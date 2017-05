Αλ. Τσίπρας: Δρομολογούνται άμεσα σημαντικές επενδύσεις

Μετά από πολλά χρόνια κρίσης και απουσίας, η Ελλάδα ξαναμπαίνει «γερά στο παιγνίδι» και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις άμεσα, ενώ αναβαθμίζεται αισθητά ο ρόλος της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα, αναφέρει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Twitter.

Προσθέτει πως επιστρέφει από την Κίνα «μετά από ένα γεμάτο τετραήμερο με συναντήσεις κορυφής, επαφές ουσίας, συμφωνίες μεγάλης αξίας».

Τι είπε ο Αλ. Τσίπρας για την «Ελλάδα της ανάπτυξης»

Ο κ. Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 28 χωρών που παίρνουν μέρος στο Belt and Road Forum for International Cooperation, στο συνεδριακό κέντρο στη λίμνη Γιαν Τσι, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην πρωτοβουλία Belt and Road (Μία Ζώνη, Ενας Δρόμος) της κυβέρνησης της Κίνας και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, αλλά και γιατί το όραμα της Ελλάδας που, όπως είπε, βγαίνει από τη βαθιά κρίση δεν είναι απλώς συμβατό, αλλά συνδέεται με αυτή την πρωτοβουλία.

«Στην Ελλάδα βγαίνουμε από τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίσαμε, αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο την ιδιαίτερη γεωγραφική μας θέση και το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε προς την αειφόρο -και χωρίς αποκλεισμούς- ανάπτυξη» ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας. Περιγράφοντας το όραμά του για τη χώρα μας μετά την κρίση, είπε πως «ως παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς της ναυτιλίας και του τουρισμού, η Ελλάδα, που βρίσκεται στα σταυροδρόμια τριών ηπείρων, σκοπεύει να εξελιχθεί σε καθοριστικής σημασίας κόμβο στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, του πολιτισμού και του τουρισμού».

Παράλληλα, εξήρε τη σημασία του Belt and Road Forum for International Cooperation σε συνθήκες προκλήσεων και γεωπολιτικών κινδύνων σε παγκόσμια κλίμακα σημειώνοντας ότι δημιουργεί μια νέα βάση συνεργασίας και διαλόγου, γι' αυτό πρότεινε το Φόρουμ να γίνεται κάθε χρόνο για να εκπληρώσει τη μεγάλη προοπτική που υπόσχεται για τον παγκόσμιο και περιφερειακό διάλογο και την ανάπτυξη.

«Σε ένα περιβάλλον σοβαρών, κοινών προκλήσεων και γεωπολιτικών κινδύνων, οι συλλογικές, πολυμερείς ανταποκρίσεις πολιτικές αποδεικνύονται όλο και πιο επιτακτικές. Στην κρίσιμη αυτή ιστορική στιγμή, η πρωτοβουλία Belt and Road (Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος) προσφέρει ένα νέο όραμα για τον τρόπο που μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η Πρωτοβουλία Belt and Road - της δημιουργίας στη βάση ενός διεθνούς διαφανούς πλαισίου που στηρίζεται σε κανόνες - δεν προβλέπει απλώς ένα νέο όραμα μιας αλληλένδετης ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης μεγάλων έργων συνδετικότητας και υποδομών. Δημιουργεί μια νέα βάση συνεργασίας και διαλόγου» υπογράμμισε.

Είπε ακόμα ότι η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερη πλατφόρμα που συνδυάζει τα υποδείγματα/πρότυπα/μοντέλα των εποχών της βιομηχανικής εποχής και της εποχής του Ίντερνετ - υποδομές και συνδετικότητα.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως το όραμά του για την Ελλάδα της ανάπτυξης, δεν είναι απλώς συμβατό με την πρωτοβουλία Belt and Road, αλλά συνδέεται μαζί της και παρουσίασε τους τομείς στους οποίους μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση, διατυπώνοντας και συγκεκριμένες προτάσεις.

Στις μεταφορές και τη δημιουργία υποδομών : Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο της Πρωτοβουλίας, καθώς ήδη λειτουργεί ως σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής, και βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να μετατραπεί στον πιο σημαντικό τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο. Οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες για νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ή τη σύνδεση της Ασίας με την Αδριατική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Διόδου Ταχείας Χερσαίας και Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Κίνας-Ευρώπης και τον πολυτροπικό Διάδρομο του Kεντρικού Δικτύου ΔΕΔ-Μ Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου της Ε.Ε. Η καθιέρωση συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για τη βιομηχανία, συγκέντρωση και προετοιμασία παραγγελιών κατά μήκος του Διαδρόμου αυτού θα βελτιώσει την απόδοση της Οικονομικής Ζώνης του Δρόμου του Μεταξιού. Η δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και εγκαταστάσεις εξωτερικής ανάθεσης λογισμικού στην Ελλάδα, θα εξυπηρετήσει τη συνολική αλυσίδα αξίας της Πρωτοβουλίας Belt andRoad. Συγχρόνως, ένα κομβικό σημείο επισκευής πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο, που θα αποτελείται από τις υφιστάμενα ελληνικά ναυπηγεία, θα μπορούσε να υποστηρίξει παραπάνω τις δράσεις του Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού.

: Στην ενέργεια : Η κατασκευή του αγωγού μέσω Αδριατικής (TransAdriatic Pipeline, TAP) η οποία εγκαινιάστηκε τον περασμένο Μάιο, θα βοηθήσει στην παράδοση φυσικού αερίου των Αζερίων σε ευρωπαϊκές αγορές και καταναλωτές, επίσης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Την ίδια στιγμή, συζητάμε τη δημιουργία νέων μονοπατιών για να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο από την ανατολική Μεσόγειο, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και μέσω των εγκαταστάσεών μας για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στη Ρεβυθούσα, ή την κατασκευή ενός πλωτού τερματικού σταθμού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με υποθαλάσσιο καλώδιο του Ισραήλ, της Κύπρου, της Κρήτης και της Αττικής, μέσω του EuroAsia Interconnector, δημιουργώντας έτσι μια στερεή σύνδεση μεταξύ των απομονωμένων ενεργειακών αγορών του Ισραήλ και της Κύπρου με την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύουμε ιδιαίτερα έντονα ότι υπάρχει σημαντικός ρόλος που μπορεί να παίξει η Κίνα στο έργο αυτό.

: Στις τηλεπικοινωνίες : Κινούμαστε γρήγορα σε νέες επενδύσεις σε οπτικές ίνες, όπως η χθεσινή συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Forthnet και της κινεζικής ZTE.

:

Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Σι για τη διοργάνωση του Φόρουμ και πρότεινε το φόρουμ να επαναληφθεί. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία έχει ήδη απτά αποτελέσματα και θα δώσει μια νέα ορμή στην οικονομία στον Ευρασιατικό χώρο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ειδικά για τους Ευρωπαίους ηγέτες, αυτό το φόρουμ ήταν μια διαφορετική διαδικασία από όσες έχουμε συνηθίσει εμείς, όμως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπήκαν οι βάσεις για νέο πλαίσιο πολυμερούς διάλογου και φυσικά για την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους λαούς μας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για την Αθήνα.