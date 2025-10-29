Πετυχημένη η πρώτη δοκιμαστική πτήση του αθόρυβου επιβατηγού υπερηχητικού σκάφους της NASA (βίντεο)

Το υπερηχητικό αλλά αθόρυβο του πειραματικού αεροσκάφους X-59 της NASA πέταξε πάνω από την έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας στην πρώτη του πτήση. Το σκάφος έχει σχεδιαστεί να σπάει το φράγμα του ήχου με ελάχιστο θόρυβο ανοίγοντας το δρόμο για ταχύτερα και πιο φιλικά στα περιβάλλον εμπορικά αεροπορικά ταξίδια.

Όταν το 2003 το Κονκόρντ πραγματοποίησε την τελευταία του πτήση οι περισσότεροι πίστευαν ότι η εποχή των υπερηχητικών εμπορικών πτήσεων τελείωσε οριστικά. Το υψηλό κόστος, ο υπερβολικός θόρυβος, το μεγάλο μέγεθος των αεροσκαφών έμοιαζαν με αξεπέραστα εμπόδια για να μπορεί ο τομέας αυτός να υπάρξει.

Όμως τα τελευταία χρόνια άρχισαν να ξεπετάγονται η μια μετά την άλλη νεοφυείς εταιρείες που κατασκευάζουν νέας γενιάς υπερηχητικά αεροσκάφη. Στο παιχνίδι μπήκαν γρήγορα και παραδοσιακές δυνάμεις της αεροναυπηγικής βιομηχανίας καθώς και επιστημονικοί φορείς και ιδρύματα. Ανάμεσα σε εκείνους που ασχολούνται με την δημιουργίας νέων υπερηχητικών αεροσκαφών είναι και η NASA με το Χ-59 στη δημιουργία του οποίου συμμετέχει και η Lockheed Martin.

Το X-59 ενσωματώνει την τεχνολογία Quiet SuperSonic Technology’s (QueSST) και έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ταχύτητα 1,4 Mach η οποία μεταφράζεται σε περίπου 1,500 χλμ./ώρα. Το Χ-59 προορίζεται για χρήση ως επιβατηγό όπως το Κονκόρντ αλλά όπως λέει και το όνομα της τεχνολογίας του θα παράγει ελάχιστο θόρυβο. Όπως αναφέρει το Reuters η NASA έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής 518 εκατ. δολάρια στην κατασκευή του X-59.

Να σημειωθεί ότι η κινεζική εταιρεία Space Transportation έκανε γνωστό ότι θα πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος του έτους δοκιμές ενός υπερηχητικού επιβατηγού αεροσκάφους που κατασκευάζει το οποίο θα μπορεί να πραγματοποιήσει υπερατλαντικές πτήσεις σε λιγότερο από μία ώρα. Στόχος της εταιρείας είναι το σκάφος αυτό να ξεκινήσει να μεταφέρει επιβάτες στο τέλος της δεκαετίας και με ταχύτητα 5 Mach (6,173 χλμ./ώρα) να ολοκληρώνει μια πτήση από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από μία ώρα και από τη Νέα Υόρκη στο Πεκίνο σε λιγότερο από δύο ώρες.

