνονται στο πλαίσιο του έργου ENGINE Hubs και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-4/

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, τα εργαστήρια απευθύνονται σε όσους σκοπεύουν να ξεκινήσουν δραστηριότητα στο πεδίο της Κυκλικής Oικονομίας, έχουν ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στο πεδίο της Κυκλικής Oικονομίας και έχουν υπό ίδρυση επιχειρήσεις ή νεοφυείς επιχειρήσεις ή υφιστάμενες επιχειρήσεις και σκοπεύουν να εντάξουν την Κυκλική Οικονομία στη δραστηριότητά τους.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, κυρίως απογευματινές ώρες, στη Θεσσαλονίκη, στα HUBs του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54643) και του ΣΒΕ (26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη , ΤΚ 546 27) και η πρώτη φάση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Στην δεύτερη και τρίτη φάση θα συμμετάσχουν 45 ωφελούμενοι, ενώ σημειώνεται ότι στα πέντε καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια θα απονεμηθούν Βραβεία που θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο αξίας 1000 ευρώ.

Προ πυλών προγράμματα για 9.000 ανέργους από ΣΒΕ

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ο διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΕ, Χρήστος Γεωργίου γνωστοποίησε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθεί από τον σύνδεσμο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 9.000 ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης που θα τρέξει ο φορέας.

Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 που εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, όπως στέλεχος τμήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων και φυσικού αερίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Βρισκόμαστε σε αναζήτηση των αναδόχων παρόχων κατάρτισης για τα προαναφερόμενα προγράμματα και εκτιμώ ότι μετά το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν να “τρέχουν”», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ