Πολλά υποσχόμενο ένα χάπι βραδείας αποδέσμευσης για τον ιό HIV

Ανθρώπινες δοκιμές ενός από του στόματος χορηγούμενου δισκίου βραδείας αποδέσμευσης για τον ιό HIV θα μπορούσαν να αρχίσουν έπειτα από επιτυχείς δοκιμές που έγιναν σε χοίρους, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες.

Η έρευνα για τον ιό HIV, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και το Νοσοκομείο Brigham και Women.

Το δισκίο βραδείας αποδέσμευσης θα μπορούσε να απελευθερώσει τους ασθενείς από την υποχρέωση να λαμβάνουν καθημερινά φάρμακα, όπως λένε οι ερευνητές. Μοιάζει με κανονική κάψουλα, αλλά όταν φτάσει στο στομάχι, η επικάλυψή του διαλύεται και ξεδιπλώνεται μια ειδική δομή που είναι συσκευασμένη στο εσωτερικό της. Ο σκελετός σε σχήμα αστεριού, μεγέθους 4 εκατοστών (1,5 ίντσες) παραμένει στο στόμα για επτά ημέρες, απελευθερώνοντας σταθερά το φάρμακο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, συνιστώνται περισσότεροι έλεγχοι σε άλλα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των πιθήκων, ενώ λένε ότι δοκιμές σε ανθρώπους θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε δύο χρόνια.

Οι εμπειρογνώμονες του HIV δήλωσαν ότι η προοπτική μιας νέας θεραπευτικής επιλογής ήταν ευπρόσδεκτη, αλλά ένα χάπι HIV που θα λαμβάνεται μία φορά την εβδομάδα ήταν μία σημαντική διέξοδος.

Το αστέρι είναι πολύ μεγάλο για να απομακρυνθεί από το στομάχι, αλλά επιτρέπει στα τρόφιμα να ταξιδεύουν στο λεπτό έντερο. Μόλις παραδώσει το ωφέλιμο φορτίο του, το αστέρι αρχίζει να υποβαθμίζεται και περνά μέσα από το πεπτικό σύστημα.

Στη δοκιμή των χοίρων, οι ερευνητές το δοκίμασαν με τρία αντιρετροϊκά φάρμακα (dolutegravir, rilpivirine, cabotegravir) για επτά ημέρες.

Οι ερευνητές λένε ότι στο μέλλον η συσκευή από του στόματος χορήγησης φαρμάκων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών και όχι μόνο για τον ιό HIV.

Σταδιακή απελευθέρωση

Προκαταρκτικές δοκιμές σε χοίρους έχουν ήδη γίνει με ένα φάρμακο ελονοσίας που ονομάζεται ivermectin και το άστρο παραμένει στο στομάχι για έως και δύο εβδομάδες.

Ο ερευνητής Giovanni Traverso, από το Massachusetts Institute of Technology and Brigham and Women's Hospital στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Θέλαμε να βρούμε ένα σύστημα για να διευκολύνουμε τους ασθενείς να ακολουθούν τις θεραπείες τους. Η αλλαγή ενός φαρμάκου, ώστε να χρειάζεται να λαμβάνεται μόνο μία φορά την εβδομάδα παρά μία φορά την ημέρα, είναι πιο βολική και έτσι βελτιώνεται η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία». Ο Δρ. Traverso επεσήμανε ότι κάποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να βοηθηθούν από αυτό, ειδικά άτομα με άνοια ή ψυχικές διαταραχές όπως σχιζοφρένεια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια εταιρεία που ονομάζεται Lyndra αναπτύσσει τώρα την τεχνολογία και σχεδιάζει ανθρώπινες δοκιμές για τα μακράς διαρκείας χάπια από το στόμα μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ένας εκπρόσωπος της Βρετανικής Ένωσης για τον HIV σημείωσε ότι «η έρευνα αυτή βρίσκεται ακόμη στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης και είναι σαφές ότι θα υπάρχει τρόπος να προχωρήσει από δοκιμές σε χοίρους και μαθηματικά μοντέλα σε δοκιμές σε ανθρώπους αφού αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της».

Ενώ εκπρόσωπος του Terrence Higgins Trust τόνισε ότι οι ιατρικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει άλματα για τον ιό του HIV στο Ηνωμένο Βασίλειο, γι' αυτό χαιρετίζουν την προοπτική μιας θεραπείας που δίνει σε όλους τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV μία επιπλέον επιλογή, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι δεν θα είναι λιγότερο αποτελεσματική από τις τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές.