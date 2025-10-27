Πήρε άδεια λειτουργίας το πρώτο ιπτάμενο σκούτερ (βίντεο)

Αφού δημιούργησε ένα ιπτάμενο τζετ-ποδήλατο και ένα ιπτάμενο σκέιτμπορντ ο Φράνκι Ζαπάτα παρουσίασε τώρα μια ακόμη επαναστατικού σχεδιασμού και τεχνολογίας ιπτάμενη μηχανή. «Είναι η δυνατότητα να πετάς μόνος σου. Το να πετάς είναι κάτι που οι άνθρωποι ονειρεύονται εδώ και αιώνες, από τότε που ζούσαν σε σπηλιές. Και αυτή η μηχανή είναι σχεδόν η μόνη στον κόσμο που τους το επιτρέπει» λέει ο Γάλλος εφευρέτης.

Η «μηχανή» στην οποία αναφέρεται είναι το AirScooter. Πρόκειται για ένα μονοθέσιο ελικοφόρο σκάφος με υβριδική προώθηση καυσίμου-ηλεκτρισμού (AV fuel-electric) και ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης (fly-by-wire), το οποίο ρυθμίζει πορεία, ταχύτητα και ύψος 100 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό σύμφωνα με τον Ζαπάτα, το καθιστά «πιο εύκολο στην οδήγηση από ένα αυτοκίνητο».

Το κοινό θα έχει σύντομα την ευκαιρία να το διαπιστώσει. Τον Ιανουάριο, ο Ζαπάτα θα ανοίξει ένα κέντρο πτήσης κοντά στο Λας Βέγκας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πετούν σε μια οριοθετημένη αεροδιαδρομή έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων. Καθώς το όχημα που έχει βάρος περίπου 115 κιλά εμπίπτει στην κατηγορία FAR Part 103 ultralight της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) οι πιλότοι δεν χρειάζονται άδεια ή πιστοποίηση.

Αντί για αυτό θα παρακολουθήσουν περίπου μία ώρα εκπαίδευσης αρχικά σε προσομοιωτή εικονικής πραγματικότητας και στη συνέχεια για 20 λεπτά στο ίδιο το σκάφος. Κατά τη διάρκεια της πτήσης τους που θα διαρκεί περίπου 20 λεπτά θα μπορούν να φτάσουν μέγιστη ταχύτητα περίπου 100 χλμ./ώρα. «Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τύπος μηχανής που σου δίνει τη δυνατότητα να πετάς εκεί όπου δεν πετάει κανείς άλλος», λέει ο Ζαπάτα.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι περιορισμοί στη χρήση του ιπτάμενου σκούτερ του Ζαπάτα.

* Ο πιλότος δεν μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από το ίδιο το όχημα

* Οι άνεμοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50 χλμ./ώρα

* Το ύψος πτήσης περιορίζεται 45 μέτρα σε πρώτη φάση αν και το AirScooter μπορεί τεχνικά να πετάξει πάνω από τρεις χιλιάδες μέτρα

Σε δεύτερη φάση, που αναμένεται να ξεκινήσει ως τις αρχές της άνοιξης, θα προσφέρονται πτήσεις διάρκειας 1,5 ώρας πάνω από κοντινές κοιλάδες και βουνά στο Λας Βέγκας. Και οι δύο φάσεις αναμένεται να προσελκύσουν λάτρεις της αδρεναλίνης αποσπώντας τους από τα καζίνο στην πόλη του τζόγου.

Αν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει ένα AirScooter θα χρειαστεί να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 250 χιλιάδων δολαρίων.

Παρόμοιες προσπάθειες κάνουν και άλλες εταιρείες, όπως η κινεζική eHang, η οποία λειτουργεί ηλεκτρικά αεροταξί (eVTOL) με απομακρυσμένο πιλότο σε αρκετές κινεζικές πόλεις, αλλά και η Lift από το Όστιν του Τέξας, που ακολουθεί παρόμοιο επιχειρηματικό μοντέλο ενοικίασης του μονοθέσιου Hexa.

Ο Ζαπάτα μιλά για το όραμά του να «εκδημοκρατήσει την πτήση», προωθώντας την ιδέα της «μαζικής ατομικής εναέριας μετακίνησης», φανταζόμενος μια μέρα όπου ο καθένας θα μπορεί να «απογειώνεται από τον κήπο του και να προσγειώνεται στον κήπο του φίλου του».

Ακούγεται ιδεαλιστικό, αλλά είναι ρεαλιστικό; Μάλλον όχι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαθέτουν 250.000 δολάρια για ένα μονοθέσιο ιπτάμενο όχημα, ειδικά ένα που πετά για περίπου δύο ώρες με ταχύτητα περίπου 60 χλμ./ώρα και αυτονομία 70 περίπου 115 χλμ. όχι ιδιαίτερα πρακτικό για καθημερινή χρήση. Η μόνη προφανής εξαίρεση είναι τα πνιγμένα στην κυκλοφορία αστικά και προαστιακά κέντρα κάτι όμως που προς το παρόν τουλάχιστον δεν επιτρέπουν για τέτοιου είδους οχήματα οι περισσότερες αν όχι όλες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας.

Naftemporiki.gr