Αυτό είναι το παγκόσμιο πυρηνικό οπλοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει «άμεσα» πυρηνικές δοκιμές «σε ίση βάση με Ρωσία και Κίνα» προκαλώντας όπως είναι ευνόητο προβληματισμό και ανησυχίες. Η Ρωσία έχει αναφερθεί αρκετές φορές όσο εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με έμμεσο αλλά και άμεσο τρόπο στη χρήση πυρηνικών όπλων ενώ η Κίνα αυξάνει συνεχώς το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Τι γνωρίζουμε για τα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο;

Υπάρχουν εννέα χώρες που θεωρείται ότι διαθέτουν πυρηνικά όπλα με τις οκτώ να τα αναγνωρίζουν επίσημα. Πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες (απέκτησε πυρηνικά όπλα το 1945), η Ρωσία (1949), η Βρετανία (1952), η Γαλλία (1960), η Κίνα (1964), η Ινδία (1974), το Πακιστάν (1998) και η Βόρεια Κορέα (2006). Το Ισραήλ πιστεύεται ότι απέκτησε πυρηνικά όπλα γύρω στο 1967 αλλά δεν έχει ποτέ αποδεχθεί ότι κατέχει πυρηνικά όπλα και δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποια δοκιμή τους.

Στο πλαίσιο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, τη Βρετανία, η Γαλλία και η Κίνα αναγνωρίζονται ως «κράτη με πυρηνικά όπλα» (Nuclear-Weapon States – NWS). Τα κράτη αυτά αποτελούν επίσης τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ, η Ινδία και το Πακιστάν δεν υπέγραψαν ποτέ τη Συνθήκη, ενώ η Βόρεια Κορέα προσχώρησε το 1985, αλλά ανακοίνωσε την αποχώρησή της το 2003. Η Νότια Αφρική ανέπτυξε πυρηνικά όπλα έως το 1982 αλλά τα αποσυναρμολόγησε περίπου το 1989 και προσχώρησε στη Συνθήκη το 1991.

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες Ουκρανία, Καζακστάν και Λευκορωσία είχαν πυρηνικά όπλα αναπτυγμένα στα εδάφη τους, αλλά συμφώνησαν να τα μεταφέρουν στη Ρωσία (η οποία κληρονόμησε τα διεθνή δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΕΣΣΔ) και να ενταχθούν στη Συνθήκη ως μη πυρηνικά κράτη.

Οι οικοδεσπότες και οι κεφαλές

Υπάρχουν έξι κράτη που δεν διαθέτουν δικά τους πυρηνικά όπλα, αλλά φιλοξενούν πυρηνικά όπλα ξένων δυνάμεων. Πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αναπτυγμένα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Τουρκία. Πυρηνικά όπλα της Ρωσίας είναι αναπτυγμένα στη Λευκορωσία. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου τουλάχιστον 23 κράτη φιλοξενούσαν πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ, της Βρετανίας ή της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS) το 2025 υπάρχουν 12,331 πυρηνικές κεφαλές παγκοσμίως εκ των οποίων περίπου 3,904 είναι ενεργές. Το 2024 το Σουηδικό Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης (SIPRI) εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός είχε φτάσει τις 12,121 κεφαλές. Περίπου 9,585 πυρηνικές κεφαλές βρίσκονται στα στρατιωτικά αποθέματα, ενώ 3,904 είναι αναπτυγμένες σε επιχειρησιακές δυνάμεις.

Περίπου 2,100 κεφαλές, κυρίως ρωσικές και αμερικανικές, διατηρούνται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

