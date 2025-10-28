Ένα «στόλο» υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης κατασκευάζουν οι ΗΠΑ στην κούρσα για τη ψηφιακή κυριαρχία

Όπως έγινε γνωστό το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψε συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με την Advanced Micro Devices (AMD) για την κατασκευή δύο νέων υπερυπολογιστών με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που θα επιταχύνουν τις επιστημονικές ανακαλύψεις σε τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, η αντιμετώπιση του καρκίνου και η εθνική ασφάλεια. Πρόσφατα το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι προχωρά στην κατασκευή ενός υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι ο πιο προηγμένος στον κόσμο όταν ξεκινήσει να λειτουργεί.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία θα «υπερφορτίσει» τις ερευνητικές προσπάθειες σε κρίσιμους επιστημονικούς τομείς, αξιοποιώντας τους επόμενης γενιάς AI επεξεργαστές της AMD και την τεχνολογία υψηλών επιδόσεων υπολογιστών (HPC). Τα δύο συστήματα, με ονομασίες «Lux» και «Discovery» θα αναπτυχθούν από κοινού από τις εταιρείες AMD, Hewlett Packard Enterprise, Oracle Cloud Infrastructure και το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge.

Το Lux, που βασίζεται στους επεξεργαστές MI355X της AMD, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός έξι μηνών και θα προσφέρει περίπου τριπλάσια υπολογιστική ισχύ AI σε σχέση με τα σημερινά συστήματα. Το Discovery, το οποίο θα χρησιμοποιεί τους MI430 AI επεξεργαστές της AMD, προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029 μετά από κοινή ανάπτυξη των Oracle, Hewlett Packard και AMD. Τα συστήματα θα υποστηρίξουν αμερικανική έρευνα σε τομείς όπως η ενέργεια σύντηξης, η διαχείριση πυρηνικών όπλων και η μοντελοποίηση καρκινικών κυττάρων σε μοριακό επίπεδο.

Όσον αφορά τον άλλο υπερυπολογιστή το υπουργείο ανέθεσε στην κατασκευή του στην Dell και σε αυτόν θα υπάρχουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia ειδικά σχεδιασμένα για να εκτελούν λειτουργίες που σχετίζονται με ερευνητικά πρότζεκτ σχετικά με την ενέργεια αλλά και σε κάποιους άλλους επιστημονικούς τομείς.

