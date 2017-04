Τριπλασιάστηκαν οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ το 2016

Τριπλασιάστηκαν το 2016 οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, με τις κινεζικές επιχειρήσεις να απασχολούν πάνω από 140.000 Αμερικανούς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αναφοράς (Τhe National Committee on U.S. - China Relations and Rhodium Group) οι κινεζικές επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία εκτινάχτηκαν στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, καταγράφοντας αύξηση 200% από τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν επενδυθεί το 2015.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Xinhua