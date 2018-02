Οι Calexico στο Ηρώδειο

Ένα ακόμα μεγάλο όνομα της παγκόσμιας ροκ σκηνής θα συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών. Για μία μόνο βραδιά, οι Calexico θα βρίσκονται στο Ηρώδειο, την Τρίτη 3 Ιουλίου, προσκαλώντας τους φίλους του συγκροτήματος να ζήσουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Μια σχέση που μετρά δύο δεκαετίες, αυτή των Calexico με το ελληνικό κοινό, βρίσκει τη θέση της στη σκιά της Ακρόπολης, σε μια μοναδική παράσταση.

Με την μπάντα σε πλήρη σύνθεση, όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους και σίγουρα δυνατές εκπλήξεις, οι Calexico πραγματώνουν το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, και ετοιμάζονται να μας ταξιδέψουν σε μια βραδιά αγάπης, ταξιδιού και μελωδίας στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού.

Το όνομα Calexico, που μοιράζονται μία πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αγαπημένο συγκρότημα, προέρχεται από μία σύντμηση των λέξεων California και Mexico. Ταιριάζει απόλυτα στον ήχο που έχει τις ρίζες του στα βάθη της αμερικανικής ερήμου, εκεί που συναντώνται η Λατινική Αμερική με την Άγρια Δύση.





Οι Calexico έρχονται στο Ηρώδειο για πρώτη φορά, με τις αγαπημένες επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους, όπως το «Stray», «Falling from the sky», «Crystal Frontier», «Missing», «Splitter» κ.ά., αλλά και με το νέο, ένατο άλμπουμ τους, το «The thread that keeps us», που κυκλοφόρησε πριν λίγες μόλις ημέρες, στο τέλος Ιανουαρίου. Όπως μεταφέρουν, ήδη, οι πρώτες ενθουσιώδεις κριτικές «τελικά δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει τους Calexico δεδομένους».

gkoul@naftemporiki.gr