Ανακαλύφθηκαν δομικά υλικά της ζωής έξω από το γαλαξία μας

Επιστήμονες εντόπισαν πολλαπλά πολύπλοκα δομικά στοιχεία της ζωής μέσα σε πάγο γύρω από ένα άστρο έξω από τον γαλαξία μας ανακάλυψη που γίνεται για πρώτη φορά για αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb οι ερευνητές ανίχνευσαν πέντε μεγάλα, ανθρακούχα μόρια γύρω από ένα πρωτοάστρο στο Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου, έναν μικρό γαλαξία που περιφέρεται κοντά στον γαλαξία μας. Τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση «Astrophysical Journal Letters» θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκαν τα πολύπλοκα μόρια στο πρώιμο Σύμπαν.

Το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου είναι ένας νάνος γαλαξίας 160,000 έτη φωτός μακριά από τη Γη που ανήκει στην Τοπική Ομάδα γαλαξιών την ίδια στην οποία ανήκει και ο γαλαξίας μας. Είναι γεμάτο θερμά φωτεινά άστρα που το πλημμυρίζουν με υπεριώδη ακτινοβολία ενώ περιέχει λιγότερα βαρέα στοιχεία (όπως άνθρακα, άζωτο και οξυγόνο) σε σχέση με το γαλαξία μας. Αυτές οι συνθήκες το καθιστούν παρόμοιο με τους πρώτους γαλαξίες του Σύμπαντος.

«Όσα μαθαίνουμε στο Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου μπορούμε να τα εφαρμόσουμε για να κατανοήσουμε πιο μακρινούς γαλαξίες από την εποχή που το Σύμπαν ήταν πολύ νεότερο. Οι δύσκολες αυτές συνθήκες μας δείχνουν πώς μπορεί να προκύψει πολύπλοκη οργανική χημεία ακόμη και σε πρωτόγονα περιβάλλοντα, όπου υπάρχουν πολύ λιγότερα βαριά στοιχεία» δήλωσε η Μάρτα Σεβίλο, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και στο Διαστημικό Κέντρο Goddard της NASA.

Το Μάρτιο του 2024 οι ερευνητές στόχευσαν με το James Webb ένα αναπτυσσόμενο αστέρι με την ονομασία ST6 στο Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου. Χρησιμοποιώντας όργανα υπερύθρου φωτός, ανακάλυψαν πέντε πολύπλοκα ανθρακούχα μόρια στον πάγο γύρω από το άστρο:

* Μεθανόλη

* Ακεταλδεΰδη

* Αιθανόλη

* Μυρμηκικός μεθυλεστέρας

* Οξικό οξύ

Από αυτά, μόνο η μεθανόλη είχε προηγουμένως εντοπιστεί γύρω από πρωτοαστέρες εκτός του γαλαξία μας. Το οξικό οξύ – κύριο συστατικό του ξυδιού – δεν είχε ποτέ επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει σε πάγο του Διαστήματος. «Πριν από το James Webb η μεθανόλη ήταν το μόνο πολύπλοκο οργανικό μόριο που είχε ανιχνευθεί σίγουρα σε πάγο γύρω από πρωτοαστέρες ακόμη και στο δικό μας γαλαξία. Η εξαιρετική ποιότητα των νέων παρατηρήσεων μάς επέτρεψε να αντλήσουμε τεράστιες ποσότητες πληροφοριών από ένα και μόνο φάσμα, περισσότερες από ποτέ» λέει η Σεβίλο.

Οι επιστήμονες βρήκαν επίσης σήματα που ενδέχεται να προέρχονται από γλυκολαλδεΰδη μια ένωση που μπορεί να αντιδράσει με άλλα μόρια για να σχηματίσει ριβόζη που αποτελεί ένα είδος σακχάρου που αποτελεί βασικό συστατικό του RNA, ενός μορίου απαραίτητου για τη ζωή.

Η ανακάλυψη αυτών των πολύπλοκων μορίων εκτός του γαλαξία μας υποδηλώνει ότι οι χημικές αντιδράσεις πάνω σε κόκκους διαστημικής σκόνης μπορούν να παράγουν πολύπλοκα οργανικά μόρια ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες. Στο μέλλον η ομάδα σκοπεύει να αναζητήσει παρόμοια μόρια γύρω από άλλα πρωτοάστρα τόσο μέσα στο γαλαξία όσο και σε γειτονικούς γαλαξίες.

«Με αυτή την ανακάλυψη κάναμε ένα τεράστιο βήμα στην κατανόηση του πώς προκύπτει η πολύπλοκη χημεία στο σύμπαν, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μελέτη της προέλευσης της ζωής» κατέληξε η Σεβίλο.

Naftemporiki.gr