Επαναστατική αντικαρκινική θεραπεία με φως LED και νανοϋλικά

Μια νέα θεραπεία κατά του καρκίνου που ενεργοποιείται με φως LED και «νιφάδες» κασσίτερου (SnOx nanoflakes) μπορεί να σκοτώνει τους όγκους με ασφάλεια και χαμηλό κόστος. Αναπτύχθηκε από ερευνητικές ομάδες στο Τέξας και την Πορτογαλία και έχει αποδειχθεί ότι εξαλείφει έως και το 92% των κυττάρων καρκίνου του δέρματος χωρίς να βλάπτει τα υγιή.

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή αντικαρκινική θεραπεία που συνδυάζει φως LED και υπερλεπτές νιφάδες κασσίτερου εξοντώνοντας τα καρκινικά κύτταρα ενώ προστατεύει τους υγιείς ιστούς.

Σε αντίθεση με τη χημειοθεραπεία και άλλες επεμβατικές θεραπείες, αυτή η μέθοδος αποφεύγει τις οδυνηρές παρενέργειες που συχνά υποφέρουν οι ασθενείς. Η ανακάλυψη προήλθε από συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν και του Πανεπιστημίου του Πόρτο, μέσω του προγράμματος UT Austin Portugal. Στόχος τους είναι να κάνουν τις θεραπείες με βάση το φως πιο προσιτές και οικονομικές. Οι τωρινές τεχνολογίες βασίζονται σε ακριβά υλικά, πολύπλοκα εργαστηριακά συστήματα και ισχυρά λέιζερ, που ενίοτε προκαλούν ζημιά στους γύρω ιστούς.

Η χρήση LED και των νιφάδων κασσιτερούχου οξειδίου (SnOx) επιτρέπει μια ασφαλέστερη και φθηνότερη εναλλακτική λύση. «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια θεραπεία όχι μόνο αποτελεσματική αλλά και ασφαλή και προσιτή. Με τον συνδυασμό φωτός LED και SnOx νανο-νιφάδων, αναπτύξαμε μια μέθοδο που στοχεύει με ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφα τα υγιή» δήλωσε η Ζαν Αν Ινκόρβια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «ACS Nano», η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική εναντίον καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου και του δέρματος. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά έκθεσης, η θεραπεία εξουδετέρωσε έως και το 92% των καρκινικών κυττάρων του δέρματος και 50% των κυττάρων του παχέος εντέρου, χωρίς καμία ζημιά στα υγιή ανθρώπινα κύτταρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν τη μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια της μεθόδου.

Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, και πολλές θεραπείες συνοδεύονται από σοβαρές παρενέργειες. Οι επιστήμονες διερευνούν νέες μεθόδους που θα κάνουν τις θεραπείες πιο στοχευμένες και λιγότερο τοξικές. Μία από τις πιο υποσχόμενες είναι η φωτοθερμική θεραπεία κοντά στο υπέρυθρο φάσμα, όπου το φως θερμαίνει και σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς χειρουργείο ή χημικά φάρμακα και αυτή είναι η βάση της έρευνας των ομάδων από Τέξας και Πόρτο.

Μετά τα εντυπωσιακά πρώτα αποτελέσματα οι ερευνητές τώρα μελετούν πώς αλληλεπιδρούν το φως και η θερμότητα και εξετάζουν νέα υλικά που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θεραπεία. Παράλληλα σχεδιάζουν ιατρικές συσκευές που θα επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της θεραπείας σε ασθενείς.

Το φως φέρνει νέα ελπίδα στους ασθενείς

«Ο απώτερος στόχος μας είναι να κάνουμε την τεχνολογία αυτή διαθέσιμη σε ασθενείς παντού, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό με λιγότερες παρενέργειες και χαμηλότερο κόστος. Για τον καρκίνο του δέρματος φανταζόμαστε ότι στο μέλλον η θεραπεία θα μπορούσε να γίνει στο σπίτι του ασθενούς: μια φορητή συσκευή θα τοποθετείται στο δέρμα μετά το χειρουργείο για να καταστρέφει τυχόν υπολειπόμενα καρκινικά κύτταρα» αναφέρει ο Άρτουρ Πίντο από το Πανεπιστήμιο του Πόρτο. Η συνεργασία των δύο ερευνητικών ομάδων ξεκίνησε το 2021 μέσω του UT Austin Portugal Program και έκτοτε έχουν ανταλλάξει επισκέψεις και τεχνογνωσία εστιάζοντας στη χρήση διδιάστατων υλικών για επαναστατικές αντικαρκινικές θεραπείες.

Επόμενο βήμα: εμφύτευμα κατά του καρκίνου του μαστού

Μετά την επιτυχία της η ομάδα έλαβε νέα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη εμφυτεύματος κατά του καρκίνου του μαστού, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία LED και νανο-νιφάδων. Η συνεχιζόμενη συνεργασία τους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για προσωποποιημένες, οικονομικές και ανώδυνες θεραπείες στο άμεσο μέλλον.

Το πρόγραμμα UT Austin Portugal αποτελεί μακροχρόνια επιστημονική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Τέξας και του Ιδρύματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Πορτογαλίας (FCT). Η Πορτογαλία έχει παρόμοιες συνεργασίες με το MIT και το Carnegie Mellon University, και η συνεργασία της με το UT Austin που μετρά ήδη 17 χρόνια ανανεώθηκε πρόσφατα για άλλα πέντε.

Naftemporiki.gr