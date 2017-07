Ηρώδειο: Το πρόγραμμα των φθινοπωρινών εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στο Ηρώδειο το φθινόπωρο, την περίοδο από τα τέλη Αυγούστου έως τις 9 Οκτωβρίου, οριστικοποίησαν τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).



Κατά γενική ομολογία, η επιλογή ήταν πολύ δύσκολη λόγω της πληθώρας των αιτημάτων. Για παράδειγμα, υπήρξαν ημερομηνίες όπου τα αιτήματα ξεπερνούσαν τα τέσσερα, κάτι που συνέβαινε ακόμα και στις εναλλακτικές ημερομηνίες, τις οποίες είχαν προτείνει οι φορείς. Επίσης, υπήρχαν και αιτήματα χωρίς «ευελιξία», όπως το «Γκαλά όπερας για τα 40 χρόνια από τον θάνατο της Μ. Κάλλας» (13, 14/9), που θα διεξαχθεί παράλληλα με συνέδριο.



Το ΚΑΣ, αν και σε γενικές γραμμές ακολούθησε το πρόγραμμα όπως είχε οριστεί από την ειδική επιτροπή που έκρινε τα αιτήματα, έκανε αρκετές αλλαγές, τόσο ως προς τις ημερομηνίες, όσο και ως προς τις εκδηλώσεις. Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν και η συμμετοχή του Ελληνικού Φεστιβάλ στις φθινοπωρινές παραστάσεις του Ηρωδείου, φορέας στον οποίο δίνεται το μνημείο τη θερινή περίοδο. Ωστόσο, επιχειρήθηκε να υπάρξει ισορροπία στα αιτήματα, αν και αλλαγές μπορεί να υπάρξουν ακόμα και τώρα, καθώς πολλοί φορείς ίσως να μην «ταιριάξουν» με τις ημερομηνίες λόγω άλλων υποχρεώσεων.



Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ πιθανόν, οι Tindersticks -το δημοφιλές βρετανικό συγκρότημα που είχε ζητήσει το μνημείο για το τέλος του Σεπτεμβρίου, αλλά τελικά βρέθηκε χώρος στις αρχές του μήνα και συγκεκριμένα στις 3/9-, να μη μπορέσουν να ανταποκριθούν. Επίσης, δεν είχε προταθεί το αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν, που το ΚΑΣ ζήτησε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα (προτεινόμενη ημερομηνία 1/9).





30/8 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου «Πέρσες» του Αισχύλου. Σκηνοθεσία Αρ. Μπινιάρης, μετάφραση Ιωάννης Μουλλάς. Ερμηνεύουν οι Κ. Καραμπέτη, Χ. Χαραλάμπους, Ν. Ψαρράς, Αντ. Μυριαγκός.31/8 Καμεράτα - «Σουίνι Τοντ, ο δαιμόνιος κουρέας της οδού Φλιτ» (μιούζικαλ).1/9 Αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν.2/9 «Κάρμεν» του Αντόνιο Γκάντες. Υπό την αιγίδα της ισπανικής πρεσβείας.3/9 Tindersticks. Συναυλία.5/9 Εθνικό Θέατρο. «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, μουσική Ν. Κυπουργός. Ερμηνεύουν οι Τζ. Πανούσης, Τ. Χριστογιαννόπουλος, Ειρ. Καράγιαννη, Αιμιλιανός Σταματάκης.6/9 «Tango del Sur». Η μουσικοθεατρική παράσταση είναι ένα αφιέρωμα στην πορεία και την εξέλιξη του τάνγκο. Υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Αργεντινής.8/9: «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Στ. Τσακίρη, μετάφραση: Δ. Δημητριάδης, μουσική Μ. Μάτσας. Ερμηνεύουν οι Δ. Λιγνάδης, Κ. Καζάκος, Κ. Καρβούνη, Δ. Ήμελλος, Γ. Περλέγκας, Δ. Λάλος, Τζ. Κόλλια.9/9: «Αλέξης Ζορμπάς». Μουσική Μ. Θεοδωράκης, σκηνοθεσία Στ. Φασουλής, σκηνικά Μ. Παντελιδάκης και χορογραφία Δ. Παπάζογλου. Πρωταγωνιστούν οι Γρ. Βαλτινός, Τ. Κουλίεβα, Μ. Μπεγνής, Τ. Παπαματθαίου, Ν. Δραγούμη και Ν. Βερλέκης.11/9 «Βάκχες» του Ευριπίδη. Σκηνοθεσία Εκτ. Λυγίζος, μετάφραση Γ. Χειμωνάς, διανομή Ανθή Ευστρατιάδου, Εκτ. Λυγίζος, Β. Μαγουλιώτης, Άρης Μπαλής.12/9 «Σταμάτης Κραουνάκης. Τα λαϊκά μου τραγούδια 1980-2017. Σε σπίτια με μωσαϊκά με τη Γιώτα Νέγκα». Συναυλία.13, 14/9 Εθνική Λυρική Σκηνή. «Γκαλά όπερας για τα 40 χρόνια από τον θάνατο της Μ. Κάλλας».15/9 Εθνική Λυρική Σκηνή «Ερωτόκριτος».17, 18/9 «Maurice Fette Bejart». Παράσταση χορού-αφιέρωμα για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του M. Bejart.19, 20/9 Μπαλέτα Μπολσόι. Παραγωγή για τα 75 χρόνια του Μιχαήλ Λαμπρόσκι.22/9 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. «Rock the Opera», με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, υπό τη διεύθυνση του Friedemann Riehle.23/9 «Γκαλά 1001 αστέρων». Ο Μ. Φραγκούλης και οι καλεσμένοι του θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από όλον τον κόσμο, καθώς και ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας.24/9 «Σταύρος Ξαρχάκος- Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η συνάντηση».26/9 «Αμύντας». Επανάληψη της παράστασης της προηγούμενης χρονιάς σε σκηνοθεσία Σπ. Ευαγγελάτου.27/9 Ένωση Σωματείων «Μαζί για το Παιδί». «Εκεί στο Νότο». Οι Γ. Νταλάρας, Λ. Μαχαιρίτσας και Γ. Κότσιρας θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με μουσική Ελλήνων συνθετών και ποιητών.29/9 Το Σπίτι του Ηθοποιού. «Περιπλανώμενοι Θεατρίνοι». Μουσική επιμέλεια Δ. Παπαδημητρίου, ερμηνεία Φ. Δάρρα.30/9 «Μάνος Χατζιδάκις, Ελλάς η χώρα των ονείρων». Ερμηνεύει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.1/10 Σύλλογος Αγχιαλιτών Αθήνας. «Ένα τραγούδι για τη Θράκη». Σκηνοθεσία Σ. Χατζάκης, καλλιτεχνική διεύθυνση Ανδρέας Κατσίγιαννης. Τραγουδούν οι Μ. Μητσιάς, Χρ. Αηδονίδης, Δ. Μπάσης, Κ. Μακεδόνας, Ελ. Βιτάλη, Β. Δημούδης.2/10 Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. «100 χρόνια Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών».4/10 «Sissi - once upon a time of the emperor». Τα μπαλέτα της Ουγγαρίας ExperiDance και η Budapest Gipsy Symphony Orchestra παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ουγγρικής κουλτούρας.5/10 Vanessa Mae. Συναυλία.6/10 «Καλιγούλας», σε σκηνοθεσία Αλίκης Δανέζη-Knutsen, μετάφραση Φρανσουάζ Αρβανίτη και μουσική Blaine Reininger.7/10 Πρεσβεία Κύπρου. Εκδήλωση.8/10 «Terranima». Παράσταση σύγχρονου χορού με ζωντανή μουσική.9/10 Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.