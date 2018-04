Το σκάνδαλο του Τεντ Κένεντι έγινε ταινία

Θεωρείται το δυστύχημα που ανέτρεψε τον ρου της αμερικανικής ιστορίας. Αποτελεί ένα από τα επεισόδια που συνθέτουν την «κατάρα των Κένεντι». Η δολοφονία του JFK και η «κατάρα» που ακολουθούσε την οικογένεια, είχε σχεδόν θεοποιήσει τους Κένεντι, όμως ένα περιστατικό το 1969, το περιβόητο «Chappaquiddick incident», οδήγησε στην κατάρρευση του ονείρου.

Η νέα ταινία του Τζον Κιούραν αφηγείται τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν το δυστύχημα του Τσαπακούιντικ.

Στις 18 Ιουλίου 1969, ο γερουσιαστής Τεντ Κένεντι διοργάνωσε ένα πάρτι στο νησί Τσαπακούιντικ της Μασαχουσέτης. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Κένεντι επέστρεφε οδηγώντας ένα Oldsmobile 88, έχοντας ως συνοδηγό τη σύμβουλο πολιτικών καμπανιών, Μέρι Τζο Κόουπενκι.

Μια στραβοτιμονιά ενώ διέσχιζε την αφύλακτη ξύλινη γέφυρα που συνδέει το νησάκι με τη Μασαχουσέτη, τη Dike Bridge, έριξε το αμάξι στο νερό, με τον γερουσιαστή να καταφέρνει να βγει, αφήνοντας πίσω την 28χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της από ασφυξία αφού έμεινε για ώρες παγιδευμένη 2,5 μέτρα κάτω από το νερό.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο 37χρονος γερουσιαστής δήλωσε το δυστύχημα έπειτα από 10 ώρες, αφού πρώτα συμβουλεύτηκε τον δικηγόρο της οικογένειάς του. Η δικαιοσύνη τον αντιμετώπισε με τον ευνοϊκότερο τρόπο, με τις κατηγορίες να μιλούν για «αμέλεια δηλώσεως του δυστυχήματος» και για «εγκατάλειψη του σημείου του δυστυχήματος». Καταδικάστηκε σε 2 μήνες φυλάκισης με αναστολή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την σιωπή της οικογένειας του θύματος. Το γεγονός θεωρείται ότι επηρέασε την απόφασή του να μην διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, ωστόσο αυτά τα γεγονότα τον στοίχειωναν για πάντα.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζον Κιούραν (The painted veil, Stone, Tracks), δίνει εξηγήσεις απαντώντας ουσιαστικά στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για το εγχείρημά του από την πλευρά της οικογένειας Κένεντι: «Πρόθεσή μου δεν είναι να καταστρέψω την παρακαταθήκη του Τεντ. Σε κάθε μου συνέντευξη, αναφέρομαι στα σπουδαία επιτεύγματά του. Είναι, όμως, κι αυτό κομμάτι της κληρονομιάς του και πιστεύω πως όσο πιο καλά εξετάζουμε τα γεγονότα φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα σύνθετος χαρακτήρας».

Η ταινία «Τσαπακούιντικ» (Chappaquiddick), στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μάρα (House of cards), Τζέισον Κλαρκ (Dawn of the planet of the apes, Terminator Genisys, Everest), Ολίβια Θίρλμπι, Κλάνσι Μπράουν, Εντ Χελμς (Hangover), Μπρους Ντερν, Τζιμ Γκάφιγκαν και Άντρια Μπλάκμαν, έκανε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διανομή σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών. Στους ευρωπαϊκούς κινηματογράφους θα προβληθεί τον Μάιο.

