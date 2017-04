Twitter και αμερικανική κυβέρνηση «στα χαρακώματα» λόγω λογαριασμού κατά του Τραμπ

Στα δικαστήρια προσέφυγε την Πέμπτη το Twitter, προκειμένου να μπλοκάρει εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης με την οποία απαιτούνταν να αποκαλυφθεί ποιος βρίσκεται πίσω από έναν λογαριασμό που αντιτίθεται στις πολιτικές του προέδρου Τραμπ για τη μετανάστευση.

Το Twitter επικαλείται την ελευθερία του λόγου για να μην αποκαλύψει τα στοιχεία του λογαριασμού (@ALT_uscis). Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θεωρείται πως χρησιμοποιείται από τουλάχιστον έναν εργαζόμενο στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Τα αρχικά US CIS είναι των US Citizenship and Immigration Services, και ο λογαριασμός αυτοπροσδιορίζεται ως «αντίσταση της μετανάστευσης». Σημειώνεται πως, μετά την ορκωμοσία Τραμπ τον Ιανουάριο, έκαναν την εμφάνισή τους πολλά ανώνυμα Twitter feeds που χρησιμοποιούσαν ονόματα και logos από διάφορες αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες, όπου αμφισβητούνταν οι θέσεις του προέδρου για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή κ.α. Αυτοπροσδιορίζονταν ως «alt» λογαριασμοί (alternative, εναλλακτικοί).

Ο Νικ Πασίλιο, εκπρόσωπος του Twitter, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια για το αν η κυβέρνηση είχε απαιτήσει πληροφορίες και για άλλους λογαριασμούς που επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (που είναι ο εναγόμενος στη συγκεκριμένη αγωγή) προέβη σε σχόλια πάνω στην υπόθεση- ενώ δεν υπήρξαν αντιδράσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Λευκό Οίκο.

Όταν έγινε γνωστή η αγωγή, ο λογαριασμός έκανε tweet με αντίγραφο της Πρώτης Τροπολογίας και φωτογραφία μέρους της της αγωγής. Οι followers του τριπλασιάστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Reuters, τις προηγούμενες εβδομάδες είχε προβεί σε έντονη κριτική και επιθέσεις, με tweets που περιελάμβαναν παρωδία του παιχιδιού «μπίνγκο» για «ηλίθιους δεξιούς», ισχυρισμούς πως κάποιοι πολέμιοι της μετανάστευσης πρέπει να χτύπησαν στο κεφάλι όταν γεννήθηκαν και επικρίσεις στον Τραμπ επειδή δεν δίνει μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπίες.

Όπως ανέφερε το BBC, τη συγκεκριμένη κίνηση εγκρίνει και υποστηρίζει η American Civil Liberties Union. «Για να αποκαλυφθεί ένας ανώνυμος online σχολιαστής, η κυβέρνηση πρέπει να έχει ισχυρούς λόγους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση δεν έδωσε λόγο, προκαλώντας προβληματισμούς πως απλά προσπαθεί να καταπνίξει τις αποδοκιμασίες».