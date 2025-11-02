Η Γαλλία εγκαινίασε τον πρώτο αυτοκινητόδρομο ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Γαλλία ενεργοποίησε τον πρώτο αυτοκινητόδρομο στον κόσμο που μπορεί να φορτίζει ασύρματα ηλεκτρικά οχήματα εν κινήσει και τα αποτελέσματα κρίνονται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Ανεξάρτητα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Gustave Eiffel επιβεβαίωσαν ότι το σύστημα παρέχει μέσο όρο άνω των 200 kW συνεχούς ισχύος αγγίζοντας επίπεδα πάνω από 300 kW δηλαδή περίπου τη διπλάσια ενέργεια που χρειάζεται ένα βαρύ φορτηγό για να διανύσει την ίδια απόσταση. Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν επίσης την ασφάλεια, αντοχή και αξιοπιστία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας και ταχύτητας αυτοκινητοδρόμου.

«Αυτό αποτελεί μια καθοριστική στιγμή στην παγκόσμια ανάπτυξη των ασύρματων δρόμων» δήλωσε ο Όρεν Έζερ διευθύνων σύμβουλος της Electreon, της ισραηλινής εταιρείας που ηγείται του έργου. «Η εξαιρετική απόδοση του συστήματος, επιβεβαιωμένη από ανεξάρτητα εργαστήρια στη Γαλλία, αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μας είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει ισχυρή, αξιόπιστη δυναμική φόρτιση.»

Φόρτιση χωρίς στάση

Το πιλοτικό έργο εγκαταστάθηκε σε μήκος 1,5 χιλιομέτρου του αυτοκινητοδρόμου Α10 κοντά στο Παρίσι μετατρέποντας τον δρόμο σε κινητή πλατφόρμα φόρτισης. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη VINCI Autoroutes, τον μεγαλύτερο διαχειριστή διοδίων της Γαλλίας, και με τη στήριξη της Bpifrance. Το πρόγραμμα «Charge As You Drive» είναι το πρώτο παγκοσμίως που φορτίζει ασύρματα πολλαπλούς τύπους οχημάτων από αυτοκίνητα έως λεωφορεία και βαρέα φορτηγά ενώ κινούνται.

Αντί για σταθμούς φόρτισης ή καλώδια, το σύστημα μεταδίδει ενέργεια από πηνία κάτω από την άσφαλτο σε δέκτες τοποθετημένους στα οχήματα, δημιουργώντας μια ομαλή, αδιάλειπτη ροή ισχύος.

«Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών στον αυτοκινητόδρομο Α10 επιβεβαιώνουν τα ευρήματα προηγούμενων μελετών. Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας στα κύρια οδικά δίκτυα της Γαλλίας θα επιταχύνει περαιτέρω την ηλεκτροκίνηση των βαρέων οχημάτων», ανέφερε ο Νίκολας Νότεμπαρτ διευθύνων σύμβουλος της VINCI Concessions και πρόεδρος της VINCI Autoroutes.

Τα οφέλη

Το πιλοτικό έργο αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών φορτηγών: αντί να σταματούν για φόρτιση, αντλούν ενέργεια συνεχώς, ολοκληρώνοντας ενδεχομένως τα δρομολόγια με περισσότερη ενέργεια από ό,τι ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει λιγότερους χρόνους ακινησίας, μικρότερες μπαταρίες και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας — κάνοντας τη μεταφορά με ηλεκτρικά φορτηγά πιο πρακτική και αποδοτική από ποτέ.

Για την Electreon, το έργο αυτό αποδεικνύει ότι η δυναμική ασύρματη φόρτιση υψηλής ισχύος δεν είναι πλέον ένα μακρινό όνειρο αλλά μια ρεαλιστική, επεκτάσιμη λύση, που ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του Γαλλικού Υπουργείου Μεταφορών να εγκαταστήσει 9.000 χιλιόμετρα ηλεκτρικών δρόμων έως το 2035.

Παγκόσμια επέκταση

Πέρα από τη Γαλλία, η Electreon επεκτείνει ραγδαία το δίκτυό της διεθνώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαινίασε τον πρώτο δημόσιο δρόμο φόρτισης στο Μίσιγκαν και συνεργάζεται με το UCLA για να ηλεκτροδοτήσει λεωφορεία πανεπιστημιούπολης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028.

Στη Γιούτα, συνεργάζεται με το ASPIRE Center του Πανεπιστημίου της Γιούτα για τη φόρτιση βαρέων φορτηγών Kenworth και την ανάπτυξη νέας εγκατάστασης στο Utah Inland Port για εμπορικές μεταφορές.

Καθώς η Electreon επεκτείνεται σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, το παριζιάνικο έργο θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για ένα παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτροδοτούμενων αυτοκινητοδρόμων, ένα μέλλον όπου οι δρόμοι δεν θα είναι απλώς μέσα μετακίνησης, αλλά δυναμικά ενεργειακά δίκτυα που θα τροφοδοτούν μια νέα εποχή μηδενικών εκπομπών.

Naftemporiki.gr