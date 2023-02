Οι απομιμήσεις απειλούν τις ΜμΕ

Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται μελέτη η οποία επικεντρώνεται στις μικρές επιχειρήσεις και προσφέρει νέες πληροφορίες σχετικά με στις ΜμΕ. Η μελέτη με τίτλο «Risks of Illicit Trade in Counterfeits to Small and Medium-Sized Firms» αποτυπώνει τον αντίκτυπο της παραποίησης/απομίμησης, καθώς και άλλων τύπων παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και επισημαίνει ότι οι ΜμΕ των οποίων παραβιάζεται η διανοητική ιδιοκτησία έχουν λιγότερες πιθανότητες (34%) να επιβιώσουν έπειτα από πέντε έτη. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα για τις ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε μεγάλο όμιλο εταιρειών, καθώς και για τις ΜμΕ που υποφέρουν από την παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατέχουν.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύουν πιο άμεσα τις καινοτομίες. Ως εκ τούτου, οι επιθέσεις κατά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και για την οικονομία γενικά, αλλά και για τις ΜμΕ ειδικότερα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων του EUIPO για τις ΜμΕ, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, στο 15% των ΜμΕ που κατέχουν καταχωρισμένο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας το δικαίωμα αυτό έχει παραβιαστεί. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ των μικρομεσαίων που έχουν εισαγάγει καινοτομίες (19,4% στην περίπτωση ΜμΕ που έχουν εισαγάγει καινοτομίες πολύ νέες στον κόσμο). Ως εκ τούτου, η παραβίαση αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις που καινοτομούν και δημιουργούν θέσεις εργασίας, καθώς και ανάπτυξη.

Η μελέτη εξετάζει, επίσης, τις χώρες προέλευσης των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης που παραβιάζουν τη διανοητική ιδιοκτησία των μικρών επιχειρήσεων και η Κίνα επιβεβαιώνεται μακράν ως η μεγαλύτερη πηγή απομιμητικών αγαθών και αντιπροσωπεύει το 85% των κατασχέσεων που σχετίζονται με διαδικτυακές πωλήσεις και το 51% των παγκόσμιων κατασχέσεων πωλήσεων εκτός διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι οι αντιγραφείς στοχεύουν σε όλα τα είδη αγαθών που παράγονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο εκείνα που «επιλέγονται» συχνότερα είναι τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά είδη (30% των κατασχέσεων), τα είδη ένδυσης (18%), η αρωματοποιία και τα καλλυντικά (10%), καθώς και τα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (επίσης 10%). Επιπλέον, πολλά απ’ αυτά τα απομιμητικά προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα, θέτοντας συχνά απειλές για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Όσον αφορά τη μέθοδο που χρησιμοποιούν, περίπου τα μισά από τα αντιγραμμένα προϊόντα που κατασχέθηκαν στα σύνορα της Ε.Ε. και παραβίαζαν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου.