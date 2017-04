«Κλειδώνει» το business plan για τη διάσωση της Καλογήρου

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Στην τελική ευθεία έχουν περάσει οι διαπραγματεύσεις για το business plan το οποίο θα εγγυάται το μέλλον της ιστορικής εταιρείας Καλογήρου, που ελέγχει η επιχειρηματική οικογένεια Λεμονή, με τις πληροφορίες σε αυτή την κρίσιμη φάση να προοιωνίζονται θετική έκβαση.

Σε ρόλο στρατηγικού επενδυτή είναι ο Σάμι Φάις, που φέρεται να έχει καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την οικογένεια Λεμονή, ενώ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις με τις τράπεζες, με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Σημειώνεται ότι το Fais Group, του επιχειρηματία Σάμι Φάις, αναβαθμίζει συστηματικά την παρουσία του στην αγορά του λιανεμπορίου την τελευταία πενταετία. Είναι ενδεικτικό ότι ο όμιλος, που διαχειρίζεται ήδη ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο brands στον χώρο των αθλητικών ειδών (από Puma, adidas, Αrena και prince μέχρι το πιο πρόσφατο απόκτημά του, την Under Armour), είναι μέτοχος της One Outlet A.E. η οποία διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο One Salonica Outlet Mall (πρώην City Gate) και η οποία ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για το 43,64% του ΤΑΙΠΕΔ στο ακίνητο της ιστορικής αγοράς Μοδιάνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εάν ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις με την οικογένεια Λεμονή, τους συμβούλους και τις πιστώτριες τράπεζες της Καλογήρου ο όμιλος Φάις θα ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία του στην αγορά. Το όλο εγχείρημα δε, στον βαθμό που θα ξεπεράσει τον σκόπελο των τραπεζών με την έγκριση του business plan, αναμένεται να αποκτήσει περαιτέρω ενδιαφέρον, αφού είναι πιθανό να μπουν στο κάδρο κι άλλοι μέτοχοι.

Νέοι μέτοχοι στο κάδρο

Οι πληροφορίες θέλουν τους μετόχους της Αττικά Πολυκαταστήματα (Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Αλέξης Σγουμπόπουλος, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και FF Group) να έχουν κάνει καταρχήν αποδεκτή πρόταση συνεργασίας, εφόσον ωστόσο μελετήσουν τα δεδομένα όταν «κλειδώσει» η συμφωνία διάσωσης. Οι παράμετροι της συμφωνίας, τα νούμερα, οι συνέργειες και μια σειρά άλλων παραγόντων που θα συνεκτιμηθούν σε δεύτερο χρόνο από τους μετόχους της Αττικά Πολυκαταστήματα θα διαμορφώσουν τη συνεργασία σε εμπορικό και μετοχικό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκλιση των απόψεων και η συμφωνία σε ένα σχέδιο, που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων πλευρών ως προς τη διαχείριση των υποχρεώσεων και το business plan αναδιάρθρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικογένειας Λεμονή, θα εγγυηθεί την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας υποδημάτων και αξεσουάρ, οδηγώντας την σε τροχιά ανάκαμψης, έπειτα από μια μακρά περίοδο άκαρπων προσπαθειών αναδιάρθρωσης. Θα εγγυηθεί επίσης την επόμενη μέρα για 412 εργαζόμενους της Καλογήρου, μιας ελληνικής εταιρείας με ιστορία που πλησιάζει τα 130 έτη, η οποία βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης, με κίνδυνο να καταρρεύσει.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2015, ο όμιλος Λεμονή είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των 61,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονταν σε 27,8 εκατ. ευρώ.

Η κρίση οδήγησε τη μητρική εταιρεία σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της που απορρέουν από σύμβαση ομολογιακού δανείου που είχε συνάψει με Alpha Bank και Eurobank ύψους 49,85 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται τέλος ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2015 διαμορφώθηκε στα 55,218 εκατ. ευρώ και οι ζημίες σε 10 εκατ. ευρώ. Το 2016 τα μεγέθη επιδεινώθηκαν περαιτέρω για την εταιρεία που ελέγχει σήμερα ένα δίκτυο 65 σημείων πώλησης.