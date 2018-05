«Νέο» παραμύθι των αδελφών Γκριμ με «λογοτεχνική κλωνοποίηση» μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ένα «νέο» παραμύθι των αδελφών Γκριμ δημοσίευσε πρόσφατα η εφαρμογή διαλογισμού Calm - με το πρωτότυπο όλης υπόθεσης να έγκειται στο ότι το «Η πριγκίπισσα και η αλεπού» (The princess and the fox) δεν γράφτηκε προφανώς από τους αδελφούς, που πέθαναν πριν από 150 χρόνια, αλλά από ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο επίσημο blog της Calm, η διαδικασία ήταν στην ουσία μια μορφή «λογοτεχνικής κλωνοποίησης», ως αποτέλεσμα συνεργασίας με τη Botnik: Μια ομάδα συγγραφέων, καλλιτεχνών και προγραμματιστών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν νέες μορφές συγγραφής.

Η Botnik χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα πρόγνωσης κειμένου (predictive text), ονόματι Voicebox, το οποίο τροφοδοτήθηκε με τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ για να προτείνει λέξεις και φράσεις με βάση αυτά με τα οποία τροφοδοτήθηκε. Σύμφωνα με τον Τζέιμι Μπρου, διευθύνοντα σύμβουλο της Botnik και έναν από τους τρεις συγγραφείς που βοήθησαν στη δημιουργία του παραμυθιού, «μετά, οι άνθρωποι συγγραφείς πήραν τις φράσεις και τις προτάσεις που είχε προτείνει το πρόγραμμα πρόγνωσης κειμένου και άρχισαν να τις συνθέτουν σε μια ιστορία».

Τα κενά καλύφθηκαν μέσω φαντασίας, επιπλέον προτάσεων από τον αλγόριθμο και ιδέες από τους story editors της Calm. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα παραμύθι στο στιλ και ύφος των αδελφών Γκριμ, αλλά σαφώς πιο «ήμερο» σε σχέση με αρκετές από τις πλέον «σκοτεινές» τους ιστορίες.

Το πρόγραμμα/ πληκτρολόγιο πρόγνωσης κειμένου της Botnik είναι διαθέσιμο online για όποιους χρήστες επιθυμούν να πειραματιστούν

Σημειώνεται πάντως ότι η τεχνική αυτή -η χρήση υπολογιστών για την παραγωγή περιεχομένου και μετά η χρήση ανθρώπων για την επεξεργασία του- είναι κάτι αρκετά διαδεδομένο, ενώ παρόμοια προγράμματα που προσπαθούν να εξελιχθούν σε «συγγραφείς τεχνητής νοημοσύνης» αναπτύσσονται από αρκετούς ερευνητές. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Shelley AI (από τη Μαίρη Σέλεϊ του «Φρανκενστάιν») από το ΜΙΤ.

Όπως σημειώνει το BBC, το «Η πριγκίπισσα και η αλεπού» είναι η δεύτερη ιστορία τέτοιου τύπου της Botnik που γίνεται viral, καθώς πέρυσι είχε κυκλοφορήσει ένα κεφάλαιο fan fiction του Χάρι Πότερ, με όνομα «Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash».