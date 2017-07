Τζαζ και ελληνικό αστικό τραγούδι σε μία παράσταση

Επιλεγμένα κομμάτια πρώιμου σουίνγκ και μπλουζ συνυπάρχουν με παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια στην αστική εκδοχή τους, όπως μας έχουν διασωθεί στις πρώτες ηχογραφήσεις των Ελλήνων στην Αμερική, στη μουσική παράσταση του Κώστα Βόμβολου, με τίτλο «Homesickness blues: Greek immigrants in the Basement of the USA», που παρουσιάζεται στον κήπο της Πειραιώς 260, στις 2 και 3 Ιουλίου, στις 10 το βράδυ.

«I’ll never forget the day I left my home…» είναι οι πρώτοι στίχοι του «Homesickness blues», ενός από τα πρώτα υπάρχοντα ηχογραφημένα μπλουζ (1916). Όσο κι αν εμπίπτει εύκολα στην κατηγορία του στερεότυπου, η φράση αυτή μπορεί να γεφυρώσει δύο εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη που γεννιούνται σχεδόν ταυτόχρονα: την τζαζ και το ελληνικό αστικό τραγούδι.

Η ξενάγηση σε αυτό το μουσικό τοπίο γίνεται μέσα από την αφήγηση της Μαρίας Σαραντοπούλου - Οικονομίδου, «Οι Έλληνες της Αμερικής, όπως τους είδα» (εκδόθηκε το 1916 και περιγράφει τις εντυπώσεις από ένα ταξίδι του 1913). Δύο ηθοποιοί, η μία στον ρόλο της συγγραφέα - αφηγήτριας και η άλλη σε τρεις ρόλους - της τραγουδίστριας και κονσοματρίς σε έναν καταυλισμό ανθρακωρύχων, της Αμερικανίδας κοπέλας ενός εργάτη και της συζύγου σε έναν μικτό γάμο -, δημιουργούν το σκηνικό πλαίσιο για την ανάδειξη αυτής της μουσικής συνύπαρξης.

Σύλληψη - επιλογή κομματιών - ενορχήστρωση: Κώστας Βόμβολος, σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, δραματουργία: Αναστασία Τζέλλου - Ροδιά Βόμβολου, εκτέλεση μουσικών κομματιών: The Speakeasies Swing Band! (Κατερίνα Σισίννι: φωνή, Πάνος Καρνούτσος: ηλεκτρική κιθάρα, Μανόλης Σταματιάδης: πιάνο, Πάνος Βουλγαράκης: κοντραμπάσο, Χρήστος Παπαδόπουλος: κλαρινέτο και σαξόφωνο, Γιάννης Νταλιάνης: ακουστική κιθάρα, Στέργιος Κόιας: τύμπανα). Στον ρόλο της αφηγήτριας: Μαριλού Βόμβολου, στους υπόλοιπους ρόλους: Κατερίνα Σισίννι.

Πληροφορίες

