H Μόνικα τραγουδά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Συνεχίζοντας τις πολύ επιτυχημένες «πτήσεις» του για πέμπτη χρονιά, το πρόγραμμα «Fly me to the Moon» του αεροδρομίου παρουσιάζει αύριο, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, τη Μόνικα.

Έχοντας εμφανισθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους χώρους στην Ελλάδα, όπως το Ηρώδειο και το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, η Μόνικα Χριστοδούλου, μία από τις πλέον δημοφιλείς νέες τραγουδίστριες - τραγουδοποιούς, έρχεται για πρώτη φορά στο αεροδρόμιο της Αθήνας για μία αξέχαστη εμφάνιση, με αγαπημένες στιγμές από το παλαιότερο ρεπερτόριο, αλλά και τα νεότερα κομμάτια της.

Με διεθνείς συνεργασίες με σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας και ζωντανές εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική, η Μόνικα, λίγο πριν διασχίσει για ακόμα μια φορά τον Ατλαντικό, ετοιμάζει ένα πολύ ξεχωριστό live, σε έναν ιδιαίτερα οικείο για εκείνη χώρο, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια ταξιδεύει συνεχώς.

Τη Μόνικα συνοδεύουν οι: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (ντραμς), Στέλιος Προβής (μπάσο), Αλέξανδρος Βουλγαράκης (κιθάρα), Ορέστης Μπενέκας (πλήκτρα), Γρηγόρης Μάγος (ηχοληψία).

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου: 12:00 - 13:00, Επίπεδο Αναχωρήσεων, Είσοδος 3 - περιοχή ελεύθερης πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες για τo «Fly me to the Moon», καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα, στο www.aia.gr

