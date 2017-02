BAFTA 2017: Στο «La La Land» το βραβείο καλύτερης ταινίας

Το «La La Land», ο τρυφερός ύμνος του Ντάμιεν Σαζέλ στο κλασικό Χόλυγουντ των μιούζικαλ, αναδείχθηκε το βράδυ της Κυριακής καλύτερη ταινία της χρονιάς στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα γνωστά σε όλους BAFTA (British Academy Film Awards).



Δύο εβδομάδες πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ, η ταινία του 32χρονου Σαζέλ, εκτός από το BAFTA καλύτερης ταινίας, απέσπασε και τα βραβεία σκηνοθεσίας, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, μουσικής και φωτογραφίας.





Τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία

«La La Land»



Καλύτερη Βρετανική Ταινία

«I, Daniel Blake»

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

«Under the Shadow» του Μπαμπάκ Ανβαρί

Ξενόγλωσση Ταινία

«Son of Saul»

Ντοκιμαντέρ

«13th»

Animation

«Kubo and the Two Strings»

Σκηνοθεσία

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Πρωτότυπο Σενάριο

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Διασκευασμένο Σενάριο

Λουκ Ντέιβις για το «Lion»

A' Ανδρικός Ρόλος

Κέισι Αφλεκ για το «Manchester by the Sea»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Εμα Στόουν για το «La La Land»

B' Ανδρικός Ρόλος

Ντεβ Πατέλ για το «Lion»

B΄ Γυναικειός Ρόλος

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Fences»

Μουσική

Τζάστιν Χούρβιτς για το «La La Land»

Φωτογραφία

Λάινους Σάντγκρεν για το «La La Land»

Μοντάζ

Τζον Γκίλμπερτ για το «Hacksaw Ridge»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Kοστούμια

«Jackie»

Mακιγιάζ και Κομμώσεις

«Florence Foster Jenkins»

Ήχος

«Arrival»

Ειδικά Οπτικά Εφέ

«The Jungle Book»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

«A Love Story»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

«Home»

Ανερχόμενος Σταρ

Τομ Χόλαντ