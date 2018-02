«Το ιερό στην Κέρο και ο οικισμός στο Δασκαλιό υπό το φως των νέων ερευνών»

Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ θα φιλοξενήσει την παρουσίαση του έργου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής (Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής).

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Βρετανικής Σχολής, Καθηγητής John Bennet, θα παρουσιάσει «Το έργο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών κατά το 2017» – “The Work of the British School at Athens in 2017”, ενώ κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, Colin Renfrew, και ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου McDonald, του Πανεπιστημίου του Cambridge, Δρ Mike Boyd.





Αεροφωτογραφία του Δασκαλιού (Πηγή: ΥΠΠΟΑ/Βρετανική Σχολή Αθηνών)

Το νησί της Κέρου, που βρίσκεται στις Κυκλάδες, νότια της Νάξου, ήταν γνωστό μέχρι πρόσφατα, κυρίως, για τη μεγάλη εναπόθεση σπασμένων μαρμάρινων ειδωλίων, αποτέλεσμα τελετουργικής θραύσης τους, που λάμβανε χώρα εκεί πριν 4.500 χρόνια. Οι πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες έγιναν στον προϊστορικό οικισμό στο Δασκαλιό, που βρίσκεται στο δυτικότερο ακρωτήρι της Κέρου και αποτελεί πλέον ένα μικρό νησάκι, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.





