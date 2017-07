Ηρώδειο: Το πρόγραμμα των φθινοπωρινών εκδηλώσεων

Τριάντα εκδηλώσεις, θεατρικές, μουσικές, χορευτικές και μουσικοθεατρικές θα πραγματοποιηθούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από τις 29 - 30 Αυγούστου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα προσωρινής παραχώρησης του αρχαιολογικού χώρου του Ωδείου σε κρατικούς φορείς και ιδιώτες διοργανωτές.

Το πρόγραμμα καταρτίσθηκε μετά από τη χθεσινή γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), σύμφωνα με τις προτάσεις της ειδικής Επιτροπής προγράμματος, και κατόπιν των αιτημάτων ακύρωσης δυο εγκεκριμένων εκδηλώσεων που υποβλήθηκαν μόλις σήμερα στο ΥΠΠΟΑ.

Για τη φετινή φθινοπωρινή περίοδο υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήματα παραχώρησης, για 1 έως 3 ημέρες ανά εκδήλωση, αρκετά από τα οποία προέρχονταν από κρατικούς φορείς ή/και είχαν ανελαστικές ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

Τα αιτήματα εξετάστηκαν από την ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε τον περασμένο Απρίλιο γι’ αυτόν τον σκοπό με απόφαση της γενικής γραμματείας του ΥΠΠΟΑ.

Η Επιτροπή εξέτασε τη συνάφεια των εκδηλώσεων με τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και την πληρότητα των φακέλων, και κατάρτισε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα, με κριτήρια: α) την ποιότητα της προτεινόμενης παραγωγής, όπως αυτή μπορεί να αξιολογηθεί από την υποβληθείσα πρόταση β) τον σεβασμό στο χώρο, την αρχιτεκτονική και την ιστορία του μνημείου, γ) τον χαρακτήρα του αιτούντος πολιτισμικού φορέα, με προτεραιότητα στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και δ) τον συσχετισμό της εκδήλωσης με φιλανθρωπικές δράσεις του φορέα. Για το προτεινόμενο πρόγραμμα συνεξετάστηκε η διαθεσιμότητα του μνημείου, σε συνάρτηση με τις επιθυμητές ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους διοργανωτές.

Ακολούθησε η συζήτηση του θέματος σε τρεις συνολικά συνεδριάσεις του ΚΑΣ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στο διάστημα που μεσολάβησε οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με αιτούντες, προκειμένου να βρεθούν κοινά αποδεκτές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή όσον το δυνατόν περισσότερων εκδηλώσεων αξιόλογου περιεχομένου και σκοπού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόγραμμα των παραστάσεων από κρατικούς φορείς και ιδιώτες διοργανωτές στο Ηρώδειο που έχει εγκριθεί από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου, έχει διαμορφωθεί ως εξής μετά από τις σημερινές ακυρώσεις των προγραμματισμένων μουσικών εκδηλώσεων των Tindersticks (3 Σεπτεμβρίου) και του Σταμάτη Κραουνάκη - «Τα λαϊκά μου τραγούδια 1980-2017, Αυτή η νύχτα μένει/ Όλοι ένα/ Τελευταίο βράδυ» (12 Σεπτεμβρίου):

Συνάντηση Μίκης Θεοδωράκης - Στέφανος Κορκολής

29-30 Αυγούστου: «Πέρσες» του Αισχύλου Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

31 Αυγούστου: «Σουήνυ Τοντ, ο δαιμόνιος κουρέας της οδού Φλιτ» - Καμεράτα, Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

1 Σεπτεμβρίου: «Συνάντηση Μίκης Θεοδωράκης - Στέφανος Κορκολής» , ΕΛΠΙΔΑ «Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»

2 Σεπτεμβρίου: « Carmen από την Compañia de Antonio Gades » - παράσταση χορού, Prime Entertainment LTD

4-5 Σεπτεμβρίου: «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο

6 Σεπτεμβρίου: «Tango del Sur»- Το Tango του Νότου», Acropolis Tango Festivals

7-8 Σεπτεμβρίου: «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή, Venus Α.Ε.- Ελληνικό Φεστιβάλ

9 Σεπτεμβρίου: «Αλέξης Ζορμπάς», Αφοί Τάγαρη Ο.Ε.

10-11 Σεπτεμβρίου: «Βάκχες» του Ευριπίδη, ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας - Ελληνικό Φεστιβάλ



13-14 Σεπτεμβρίου: «Γκαλά Όπερας - Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας για τα 40 χρόνια από τον θάνατό της», Εθνική Λυρική Σκηνή



15 Σεπτεμβρίου: «Ερωτόκριτος», Εθνική Λυρική Σκηνή

16-18 Σεπτεμβρίου: « Béjart fête Maurice » παράσταση χορού, GR Entertainment World LtD

19-20 Σεπτεμβρίου: «The All Stars Russian Ballet, Αφιέρωμα Μπολσόι με τον Ιβάν Βασίλιεφ», ΛΑΒΡΥΣ ΜΕΠ.Ε.

21-22 Σεπτεμβρίου: «Rock the Opera-The Prague Philarmonic Orchestra meets Athens State Orchestra», Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

23 Σεπτεμβρίου: «Gala 1001 Αστέρων», μουσική εκδήλωση, ΑΡΙΕΤΤΑ ΑΜΚΕ.

24 Σεπτεμβρίου: Σταύρος Ξαρχάκος - Άλκηστις Πρωτοψάλτη «Η συνάντηση», ΓΚΑΖΑΡΤΕ ΣΙΝΕΜΑ ΕΠΕ

25-26 Σεπτεμβρίου: «Αμύντας», Ελληνικό Φεστιβάλ

27 Σεπτεμβρίου: «Εκεί στο Νότο» -μουσική εκδήλωση - Ένωση Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Μαζί για το παιδί»

28 Σεπτεμβρίου: «Ασκητική», θεατρική παράσταση, Sound and Picture Productions

29 Σεπτεμβρίου: «Καλιγούλας», Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - Stefi & Lynx Productions



30 Σεπτεμβρίου: «Μάνος Χατζιδάκις - Ελλάς Η Χώρα Των Ονείρων», MINOS EMI

1 Οκτωβρίου: «Ένα τραγούδι για τη Θράκη», Σύλλογος Αγχιαλιτών Αθήνας

2-3 Οκτωβρίου: «Μήδεια» του Ευριπίδη Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - Ελληνικό Φεστιβάλ - ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

4 Οκτωβρίου: « Sissi - Once upon a Time of the Emperor, the queen, the court and the gypsy girl» - παράσταση χορού - ROBIN 4 ARTS GmbH

5 Οκτωβρίου: Vanessa Mae, Music Box Productions

PHOTOXPRESS/WENN.COM

6 Οκτωβρίου: «Ο Γκάτσος που αγάπησα», μουσικοθεατρική παράσταση, Μάνος Τρανταλλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.

7 Οκτωβρίου: «Η 9η Ιουλίου», μουσική εκδήλωση, Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας

8 Οκτωβρίου: «Terranima», παράσταση χορού, Υπηρεσία Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων Dagipoli Dance Co

9 Οκτωβρίου: «Μ. Θεοδωράκης – Ένα ενιαίο μουσικό σύμπαν», Symphonic Art.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού σε σχέση με τις δύο ημερομηνίες που έμειναν κενές θα οριστικοποιηθεί μετά από την γνωμοδότηση του ΚΑΣ την Τρίτη 25 Ιουλίου και την σχετική απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

naftemporiki.gr