Πρωτοποριακή μέθοδος συλλογής λιθίου και άλλων μετάλλων και ορυκτών από το νερό

Ο Μπένι Φρίμαν, καθηγητής στο McKetta Department of Chemical Engineering στο Cockrell School of Engineering και οι συνεργάστες του στο Monash University Department of Chemical Engineering και το Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) στην Αυστραλία ανακάλυψαν πρόσφατα μία νέα μέθοδο εξαγωγής λιθίου και άλλων μετάλλων και ορυκτών από νερό, την οποία δημοσίευσαν στο Science Advances.