«Έξυπνες» σκάλες νέας γενιάς που διευκολύνουν τον χρήστη να τις ανεβεί

Οι σκάλες δεν αποτελούν ακριβώς νέα «τεχνολογία» ωστόσο πάντα υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης. Απόδειξη για αυτό είναι η δουλειά ερευνητών του Georgia Tech και του Emory University, που έφτιαξαν σκάλες οι οποίες «ανακυκλώνουν» ενέργεια, αποθηκεύοντας την ενέργεια του χρήστη κατά την κάθοδο και χρησιμοποιώντας την για να τον διευκολύνουν κατά την άνοδο.

Οι σκάλες αυτές διαθέτουν ελατήρια και συμπιέζονται όταν κάποιος τις κατεβαίνει, «διασώζοντας» έτσι ενέργεια η οποία υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινε χαμένη, και μειώνοντας την πίεση που ασκείται στον αστράγαλο κατά 26%. Στον αντίποδα, όταν κάποιος ανεβαίνει τη σκάλα, αυτή τον βοηθά απελευθερώνοντας την αποθηκευμένη αυτή ενέργεια, καθιστώντας αυτή τη διαδικασία κατά 37% λιγότερο επίπονη για τα γόνατα σε σχέση με τις κανονικές σκάλες.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Georgia Tech, η συσκευή αυτή μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσες σκάλες, και δεν απαιτείται μόνιμη εγκατάστασή της.

Το κάθε σκαλοπάτι διαθέτει ελατήρια και ανιχνευτές πίεσης: Όταν κάποιος κατεβαίνει, το κάθε σκαλοπάτι χαμηλώνει, μέχρι που ευθυγραμμίζεται με το επόμενο σκαλοπάτι και «κλειδώνει», αποθηκεύοντας την ενέργεια που πήρε από τον χρήστη. Όταν κάποιος ανεβαίνει, ο αισθητήρας το αντιλαμβάνεται και δίνει σήμα ώστε να απελευθερωθεί το σκαλοπάτι, ανυψώνοντας το πόδι που βρίσκεται πίσω.

Το συγκεκριμένο paper δημοσιεύτηκε στο Public Library of Science PLOS ONE. Όπως λέει η Κάρεν Λιου, βοηθός καθηγήτρια στο School of Interactive Computing του Georgia Tech, η ιδέα προέκυψε όταν σε μια συνδιάσκεψη είδε ένα βοήθημα περπατήματος που αποθήκευε και απελευθέρωνε ενέργεια.

Η 72χρονη μητέρα της δεν έχει πρόβλημα στο περπάτημα, αλλά δυσκολεύεται να ανεβαίνει σκάλες- και η Λιου ήξερε πως δεν θα φορούσε ειδικά βοηθήματα μόνο για τις σκάλες, οπότε και αποφάσισε να δημιουργήσει «έξυπνες» σκάλες, οι οποίες λειτουργούν με παρεμφερή τρόπο.