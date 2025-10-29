Η Apple έφτασε τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία και η Microsoft απέκτησε σημαντικό μετοχικό μερίδιο στην OpenAI

Η Apple με τη βοήθεια της εμπορικής επιτυχίας των νέων iPhones που έριξε στην αγορά ξεπέρασε την Τρίτη για πρώτη φορά τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία εντασσόμενη μαζί με τη Microsoft και τη Nvidia ως η τρίτη εταιρεία στην ιστορία που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο.

Η τιμή της μετοχής της Apple έχει αυξηθεί πάνω από 50% από τον Απρίλιο, λόγω της κυκλοφορίας των τελευταίων προϊόντων της.

«Το iPhone αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των κερδών και των εσόδων της Apple· όσο περισσότερα τηλέφωνα πουλάει, τόσο περισσότερο ενισχύει το οικοσύστημά της» δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι επικεφαλής επενδύσεων στη Northlight Asset Management.

Νωρίτερα φέτος, οι μετοχές της Apple είχαν πιεστεί από ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην Κίνα και τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς στις ασιατικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία που αποτελούν τις βασικές παραγωγικές της βάσεις. Ωστόσο η νέα σειρά iPhone 17 κατάφερε να επαναπροσελκύσει πελάτες από το Πεκίνο έως τη Μόσχα ενώ η εταιρεία απορρόφησε το κόστος των δασμών αντί να το μετακυλήσει στους καταναλωτές.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ο λεπτός σχεδιασμός του iPhone Air μπορεί να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει ανταγωνιστές όπως η Samsung ενώ οι πρώτες πωλήσεις του iPhone 17 ήταν 14% υψηλότερες από εκείνες του προκατόχου του στις ΗΠΑ και στην Κίνα σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint.

Η Nvidia τον περασμένο Ιούλιο ήταν η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που έγραψε τον αριθμό των τεσσάρων τρισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή της αξίας χάρη στην έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και διατηρεί την πρωτιά με κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων. Η Microsoft έφτασε επίσης τα 4 τρισ. δολάρια λίγο αργότερα τον ίδιο μήνα και αφού υποχώρησε προσωρινά το ξαναπέρασε την Τρίτη μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την OpenAI για τη μετατροπή της σε εταιρεία με κερδοσκοπική δομή.

Με την αξία της OpenAI να υπολογίζεται στα 500 δισ. δολάρια το 27% της συμμετοχής της Microsoft αποτιμάται σε πάνω από 100 δισ. δολάρια. Να σημειωθεί ότι η σχέση της Microsoft με την OpenAI είναι στενή και πολυεπίπεδη και θεωρείται ότι μετά την κρίση που είχε ξεσπάσει με την προσωρινή απομάκρυνση του συνιδρυτή και επικεφαλής της εταιρείας του ChatGPT Σαμ Άλτμαν η Microsoft είχε αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην εταιρεία ανεξαρτήτως του μετοχικού ποσοστού σε αυτή.

Αν και η Microsoft επενδύει επιθετικά στη βιομηχανία AI η πιο συγκρατημένη προσέγγιση της Apple είχε προκαλέσει φόβους ότι ίσως χάσει το μεγαλύτερο κύμα ανάπτυξης της δεκαετίας. Πρόσφατες αναφορές δείχνουν επίσης ότι ανώτερα στελέχη AI εγκαταλείπουν την εταιρεία για τη Meta.

Ωστόσο, η Apple ανακοίνωσε τα ισχυρότερα τριμηνιαία αποτελέσματά της εδώ και χρόνια για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου με διψήφια ανάπτυξη σε βασικούς τομείς ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, όπου οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο τομέας υπηρεσιών που περιλαμβάνει το iCloud και το Apple Pay θα ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια σε έσοδα.

