Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «γεννιούνται» ρυπαντές και εξελίσσονται σε ωφέλιμα στο περιβάλλον δείχνει νέα έρευνα

Τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν περισσότερη ρύπανση από τα αυτοκίνητα βενζίνης ή ντίζελ κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Παρότι προβάλλονται ως η πιο «πράσινη» επιλογή η παραγωγή τους έχει τεράστιο ενεργειακό κόστος κάτι που είχε επισημανθεί και στο παρελθόν αλλά τώρα ποσοτικοποιείται αυτή η μόλυνση.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Duke στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο που αναλύει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος από την παραγωγή καυσίμων και την κατασκευή των μπαταριών έως τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα εκπέμπουν κατά 30% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στα δύο πρώτα χρόνια σε σχέση με τα συμβατικά. Αυτό σημαίνει ότι το αρχικό αποτύπωμα άνθρακα από την αγορά ενός νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερο από αυτό ενός βενζινοκίνητου.

Ωστόσο από το τρίτο έτος και μετά, τα δεδομένα αλλάζουν. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε έναν κύκλο ζωής 18 ετών τα ηλεκτρικά οχήματα οδηγούν σε σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. «Τα οχήματα εσωτερικής καύσης προκαλούν 2 έως 3 φορές περισσότερη ζημιά στο κλίμα και την ποιότητα του αέρα σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα» αναφέρει η Δρ. Ντρου Σίντελ, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Το κρυφό περιβαλλοντικό κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Παρά το ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν εκπέμπουν ρύπους από την εξάτμιση πολλοί ιδιοκτήτες αγνοούν τις εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή τους. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από την εξόρυξη λιθίου για τις μπαταρίες, μια διαδικασία που απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού και μπορεί να προκαλέσει μόλυνση υδάτων. Η παραγωγή μίας μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος μπορεί να εκπέμψει έως και 15,6 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

«Η εξόρυξη λιθίου και η κατασκευή μπαταριών συμβάλλουν περίπου στο 50% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τον πρώτο χρόνο. Μετά όμως τα δύο πρώτα χρόνια τα οχήματα βενζίνης και ντίζελ παράγουν πολύ περισσότερες εκπομπές» αναφέρει ο Δρ. Πανκάτζ Σανταβάρτε επικεφαλής της έρευνας.

Πρόσθετα προβλήματα

Τα EVs, επειδή είναι βαρύτερα παράγουν περισσότερη ρύπανση από σωματίδια που είναι 30 φορές μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα και μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Turku στη Φινλανδία έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν μεγαλύτερο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα, κυρίως λόγω των πιο πολυτελών τρόπων ζωής τους.

Αν και τα ηλεκτρικά οχήματα είναι σαφώς πιο καθαρά σε βάθος χρόνου σειρά μελετών δείχνουν ότι δεν είναι άμοιρα περιβαλλοντικού κόστους και η πλήρης μετάβαση σε πράσινη κινητικότητα απαιτεί καθαρή ενέργεια, βιώσιμα υλικά και υπεύθυνη κατανάλωση.

Naftemporiki.gr