Market Beat: Την άνοδο δοκιμάζουν οι διεθνείς αγορές και το πρόγραμμα ανάπτυξης

Του Κώστα Ιωαννίδη

Αυτά που πρότειναν οι πιστωτές της χώρας στην ελληνική πλευρά, έχουν αρκετά στοιχεία που θα ικανοποιήσουν και θα καθησυχάσουν τους επενδυτές. Αλλά στο πνεύμα των προτάσεων δεν περιλαμβάνεται την αίσθηση πως θα λυθεί το χαλινάρι στα δημοσιονομικά, αντίθετα υπάρχουν επιφυλάξεις για επιστροφή στη χαλάρωση. Συνεπώς θα παρουσιαστούν δυσκολίες στην παρουσίασή του στο εσωτερικό. Πάντως αναμένουμε, να «δηλώσουν» άμεσα στο ταμπλό οι θεσμικοί την αντίδρασή τους, στις πρόσφατες εξελίξεις. Αυτούς η παραμονή του ΔΝΤ δεν τους ενδιαφέρει. Το πώς θα παρουσιαστεί στη Σόφια το ελληνικής ιδιοκτησίας πρόγραμμα ανάπτυξης μετράει.

Η εβδομάδα της εκπνοής των σειρών Απριλίου εξελίχθηκε με το διεθνές κλίμα από θετικό ως ουδέτερο ενώ την Παρασκευή επιβαρύνθηκε και σήμερα είναι… «συννεφιασμένο». Περιλάμβανε ωστόσο, για τα κριτήρια των θεσμικών που κυριαρχούν στις συναλλαγές, μια «μεγάλη είδηση». Επέφερε άμεση υποχώρηση των ανησυχιών που βασάνιζαν το επενδυτικό κοινό από πέρυσι το φθινόπωρο. Τα εισαγωγικά τέθηκαν, γιατί δεν είναι επίσημη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των «ελέγχων αντοχής» των Τραπεζών του 25άρη. Από επίσημα όμως χείλη διατυπώθηκε η πληροφορία, πως δεν θα χρειαστεί άμεσα ΑΜΚ για καμία. Αυτό επέτρεψε στους πιο ενθουσιώδεις, να οδηγήσουν σε πέντε συνόδους τις τιμές των ΑΛΦΑ +16,62%, ΕΤΕ +15,29%, ΕΥΡΩΒ +13,72%, και ΠΕΙΡ +14,44% ψηλότερα. Χωρίς πολλές «αντιρρήσεις» από τους διαχειριστές που κερδοσκοπούσαν με την πτώση τους επί μήνες.

Οι τραπεζικές μετοχές του 25άρη στον τρέχοντα μήνα σε 12 συνόδους έχουν εμφανίσει όλες επιδόσεις πάνω από 20% και συγκεκριμένα η ΑΛΦΑ +23,7%, ΕΤΕ +21,21%, ΕΥΡΩΒ +27,43% και ΠΕΙΡ +23,35%. Είναι συνεπώς λογικό να υπάρχουν φωνές που ειδοποιούν ότι μια διόρθωση είναι πιθανή μόνο και μόνο από το μέγεθος των κερδών του κλάδου που πρωταγωνιστεί συναλλακτικά και σε σχέση με τη διάθεση για ρίσκο

Πολλά θα εξαρτηθούν από τις διαρροές που πάντοτε φθάνουν με επιτυχία στα αυτιά των ξένων θεσμικών από τις συνομιλίες των αρμοδίων στην Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα είμαστε στη περίοδο δημοσίευσης αποτελεσμάτων και η Frigoglass ανακοινώνει αποτελέσματα την προσεχή Τετάρτη 25/4, ακολουθούν στις 26/4 ΔΕΗ (πριν την έναρξη), Folli- Follie, Λούλης, ενώ στις 27/4 δημοσιεύουν Μπήτρος, Δάιος, Κλουκίνας και AS Company.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις αρκετών εισηγμένων οι οποίες έχουν ειδικό ενδιαφέρον λόγω των μερισμάτων που διανέμονται. Συγκεκριμένα: 23/04 Πανγαία (€0,22 – έχει δοθεί €0,09 προμέρισμα), 24/04 Paperpack (€0,16), 25/04 Autohellas (€1,10), 25/04 Sunlight, 25/04 ΟΠΑΠ (€0,40 – έχει δοθεί €0,10 προμέρισμα), 25/04 Mermeren Combinat, 27/04 Σαράντης (€0,28).

Την Πέμπτη 26 Απριλίου θα διεξαχθεί το πρώτο συνέδριο των εταιρειών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Αθήνα, με την συμμετοχή 16 εισηγμένων εταιρειών.

Αλλαγές με νόημα έχουν σημειωθεί στη κορυφή των μετοχών, που διαμορφώνουν το Γενικό Δείκτη με τη ΕΥΡΩΒ να επανέρχεται μετά από χρόνια στη τρίτη θέση με 5,85% βαρύτητα, ενώ στην πρώτη και δεύτερη θέση συναντάμε τον ΟΤΕ (9,76%) και την ΕΕΕ (9,49%) ενώ ΑΛΦΑ (5,67%) και ΜΥΤΙΛ (5,23%) «παλεύουν» για τη τέταρτη θέση.

Η άνοδος του πετρελαίου οδήγησε τις προσδοκίες της αγοράς για τον μελλοντικό πληθωρισμό ψηλότερα όσο και τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Οι αποδόσεις στα 10ετή κρατικά ομόλογα την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στο υψηλότερο σημείο από τις αρχές του 2014, το 2,966%, πολύ κοντά και πάλι το εξαιρετικά σημαντικό φράγμα του 3%. Οι αποδόσεις έφθασαν κοντά σε αυτόν το επίπεδο το 2013, εξαφάνισαν την όρεξη για ανάληψη κινδύνου και έστειλαν τις μετοχές συντονισμένα κάτω.

«Μια ακόμα αύξηση του πετρελαίου κατά 5 δολάρια το βαρέλι θα είναι αρκετή για για να απειλήσουν το 3% οι αποδόσεις των ΗΠΑ 10 ετών. Το πετρέλαιο βρίσκεται τώρα στα επίπεδα όπου οι υψηλότερες τιμές θα προκαλέσουν μεγαλύτερη συναλλαγματική αναταραχή και ευρύτερη μεταβλητότητα της αγοράς περιουσιακών στοιχείων». Δήλωσε ο Άλαν Ρωσκίν της Deutsche Bank.

Οι επενδυτές αναμένουν την συνεδρίαση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, ενώ οι αρμόδιοί της θεωρούν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για την παύση του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι πεπεισμένος ότι οι προοπτικές για ισχυρότερο πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, αλλά οι αβεβαιότητες "δικαιολογούν υπομονή, επιμονή και σύνεση".

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Στάση αναμονής μετά την «ανεξήγητη» νευρικότητα

Η τρίτη εβδομάδα του παραδοσιακά ανοδικού Απριλίου θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο θετικό αποτύπωμα για τις αγορές μετοχών, αν δεν εμφανιζόταν στο τέλος της τάση για πώληση θέσεων. Γενικότερα δε όλα δείχνουν πως η νευρικότητα, που εμφανίστηκε φέτος κύρια στην παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία, ήρθε για να μείνει. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι θεσμικοί τελικά άρχισαν να ενοχλούνται από το μέγεθος των πολιτικών παρεμβάσεων σε δραστηριότητες καθαρά οικονομικού χαρακτήρα και μάλιστα, επηρεάζονται ευκολότερα από τη ρητορική των ηγετών των ισχυρότερων οικονομικά κρατών.

Δασμοί + πετρέλαιο = προσδοκίες πληθωρισμού

Οι αντιδράσεις των διαχειριστών στα χρηματιστήρια, αλλά και στις αγορές κρατικών χρεών, ξεπερνούν τους κλασικούς κανόνες και μπερδεύουν τους αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών οργανισμών, που προτείνουν στάση αναμονής. Για παράδειγμα την Παρασκευή, βούλιαξαν οι δείκτες της Wall Street. Καθώς υπήρξε ανανέωση των ρευστοποιήσεων σε μετοχές τεχνολογίας, που επισκίασε το κλίμα που είχε δημιουργήσει η περίοδος ανακοίνωσης στιβαρών κερδών.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έφεραν το δολάριο υψηλότερα και οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων ΗΠΑ έφθασαν το 2,95%. Ο πιθανός πόλεμος στο εμπόριο παραμένει επίσης στο επίκεντρο, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει ένα νόμο έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των κινεζικών επενδύσεων σε ευαίσθητες τεχνολογίες.

Οι αποδόσεις του αμερικανικού ομολόγου αναφοράς αυξήθηκαν για τρίτη συνεδρίαση, ακόμη και όταν τα χρηματιστήρια έπεσαν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αναζητούν την αιτία της πτώσης του. Υπενθυμίζουμε πως όταν υποχωρεί η αξία του ομολόγου η απόδοσή του ανεβαίνει.

Η τάση της αγοράς ομολόγων αντιστοιχεί σε αύξηση των προσδοκιών για πληθωρισμό, μετά από τα πρόσφατα δυναμικά κέρδη στις τιμές για μέταλλα από αλουμίνιο σε νικέλιο. Το αμερικανικό πετρέλαιο επανήλθε στα επίπεδα που ήταν πριν από το παράπονο του Donald Trump, ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές για να εγκατασταθούν πάνω από 68 δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί παράγοντες συμβάλουν στην άνοδο της τιμής του. Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, η Σαουδική Αραβία, σημείωσε ότι θέλει να ωθήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα, ως τα 80 δολάρια περίπου το βαρέλι, για να υποστηρίξει μεταξύ άλλων την αποτίμηση του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Aramco πριν την αρχική δημόσια εγγραφή της.

Η δε Ρωσία, ο σημαντικότερος σύμμαχος της Σαουδικής Αραβίας στη μείωση της παραγωγής, υποστήριξε την επέκταση της προσπάθειας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ανακοίνωσαν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει επίσης φόβος, ότι ο Πρόεδρος Trump όταν αναθεωρηθεί η συμφωνία πυρηνικής ενέργειας, θα επαναφέρει κυρώσεις στο Ιράν, προσθέτοντας αβεβαιότητα στην αγορά. Η Βενεζουέλα έχει μειώσει την παραγωγή, εν μέσω πολιτικών και οικονομικών συγκρούσεων. Οι σκληρές εμπορικές συνομιλίες του Trump και οι δασμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, έχουν στροβιλίσει τις αγορές παγκόσμια και άνοιξαν το δρόμο περαιτέρω περιορισμών, σε μια εποχή που οι αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να εμφανίσει αύξηση κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στο πρώτο τρίμηνο του 2018, το μεγαλύτερο ετήσιο άλμα από το 2010, δήλωσε την Πέμπτη η Goldman Sachs. Η άνοδος των καταναλωτικών δαπανών καθώς και οι ψυχρές καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. βοήθησαν στην τόνωση της ζήτησης, διατηρώντας τον Brent σε δρόμο με τον οποίο μπορεί να φτάσει τα 80 δολάρια τους ερχόμενους μήνες, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman.

Ορατό το 3% στα δεκαετή ομόλογα ΗΠΑ

Οι traders στις αγορές ομολόγων έχουν ένα νέο επίπεδο στο οποίο φαίνεται πως έχουν επικεντρωθεί: το 3% στις αποδόσεις των 10 ετών ομολόγων ΗΠΑ. Μετά την άνοδο της απόδοσης αναφοράς σε μια νέα κορυφή του 2018 λίγο πάνω από το 2,96% την Παρασκευή - το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2014, οι αναλυτές στρέφουν το βλέμμα τους στο επόμενο επίπεδο που φάνηκε στον ορίζοντα. «Θα φτάσουμε στο 3% αρκετά γρήγορα τώρα. Η κίνηση πάνω από 3% θα είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν σημεία αντίστασης γύρω στο 3,05%». Δήλωσε ο Peter Tchir, της Academy Securities την Παρασκευή. Αυτή η άνοδος των αποδόσεων μακράς διαρκείας θα πρέπει να αλλάξει των ισοπεδωτική τάση στην καμπύλη των αποδόσεων.

Η διαφορά των αποδόσεων μεταξύ 2ετών και 10ετών αυξήθηκε για τρεις συνεχόμενες συνεδρίες, ανακάμπτοντας από τις 41 μονάδες βάσης την Τετάρτη, το μικρότερο χάσμα σε περισσότερο από μια δεκαετία. Το spread κατέληξε οριακά κάτω από τις 50 μονάδες βάσης την Παρασκευή.

Το ράλι που οδήγησε τα εμπορεύματα σε επίπεδα πολυετή υψηλά αυτή την εβδομάδα προστέθηκε στην πίεση των ομολόγων με την επιδείνωση των προοπτικών του πληθωρισμού. Ενώ οι τιμές των μετάλλων επέστρεψαν μερικά από τα κέρδη τους, οι traders στις αγορές ομολόγων παραμένουν σε επιφυλακή. Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί επίσης περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) για την Οικονομική Προοπτική: από το 2018 έως 2028. Δημοσιεύθηκε την προπερασμένη εβδομάδα. Τα πρωτοσέλιδα είδαν μια ζοφερή ιστορία. Το σωρευτικό έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για τα επόμενα 10 χρόνια προβλέπεται να ανέλθει σε 12,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να διπλασιαστεί από 14,7 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος σε 28,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2028. Κατά την ίδια περίοδο, ο λόγος αυτού του χρέους προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί από 77% σε σχεδόν 100%. Το CBO προειδοποιεί: "Η πιθανότητα μιας δημοσιονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί. Θα γινόταν μεγαλύτερος ο κίνδυνος οι επενδυτές να μην επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν το δανεισμό της κυβέρνησης, εκτός εάν αποζημιωθούν με πολύ υψηλά επιτόκια. Τότε, τα επιτόκια για το ομοσπονδιακό χρέος θα αυξηθούν ξαφνικά και απότομα».

Την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου, ο S&P 500, κλείνοντας στις 2670,14 μονάδες, είχε άνοδο +0,52% ενώ στο 2018 διατήρησε απώλειες -0,13%. Ο Dow, με μεταβολή +0,42%, έκλεισε στις 24.462,94 μονάδες, στο 2018 απέδωσε -1,04%. Ο S&P400 ανέβηκε +0,88% με επίδοση φέτος 0,00%, αλλά ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +0,94%, εμφάνισε ετήσια απόδοση +1,86%. Ο δε Nasdaq, με άνοδο +0,56%, διατήρησε κέρδη +3,52% το 2018.

Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά, -0,82%, στα 1337,60 δολάρια η ουγκιά, με απόδοσή το 2018 +2,49%. Αντίθετα κινήθηκε το πετρέλαιο Crude κατά +0,99%. Στο 2018 γράφει κέρδη +13,24%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +1,43% στη βδομάδα και έχει απώλειες στο 2018 -4,16%. Ο DAX ανέβηκε +0,79%, με ετήσια επίδοση -2,92%, ο CAC είχε μεταβολή +1,84%, με απόδοση την τρέχουσα χρονιά +1,89%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας ενισχύθηκε +1,20% και στο έτος αποδίδει -1,59%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +2,14%, στο 2018 αποδίδει +9,04%. Ο Bovespa της Βραζιλίας κέρδισε +1,44%, με +11,97% επίδοση φέτος, ενώ ο Bolsa του Μεξικού χάνοντας -0,69%, έχει επίδοση για το 2018 -1,87%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,76%, στο 2018 εμφάνισε απώλειες -2,65%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +0,87% και επίδοση για φέτος +0,36%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία κέρδισε +0,65%, στο 2018 αποδίδει +1,05%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά -1,27% και στο 2018 έχει επίδοση +1,67%. Πτώση -2,77% εμφάνισε ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος -7,12%.

Μια μάλλον βολική επιβράδυνση

Ενώ οι αναλυτές ανησυχούν για ένα ξέσπασμα των πληθωριστικών πιέσεων, μια δέσμη μακροοικονομικών δεδομένων μειώνει τις πιθανότητες για κάτι τέτοιο. Κάνοντας τους επενδυτές να κρατούν επιφυλακτική στάση, ως τη στιγμή που θα σιγουρευτούν για το τι τελικά θα επικρατήσει στους ρυθμούς της ανάπτυξης παγκόσμια αλλά και τοπικά.

Τα δεδομένα σε ολόκληρο τον κόσμο υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Αναθεωρούνται χαμηλότερα οι εκτιμήσεις για την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ και της ζώνης του ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στην αναθεώρηση για την πολιτική της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε μια πολιτική χαλάρωσης από την PBoC Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Οι αγοραίοι αναμένουν σταδιακή ελάττωση του QE της EKT από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο παρά απότομη παύση το Σεπτέμβριο. Η εξασθένιση της εξωτερικής ζήτησης επιβράδυνε επίσης τη δραστηριότητα στην Κίνα, όπου η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,8% σε ετήσια βάση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, αλλά έγινε με μείωση στο καθαρό εμπόριο. Τέλος, πριν από την ανακοίνωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ την τρέχουσα εβδομάδα, οι προβλέψεις της ανάπτυξης περιορίστηκαν σε 1,5% από τρίμηνο σε τρίμηνο από 2,5% στο παρελθόν, εξαιτίας της υποτονικής αύξησης των δαπανών των νοικοκυριών και των επενδύσεων σε κατοικίες.

Το πιθανότερο είναι η κάμψη της ανάπτυξης να είναι βραχύβια, για διάφορους λόγους, με σημαντικότερο την εμφάνιση σημαντικών δημοσιονομικών κινήτρων στις ΗΠΑ. Μέχρι τότε, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες στις ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ζήτησης, καθώς και από την διατήρηση των θεμάτων επί των προστατευτικών πολιτικών και την ύπαρξη γεωπολιτικών κινδύνων.

Τα στοιχεία για τη δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ συνεχίζουν να σηματοδοτούν αδυναμία, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα απλό παραπάτημα. Οι αγοραίοι κλάδεψαν ήδη τις προβλέψεις για το ΑΕΠ της ευρωζώνης σε 1,6% από τρίμηνο σε τρίμηνο από 2,1% προηγούμενα. Αυτά σε κάποιο βαθμό δικαιολογούν την εικόνα των αγορών την εβδομάδα εκπνοής των σειρών Απριλίου. Η επιβραδυνόμενη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ και η απουσία αποδεικτικών στοιχείων ότι ο δομικός πληθωρισμός μεγαλώνει, όπως φάνηκε από τα στοιχεία για τον δομικό ΔΤΚ για τον Μάρτιο, ο οποίος επιβραδύνθηκε στο 0,7% σε ετήσια βάση, οδήγησε ΕΚΤ στην αναθεώρηση της πολιτικής σύσφιξης.

ΧΑ

Μεγάλος ανοδικός βηματισμός στην εβδομάδα εκπνοής

Η τρίτη βδομάδα κάθε μήνα περιλαμβάνει στο τέλος της την εκπνοή των σειρών των παράγωγων προϊόντων του 25άρη και την εξ αυτής αναγκαία μετακύληση των θέσεων – στοιχημάτων από τη σειρά που εκπνέει στην επόμενη. Αυτή η διαδικασία όταν γίνεται σε ανοδική αγορά έχει μεγαλύτερο κόστος από αυτό που αντιστοιχεί σε συνόδους που ο 25άρης υποχωρεί, αφού η αξία των ΣΜΕ συναρτάται από τις μονάδες του δείκτη. Συνήθως στη βδομάδα της εκπνοής ξεπηδούν πτωτικές συνεδριάσεις ή τουλάχιστον υπάρχουν διαστήματα με τους δείκτες σε αρνητικό πεδίο με καθοδική δυναμική. Η εβδομάδα που πέρασε ωστόσο μόνο την Παρασκευή έφερε απώλειες στον ΓΔ και μάλιστα αυτές μετά τις 14:30 άρχισαν να μειώνονται. Αφού πρώτα σταμάτησε η διαπραγμάτευση των σειρών Απριλίου.

Τα αίτια της διατήρησης της διάθεσης για ρίσκο που έφεραν τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις και μια με μικρές απώλειες ήταν κύρια εσωτερικού ενδιαφέροντος χωρίς να σημαντική βοήθεια από το διεθνές κλίμα αλλά ούτε και εμπόδια. Αφορούσαν στην εντύπωση που άφηναν να εννοηθεί με τις δηλώσεις τους επίσημα χείλη, σχετικά με την επιτυχή αντιμετώπιση των stress tests δηλαδή τον έλεγχο των αντοχών τραπεζών του 25άρη.

Μόλις οι διαχειριστές υποψιάστηκαν πως δεν θα είναι προ των πυλών αυτό που φοβόντουσαν, ήτοι μια ακόμα ΑΜΚ που θα αποδυνάμωνε την αξία των χαρτοφυλακίων των παλαιών μετόχων, προέβησαν σε αγορές των ΑΛΦΑ +16,62% στη βδομάδα, ΕΤΕ +15,29%, ΕΥΡΩΒ +13,72% και ΠΕΙΡ +14,44%. Στον αντίποδα αυτών των εξαιρετικών επιδόσεων εντοπίζεται μόνο η πτώση της ΕΕΕ -6,73%, με συνοδεία στις πτωτικές τις ΓΡΙΒ -1,41%, ΣΑΡ -1,39%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,35% και ΤΕΝΕΡΓ -0,39%.

Τη Δευτέρα με κίνηση κόντρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,23% και έφθασε στις 820,88 από 810,93 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2114,26 από 2101,12 με μεταβολή +0,63%. Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +7,47%, την ΕΤΕ στο +7,43%, ΕΥΡΩΒ +6,98% και την ΠΕΙΡ στο +7,73%. Στις καθοδικές ξεχώρισαν για την πτώση τους οι ΕΕΕ -5,62%, ΣΑΡ -2,78%, ΓΡΙΒ -2,16%. Με τζίρο στα 78,630 εκατ. ευρώ και πακέτα αξίας 11,997 εκατ. οι θεσμικοί αποτύπωσαν τις προθέσεις τους με αυθεντικότητα.

Την Τρίτη τα πράγματα έγιναν ξεκάθαρα με την εικόνα των blue chip όπου 24 ήταν ανοδικά και ένα πτωτικό ενώ οι Τράπεζες εμφάνισαν πάλι μεγάλα κέρδη από +3,3% ως +6,2%. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,96% και έφθασε στις 836,94 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2156,25 με μεταβολή +1,99% με τα διεθνή χρηματιστήρια σε συντονισμένη ήπια άνοδο. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 80,934 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 4,832 εκατ.

Την Τετάρτη, πάλι με τις τράπεζες στο τιμόνι, ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,65% και έφθασε στις 842,34 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2173,23, με μεταβολή +0,79%. Εμφανίστηκε διάστημα που οι δείκτες περνούσαν σε αρνητικό πεδίο και ο FTSEM κατέληξε με απώλειες -0,64%, ενώ δέκα blue chip είχαν απώλειες, το πολύ ως -1,5%.

Την Πέμπτη, με μια σύνοδο παρόμοια με την προηγούμενη, ο ΓΔ συνέχισε ανοδικά για έκτη μέρα στη σειρά. Οδηγήθηκε ψηλότερα +0,76% και έφθασε στις 848,71 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2190,38 με μεταβολή +0,79%. Ήταν η σύνοδος που σημειώθηκαν οι μέγιστες τιμές των ΓΔ και 25άρη ενώ οι κατώτερες ήταν τα χαμηλά της συνόδου της Δευτέρας. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 81,996 από 67,562 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 27,358 από 2,066 εκατ. Αφού την Τετάρτη οι όγκοι μειώθηκαν.

Ακόμα πιο χαμηλούς ρυθμούς εμφάνισαν οι συναλλαγές την Παρασκευή με το τζίρο να πέφτει στην σύνοδο με κίνηση βασικών δεικτών μόνιμα σε αρνητικό πεδίο στα 59,441 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,945 εκατ. Έτσι ο μέσος τζίρος στη βδομάδα διαμορφώθηκε στα 73,7 εκατ. ευρώ ανώτερος της περασμένης εβδομάδας με των πακέτων στα 10. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,47% και έφθασε στις 844,70 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2180,26 με μεταβολή -0,46%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +0,51%.

Η αποτύπωση της ανόδου στους δείκτες ήταν +4,16% για τον ΓΔ και +3,77% για τον 25άρη με τον FTSEM στο +2,87% ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η εικόνα των blue chip που κυριάρχησαν πάλι στις συναλλαγές. Σε βάθος μήνα ο ΓΔ κερδίζει 8,23% με τον 25άρη στο 7,94% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται μετά βίας 2,22%. Εκτός των τραπεζικών μετοχών που προαναφέραμε επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου έχουν ακόμα στη βδομάδα οι ΒΙΟ +7,13%, ΜΥΤΙΛ +5,77%, ΕΧΑΕ +5,71%, ΟΛΠ +5,61%, και ΕΛΠΕ +4,74%.

Είναι αρκετό το πλήθος των blue chip με επιδόσεις κοντά στο +3,8% του 25άρη και αλφαβητικά είναι ΑΔΜΗΕ +3,46%, ΟΠΑΠ +3,82%, ΟΤΕ +3,64%, ΦΦΓΚΡΠ +3,86%.

Ο αριθμός των ανοδικών blue chip αυξάνεται αν στις παραπάνω προστεθούν όσα κέρδισαν από 1% ως 3% που ήταν : ΜΠΕΛΑ +2,93%, ΑΡΑΙΓ +2,86%, ΛΑΜΔΑ +2,73%, ΤΙΤΚ +2,35%, ΔΕΗ +2,14%, ΜΟΗ +1,31%, και ΕΥΔΑΠ +0,99%. Όταν 20 στις 25 μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν άνοδο σε περίοδο που ενισχύονται οι τζίροι των ελεύθερων συναλλαγών και των πακέτων έχουμε μια μεγάλη άνοδο των τιμών που είναι λογικό να διορθώσει.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Με υστέρηση των ΣΜΕ Μαΐου έναντι του 25άρη η έναρξη της κυριαρχίας τους

Στη σύνοδο της Παρασκευής 20/4, οι θεσμικοί έδωσαν πτωτική δυναμική στον 25άρη, με κίνηση σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Η εγγραφή του ελάχιστου μέρας ήρθε στις 14:48. Ήταν στις 2153,37 μονάδες, με άνοιγμα στις 2167,08. Στις 16:31 εμφανίστηκε μέγιστο, στις 2186,11. Η μικρή πτώση που ακολούθησε τον οδήγησε πίσω στις 2175,67 μονάδες στις 17:00. Το κλείσιμο έγινε στις 2180,26, με μεταβολή -0,46%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 43,888 από 32,705 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Απριλίου εμφανίστηκε όγκος 1858 ΣΜΕ και τελευταίες πράξεις στις 2164,25. Διακινήθηκαν επίσης 5330 ΣΜΕ λήξης Μαΐου με ανώτερο ημέρας στις 2187,00 και κατώτερο στις 2148,75 και τελευταίες πράξεις στις 2176,00 μονάδες. Επίσης διακινήθηκαν 147 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου.

Στην τελευταία εβδομάδα κυριαρχίας των σειρών Απριλίου, είχαμε εκτίναξη των όγκων στα ΣΜΕ του FTSE25, κατά 91%. Σημειώθηκε ως συνήθως κατά την εκπνοή μιας σειράς, πτώση -12,9%, στις ανοικτές θέσεις. Ο δείκτης των παραγώγων κατέληξε στις 2180,26 μονάδες, με εβδομαδιαία μεταβολή +3,77%. Στα options του, ο συνολικός όγκος υποχώρησε 54% έναντι της περασμένης, ενώ σε 1 call αντιστοιχούσαν περίπου 5 put.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη συνολικά ανήλθαν σε 11380 συμβόλαια, καταλήγοντας με 8.332 ανοικτές θέσεις από 9.529 στις 13 Απριλίου. Ο μέσος όγκος της σειράς Απριλίου, διαμορφώθηκε στα 2337 ΣΜΕ, ενώ για τη σειρά Μαΐου διαμορφώθηκε στα 3171 από 276 συμβόλαια ημερησίως. Οι ανοικτές θέσεις της σειράς Μαΐου ανήλθαν σε 8.243 από 549 και της επόμενης 89 από 4 ΣΜΕ. Οι τελευταίες πράξεις του ΣΜΕ της νέας κυρίαρχης σειράς, έγιναν στις 2176,00 μονάδες. Με προπορεία του υποκείμενου δείκτη 4,25 μονάδων έναντι του ΣΜΕ Μαΐου.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ

Και ξαφνικά απογειωθήκαμε! Ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε πάνω από 8,5% και ο Δείκτης Τραπεζών ανέβηκε πάνω από 22% με τη μία. Η περίοδος προ του Πάσχα είναι παραδοσιακά κακή για τα Χρηματιστήρια καθώς έρχεται μετά το "January effect", οι Επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα, υπάρχουν αρκετές αργίες και η αρχή της Άνοιξης πολλές φορές αυξάνει την επιθετικότητα των Ηγετών, όπως έγινε φέτος.

Μετά το Πάσχα τα πράγματα εξομαλύνονται και μετά ακολουθεί ο Μάιος. Το Μάιο, οι διαχειριστές αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν το "sell in May and go away", ή το "stay, support and hope to prosper" (δηλαδή αν θα φύγουν από μια Αγορά, ή θα μείνουν, θα στηρίξουν και θα συνεχίσουν να ελπίζουν). Όλα αυτά κρίνουν και οριοθετούν τι θα συμβεί το Καλοκαίρι.

Σήμερα ερχόμαστε από μια μεγάλη άνοδο των τιμών που είναι λογικό να διορθώσει.

Μπροστά μας έχουμε την ανακοίνωση των "stress tests" των Τραπεζών, που αναμένεται να μην προκαλέσουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους Μετόχους. Μετά ακολουθεί το κλείσιμο της αξιολόγησης, όπου η Κυβέρνηση αναμένεται να βοηθηθεί σε ότι βραχυπρόθεσμο επιδιώξει, όπως η μετάθεση προαπαιτούμενων για το μέλλον, αλλά όχι και στα μακροπρόθεσμα όπως η "καθαρή έξοδος", ή η "επίλυση του χρέους".

Τα Ελληνοτουρκικά παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα, ιδιαίτερα με την προκήρυξη εκλογών στη Γείτονα Χώρα, αλλά και εκεί δύσκολα θα δούμε "θερμό επεισόδιο", αφού ξεπεράσαμε την δύσκολη περίοδο του Πάσχα. Κατοχύρωση των τιμών που πρόσφατα κατακτήθηκαν είναι το πιθανότερο σενάριο για το άμεσο μέλλον. Αν τα πράγματα εξελιχθούν θετικά, υπάρχει πιθανότητα συνέχισης της ανόδου μέχρι και τις 890 μονάδες σε επίπεδο Γενικού Δείκτη.

Με τον Μάιο μπροστά μας, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί μπορεί να υπάρχουν πισωγυρίσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Καλοκαίρι προδιαγράφεται θετικό, οπότε όσοι δεν ασχολούνται με το Ελληνικό Χρηματιστήριο καλά θα κάνουν να αναθερμάνουν τις επαφές τους.

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ

Πάνω στη ζώνη των 834 με 840 μονάδων προσπαθεί να πατήσει ο Γενικός Δείκτης, μετά το ηχηρό 'κρεσέντο' ανόδου της τάξεως του 10,8% που έχει πραγματοποιήσει από την πρώτη μέρα του Απρίλη. Επιτυχής μεταμόρφωση του επιπέδου των 840 μονάδων σε στήριξη, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανοδικής συνέχειας προς τον πρώτο στόχο των 860 μονάδων.

Από εκεί και έπειτα, η διαπερατότητα του εν λόγω σημείου θα δώσει σημαντικούς πόντους στο σενάριο επανεξέτασης των υψηλών του περασμένου Χειμώνα, πέριξ των 887 μονάδων. Αλλαγές με νόημα έχουν σημειωθεί στη κορυφή των μετοχών, που διαμορφώνουν το Γενικό Δείκτη με τη Eurobank να πλασάρεται μετά από χρόνια στη τρίτη θέση με 5,85% βαρύτητα πίσω από τον ΟΤΕ (9,76%) και Coca Cola HBC (9,49%) ενώ την ίδια ώρα Alpha (5,67%) και Μυτιληναίος (5,23%) ανταγωνίζονται για τη τέταρτη θέση.

Στο κατώφλι των 2200 μονάδων έχει βρεθεί ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης μετά το ανώδυνο πέρασμα από την αντίσταση των 2135 μονάδων. Ζητούμενο για τη συνέχεια είναι οι δυνάμεις που διαθέτει ο δείκτης, για να μπορέσει να καταστρατηγήσει ανοδικά τις 2200 μονάδες και να κινηθεί με σταθερά βήματα προς τη ζώνη των 2240 με 2274 μονάδων. Το αξιοσημείωτο στις μετοχές, που κινούν τα νήματα στο δείκτη είναι ότι η Alpha (10,82%) πέρασε στη δεύτερη θέση της βαρύτητας υποσκελίζοντας μετά από πολύ καιρό τον ΟΤΕ (10,71%).

Το γρήγορο πέρασμα του Τραπεζικού Δείκτη πάνω από τις 900 μονάδες έχει "ανοίξει την όρεξη" των "Bulls" για τις 1000 μονάδες, αν και στο παρελθόν το επίπεδο αυτό έχει αποδειχθεί αρκετά "δύσπεπτο". "Το "κλειδί" για την περαιτέρω πορεία το κατέχει η Alpha, όχι μόνο γιατί 'τραβάει' σχεδόν το 40% του δείκτη, αλλά και γιατί εάν αποφασίσει να περάσει το 'σκληρό' επίπεδο των 2,20 ευρώ θα 'ξυπνήσει' αρκετούς επενδυτές.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec.

Με διάχυτη την αίσθηση ότι τα 'τεστ αντοχής' των Ελληνικών Τραπεζών θα ξεπεραστούν με επιτυχία, η Ελληνική Αγορά αυτονομήθηκε θετικά επιστρέφοντας με τζίρο και με συνεχή ανοδικά κλεισίματα, προς την περιοχή των 850 μονάδων.

Η κίνηση της Αγοράς υποστηρίχθηκε, κυρίως, από τους Τραπεζικούς τίτλους, οι οποίοι είδαν τις αποτιμήσεις τους να αυξάνονται κατά 14% (1,2 δισ. ευρώ) σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Εκτός από τα γρήγορα κέρδη, που είθισται να προσελκύουν το βραχυπρόθεσμο κομμάτι των Εμπλεκομένων στην Ελληνική Αγορά, η προσέγγιση, ή και υπέρβαση των τιμών των πρόσφατων αυξήσεων κεφαλαίου από τις τρεις συστημικές Τράπεζες, απελευθέρωσε δυνάμεις οι οποίες ενίσχυσαν τον συναλλακτικό όγκο, προαπαιτούμενο για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης.

Το σερί των έξι συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων ήρθε σχετικά εύκολα, δεδομένης της "ήρεμης" εικόνας που παρουσιάζουν οι Διεθνείς Αγορές και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται μια τόσο δυνατή αγοραστική συνέχεια μέσα στο 2018. Η εξάλειψη του ρίσκου – για φέτος τουλάχιστον - των αναγκαστικών αυξήσεων κεφαλαίων των Τραπεζών, έδωσε το έναυσμα για να προσεγγίσουν οι Τραπεζικές αποτιμήσεις τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους αποτίμησης, σε σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση (Τ/BV 70%). Η ψαλίδα δεν θα κλείσει τελείως, ωστόσο ο βαθμός πίεσης που είχε περιέλθει ο κλάδος δικαιολογεί ακόμα ένα περιθώριο ανόδου της τάξης του 10%, αφού οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, που τις διαφοροποιούν σημαντικά από τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό κλάδο (Υψηλά NPEs περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, υψηλό DTA κλπ).

Κατά τα άλλα, την εβδομάδα που πέρασε οι Αποκρατικοποιήσεις έδωσαν με την σειρά τους περισσότερο ενδιαφέρον στις εμπλεκόμενες – έμμεσα, ή άμεσα - εισηγμένες, διαχέοντας την άνοδο σε περισσότερους πρωταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή στην Washington φαίνεται να μπαίνουν οι βάσεις για την μεταμνημονιακή περίοδο, ή τουλάχιστον για την έξοδο της Χώρας από τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομίας αποκλειστικά από τα μνημόνια. Τα μηνύματα ως τώρα είναι θετικά, καθώς Ευρωπαίοι Αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν την φημολογία οριστικής λήξης του προγράμματος τον Αύγουστο, ενώ για το θέμα του χρέους φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρχικό πλάνο που θα συνδέει την ελάφρυνση με τις επιδόσεις της Ελληνικής Οικονομίας.

Τεχνικά, τα συνεχή ανοδικά κλεισίματα, εκτός από την αντιστροφή της τάσης, έχουν φέρει την Αγορά αντιμέτωπη με το κυριότερο πεδίο αντίστασης που είναι οι 850 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης το έχει προσπαθήσει στο παρελθόν χωρίς επιτυχία να υπερβεί την εν λόγω ζώνη, ωστόσο αυτή την φορά φαίνεται να έχει περισσότερα "καύσιμα" για μια πειστική διάσπαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόσφατη κίνηση από τις 12 Απριλίου και τα χαμηλά των 795 μονάδων έχει πραγματοποιηθεί με διαδοχικά "λευκά" σώματα (κεριά) που υποδηλώνουν μοτίβο ανοδικής Αγοράς, συνεδριάσεις δηλαδή όπου οι αγοραστές είχαν τον τελευταίο λόγο έως την λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών, ακολούθησε και η διαδοχική κατάκτηση των αγοραστικών σημάτων των 30 και 50 ημερών, φέρνοντας, πλέον, την Αγορά πολύ κοντά στα υψηλά έτους. Σε αυτή την γρήγορη κίνηση οι ταλαντωτές έφθασαν στις παρυφές των υπερτιμημένων ζωνών, γεγονός που έδωσε αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών τεχνικού χαρακτήρα.

Συμπερασματικά θα αναμέναμε τον Γενικό Δείκτη να υπερβεί τις 850 μονάδες, είτε σε πρώτο, είτε σε δεύτερο χρόνο, επιχειρώντας την εκ νέου προσέγγιση των φετινών υψηλών.

Σήμερα

Οι μετοχές της Ασίας υποχώρησαν σήμερα Δευτέρα 23/4, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, διατηρώντας παράλληλα επιφυλακτικό βλέμμα προς τις αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ, καθώς πλησιάζουν κορυφές που προκάλεσαν σπασμούς στην αγορά στο παρελθόν.

Επίσης, οι θεσμικοί αναμένουν με ανυπομονησία, τις έρευνες για τους δείκτες ΡΜΙ για τον Απρίλιο, για στοιχεία γύρω από την βιομηχανική παραγωγή παγκόσμια, ώστε να δουν αν η οικονομική επιβράδυνση κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν απλώς μια περαστική φάση, που συνδέεται με τις κακές καιρικές συνθήκες και τις αργίες του Νέου Έτους.

Η πρώτη ανάγνωση από την Ιαπωνία ήταν αισθητά αισιόδοξη, αφού ο δείκτης PMI σημείωσε άνοδο στις 53,3 μονάδες τον Απρίλιο, καθώς η παραγωγή και η εγχώρια ζήτηση σημείωσαν άνοδο.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι η πυρηνική κρίση στη Βόρειο Κορέα απέχει πολύ από την επίλυσή της, ανεβάζοντας ένα επιφυλακτικό σχόλιο την ημέρα που ο Κορεατικός Βορράς υποσχέθηκε να τερματίσει τις πυρηνικές του δοκιμές.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν αρχικά, αλλά δεν ήταν πολύ μακριά από τις πιο υψηλές τιμές του από τα τέλη του 2014. Η αγορά είχε ταλαντευτεί την Παρασκευή, όταν ο Ταρμπ άσκησε κριτική για το ρόλο του ΟΠΕΚ στην προώθηση των τιμών παγκόσμια, αλλά γρήγορα σταθεροποιήθηκε.

Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου του Brent έπεσαν 9 σεντ στα 73,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ακατέργαστο των ΗΠΑ υποχώρησε 19 σεντς στα 68,21 δολάρια.

Στις χρηματιστηριακές αγορές, ο ευρύτερος δείκτης MSCI για μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,4%, ενώ στην Νότια Κορέα ο KOSPI έπεσε 0,3%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας επίσης υποχώρησε 0,3% και στο δεύτερο μέρος στις 08:00 δική μας ώρα ήταν στο -0,19%, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας εξακολούθησαν να πιέζονται από μια προειδοποίηση σχετικά με την πτώση της ζήτησης για κινητά τηλέφωνα. Τα συμβόλαια E-Mini για το S & P 500 γύρισαν σε ανοδικά, αγγίζοντας το +0,1%.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν την Wall Street, αν και ο S & P 500 κατόρθωσε να τερματίσει την εβδομάδα με ένα μικρό κέρδος. Περισσότερες από 180 εταιρείες του S & P 500 οφείλουν να αναφέρουν τα αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, Boeing και Chevron.