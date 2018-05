Διεθνής Ημέρα Μουσείων, με ελεύθερη είσοδο

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (International Council of Museums - ICOM), επιθυμώντας να αναδείξει τον ρόλο των Μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων, κατά την οποία η είσοδος σε όλα τα Μουσεία είναι ελεύθερη.

Σκοπός του εορτασμού είναι να γίνουν τα Μουσεία φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών, για την ενίσχυση της μόρφωσης, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς.

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Τα Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα αποτελούν το επίκεντρο πολλών και διαφορετικών κοινωνικών δικτύων. Η συνεχής διεύρυνση του κοινού, που αποτελεί μόνιμο στόχο των Μουσείων, απαιτεί στις ημέρες μας ενισχυμένη διασύνδεση των Μουσείων μεταξύ τους, με άλλους φορείς και με το κοινό. Επίσης, απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τη διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στα κοινωνικά δίκτυα (στην ψηφιακή ή στην αναλογική τους μορφή) και την ενίσχυση του μορφωτικού τους χαρακτήρα.

Το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων επέλεξε ως τιμώμενο Μουσείο για το 2018 το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, με σκοπό να αναδείξει τις συλλογές και το έργο του που συνδέονται άμεσα με το θέμα του φετινού εορτασμού.

Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, και περιλαμβάνει σύντομες ομιλίες, ξεναγήσεις, μουσική εκδήλωση και γιορτή στον κήπο του Μουσείου. Ομιλήτριες θα είναι η κα Μαρία Ρούσσου, Επίκ. Καθηγήτρια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η κα Λυδία Κονιόρδου, υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ και η κα Τέτη Χατζηνικολάου, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ICOM.

Έως τις 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Μουσείου ξεναγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις για όλες τις κατηγορίες κοινού.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια επένδυση του Ομίλου ΟΤΕ για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Η συλλογή του περιλαμβάνει πάνω από 3.400 αντικείμενα και πλούσιο αρχειακό υλικό με περισσότερες από 25.000 τηλεφωτογραφίες, έγγραφα, τηλεγραφήματα, χάρτες, καθώς επίσης οπτικοακουστικό υλικό. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αξιοποιεί προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ξενάγηση των επισκεπτών και τη διάδρασή τους με τα εκθέματα. Κάθε χρόνο, δέχεται πάνω από 14.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

«Η ιστορία και η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι ταυτόσημες με την πορεία του Ομίλου ΟΤΕ. Αυτή την ιστορία διαφυλάσσει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, φέρνοντας τις νέες γενιές σε επαφή με την ελληνική κληρονομιά και τον πολιτισμό μας. Οι σημαντικότερες στιγμές της Ελλάδας, οι τεχνολογίες που άλλαξαν τον τρόπο που επικοινωνούμε, οι ιστορίες των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στην πρόοδο της χώρας, έχουν σήμερα θέση στις συλλογές του Μουσείου. Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, εμπλουτίζοντας τις συλλογές του και φέρνοντας νέους ψηφιακούς τρόπους ξενάγησης. Όραμά μας είναι το Μουσείο να αποτελεί μία τράπεζα γνώσης και ιστορίας για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), κα Τέτη Χατζηνικολάου, ανέφερε σχετικά: «Το Μουσείο με τις σημαντικές συλλογές του, το επιστημονικό έργο του και τις εκπαιδευτικές του δράσεις επιλέχθηκε φέτος ως το τιμώμενο Μουσείο της χώρας. Συνδέεται άμεσα με το φετινό μήνυμα του ICOM έχοντας εντάξει νέες τεχνολογίες στην έκθεση και τις δράσεις του. Η διάκρισή του αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάδειξη των σημαντικών συλλογών του και του εκπαιδευτικού του έργου».

Νέα ψηφιακή εμπειρία ξενάγησης στους ανακαινισμένους χώρους του Μουσείου

Νέες προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Augmented Reality (AR) και το Virtual Reality (VR), στους ανακαινισμένους χώρους του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, προσφέρουν στους επισκέπτες μια διαφορετική εμπειρία ξενάγησης με διαδραστικότητα.

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες του Μουσείου μπορούν να μάθουν την ιστορία της τηλεγραφίας από τον ίδιο τον Μορς μέσω της τεχνολογίας AR, αλλά και ακόμα να πραγματοποιήσουν μέσω VR μία 360ο εικονική περιήγηση στο πλοίο «Θαλής ο Μιλήσιος», το πρώτο καλωδιακό πλοίο του Ομίλου ΟΤΕ, που τοποθετούσε (πόντιζε) υποβρύχια καλώδια προκειμένου να συνδεθούν τηλεπικοινωνιακά η ηπειρωτική με τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς επίσης η Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική.





NIKOS DANIILIDIS Μουσείο Ακρόπολης - Αρχαϊκή Αίθουσα

Για να τιμήσει την ημέρα αυτή, το Μουσείο θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό μετάλλιο που έκοψε σε συνεργασία με το Εθνικό Νομισματοκοπείο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το κυνηγετικό σκυλί της Ακρόπολης. Το έκθεμα χρονολογείται γύρω στο 520 π.Χ. και βρίσκεται στην Αρχαϊκή Αίθουσα. Η καρτολίνα με το αναμνηστικό μετάλλιο θα είναι διαθέσιμη για τους επισκέπτες στα Πωλητήρια του Μουσείου.





Το κυνηγετικό σκυλί της Ακρόπολης

Νοτίως του Παρθενώνα, μέσα στο στρώμα της αρχαίας καταστροφής, βρέθηκε σχεδόν ακέραιο το μαρμάρινο γλυπτό ενός σκυλιού σε φυσικό μέγεθος. Το ζώο βρίσκεται σε ακραία ένταση έτοιμο για το άλμα της επίθεσης καθώς όπως φαίνεται έχει εντοπίσει τα ίχνη του θηράματός του. Η παρουσία του στο ιερό της Αθηνάς ξενίζει, αφού δεν επιτρεπόταν εκεί η παρουσία σκυλιών. Αντίθετα είναι αναμενόμενο για τη θεά του κυνηγιού την Άρτεμη που είχε ένα μικρό δικό της ιερό κοντά στον Παρθενώνα. Οι αρχαίοι, ήδη από τα χρόνια του Ομήρου, εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα κυνηγετικά σκυλιά, από τα οποία διακρίνονταν για τη δύναμη, την οξυδέρκεια και την ταχύτητά τους, τα λακωνικά και τα κρητικά.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Με σημείο αναφοράς τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, 211 1019000/- 99) ξεκινά από τις 19 του μηνός (ημέρα με ελεύθερη είσοδο) το νέο πρόγραμμα «Εντός – Εκτός», σε συνεργασία με το Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» από το νησί της Τήνου. Δύο νέα site-specific έργα των Στέλιου Τσάτσου (6 μ.μ.) και Ιωάννη Μανταφούνη (9 μ.μ.), υπό τον τίτλο ARC_hitects έρχονται από το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival, ερευνώντας τα ρευστά όρια ανάμεσα στον χορό και την performance. Παράλληλα, ο διεθνούς φήμης ακτιβιστής φωτογράφος Benjamin Von Wong, φέρνει την πρώτη ατομική του έκθεση στη χώρα, με τίτλο «Ηyper Realities», μία σειρά υπέρ-ρεαλιστικών φωτογραφιών που εστιάζουν στην προβολή κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων (συνεργασία με ΤEDxAthens).

Δήμος Αθηναίων: Εκδηλώσεις στα δημοτικά Μουσεία

Διεθνής Ημέρα Μουσείων η Παρασκευή 18η Μαΐου και ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει έξι ξεχωριστές εκδηλώσεις, ανοιχτές για το κοινό, στα πέντε δημοτικά Μουσεία και τις μουσειακές συλλογές του, τις οποίες μόνο μέσα στο 2017 επισκέφθηκαν περίπου 150.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων 20.662 παιδιά.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, το Ψηφιακό Μουσείο του Πλάτωνα στην Ακαδημία Πλάτωνος, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Αγγελική Χατζημιχάλη» στην Πλάκα καθώς και οι μουσειακές συλλογές στη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο και το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο, ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται αύριο και μεθαύριο κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

«Επιδιώκουμε τα Μουσεία του δήμου Αθηναίων να αποπνέουν ζωντάνια και να συνδέουν τη μνήμη με το δυναμικό παρόν της Αθήνας» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, επισημαίνοντας ότι «αυτή η στρατηγική στόχευση κυριάρχησε στη δημιουργία του Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολη, όσο και στο σύγχρονο διαδραστικό Μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, στον ιστορικό χώρο που δίδαξε ο αρχαίος φιλόσοφος».

Οι εκδηλώσεις του δήμου Αθηναίων αναλυτικά:

Παρασκευή 18 Μαΐου

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων |10.00 - 22.00

Με θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», θα προβληθούν ντοκιμαντέρ στους χώρους του Μουσείου: Νέοι Φούρνοι /Δεξαμενές Καθαρισμού / Κτήριο Πίεσης και Διανομής /Σιδηρουργείο/Αποθήκη/Νέο Υδαταέριο. Το ICOM (International Council of Museums), σε συνεργασία με το INNOVATHENS powered by Samsung και το ΕTHNOFEST - Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας και παρουσίαση από το The ne(s)t, προτείνει μία σειρά προβολών εθνογραφικών ντοκιμαντέρ στους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου, μια οπτικοακουστική διαδρομή με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιστορίες του. Σκοπός του μουσείου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς, έναν τόπο όπου διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες συναντιούνται, συνδέονται και δημιουργούν ένα νέο πολυεθνικό περιβάλλον.

Ο Πλάτωνας και η Ακαδημία, Λογική & Αντίληψη: Μουσειοπαιδαγωγικές περιηγήσεις

Ένα δωρεάν πρόγραμμα με εργαλεία τις σύγχρονες ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές του Μουσείου που θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο για να συστηθούμε με το έργο και τις μεθόδους διδασκαλίας του Πλάτωνα. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5142138, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05 09:00-20:00

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» δήμου Αθηναίων| (Αγγ. Χταζημιχάλη 6, Πλάκα) | 19:00

Μια εκδήλωση ανοικτή για το κοινό με θέμα «Μουσεία στο Διαδίκτυο ως Τόποι Μνήμης και Αλληλεπίδρασης: Παρουσίαση – Συζήτηση» Μια νέα προσέγγιση της μουσειακής ψηφιακής πραγματικότητας, η οποία αναπτύσσεται στο διαδίκτυο με υλικό που αξιοποιείται από τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να λειτουργήσει ως τόπος μνήμης και αλληλεπίδρασης στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

Εισηγήτρια: Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» το κοινό μπορεί επίσης να επισκεφτεί, εκτός από τη μόνιμη συλλογή του, την έκθεση «Η Προίκα», που αποτελεί μια λαογραφική και εικαστική ματιά στο θεσμό της προίκας. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05 09:00-21:00

Μουσείο «Δωδεκανησιακό Σπίτι» δήμου Αθηναίων: 10:00-14:00 (Δωδώνης 119, Σεπόλια, τηλ. 210 5151541)

Παιδικό Μουσείο: (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, τηλ. 2103312995) 11.00-15.00

Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων, Κτήριο Μεταξουργείου| 18:30

Ξενάγηση στην έκθεση «Τέχνη και Εποχή. Η συλλογή του δήμου Αθηναίων μέσα από τα μάτια του Σπύρου Παπαλουκά» από την Έφορο- Προϊσταμένη της Δημοτικής Πινακοθήκης Κάλλη Πετροχείλου.

Σάββατο 19 Μαΐου

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήμου Αθηναίων - Έκθεση «Οδοιπορικό στην παλιά Αθήνα»| (Ηρακλειδών 66Α και Θεσσαλονίκης, Θησείο) | 11:00-12:30

Στα (δια)δίκτυα του χρόνου. Ένα δωρεάν πρωτότυπο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά (ηλικίας από 7 έως 12 ετών από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), που κάθε χρόνο εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3452150, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05: 10:00-20:00

