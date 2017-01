U2: Περιοδεία για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «The Joshua Tree»

Το συγκρότημα των U2, από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα γιορτάσει τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «The Joshua Tree» με μία περιοδεία σε Βόρειο Αμερική και Ευρώπη.

«Πρόσφατα άκουσα το “The Joshua Tree” για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια […], μοιάζει με όπερα. Πολλά συναισθήματα που μοιάζουν να είναι περίεργα επίκαιρα - αγάπη, απώλεια, χαμένα όνειρα, πόλωση, προσπάθεια για λησμονιά […]», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μπόνο, τραγουδιστής του συγκροτήματος.

Η περιοδεία «The Joshua Tree Tour 2017» των U2 θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική στις 12 Μαΐου και συγκεκριμένα από το Βανκούβερ του Καναδά.

Το «The Joshua Tree» κυκλοφόρησε στις 9 Μαρτίου 1987 και έχει πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται κάποια από τα πιο γνωστά τραγούδια των U2, όπως τα: «With or without you», «Where the streets have no name» και «I still haven’t found what I’m looking for».

