Για οριστική συμφωνία Λευκού Οίκου-Πεκίνου σχετικά με το TikTok κάνει λόγο ο αμερικανικός υπουργός Οικονομικών

Προς το τέλος του φαίνεται να οδεύει το σήριαλ της μεταβίβασης του ελέγχου λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ από την κινεζική εταιρεία στην οποία ανήκει η δημοφιλής ψηφιακή πλατφόρμα σε μια εταιρεία, ή κάποιο νέο εταιρικό σχήμα, αμερικανικών συμφερόντων. Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που μεταφέρει την αμερικανική εκδοχή του TikTok σε νέους ιδιοκτήτες.

«Καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία για το TikTok», είπε ο Μπέσεντ την Κυριακή στην εκπομπή Face the Nation του CBS με τη Μάργκαρετ Μπρέναν.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πρόσθεσε: «Φτάσαμε σε συμφωνία στη Μαδρίτη και πιστεύω ότι από σήμερα όλες οι λεπτομέρειες έχουν ρυθμιστεί. Θα απομείνει στους δύο ηγέτες να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή» κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη στην Κορέα.

Ο Μπέσεντ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ανέφερε ότι αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου – το οποίο έχουν αποδεχθεί οι δύο χώρες – για μια πιθανή εμπορική συμφωνία που θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση του Τραμπ και του Σι τις επόμενες ημέρες. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια συμφωνία νέας ιδιοκτησίας του TikTok με πλειοψηφία Αμερικανών επενδυτών.

«Δεν είμαι μέρος της εμπορικής πλευράς της συναλλαγής», πρόσθεσε ο Μπέσεντ. «Η αποστολή μου ήταν να πείσω τους Κινέζους να εγκρίνουν τη συμφωνία, και πιστεύω ότι το καταφέραμε με επιτυχία τις τελευταίες δύο ημέρες».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο 19χρονος γιος του προέδρου, Μπάρον Τραμπ έχει προταθεί από τον πρώην παραγωγό κοινωνικών μέσων του Τραμπ, Τζακ Άντβεντ, ως πιθανό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο Τραμπ έχει επίσης αναφέρει ότι μεταξύ των νέων επενδυτών βρίσκονται ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ο Λάρι Έλισον ιδιοκτήτες συντηρητικών μέσων ενημέρωσης και τεχνολογικών εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας το 2020 ο Τραμπ είχε απειλήσει να απαγορεύσει το TikTok ως αντίποινα για τη διαχείριση της Κίνας απέναντι στην πανδημία Covid-19. Η αμερικανική Βουλή είχε εγκρίνει την απαγόρευση της εφαρμογής, η οποία υπογράφηκε ως νόμος τον Απρίλιο του 2024 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ανάμεσα στις δύο θητείες του Τραμπ. Η απαγόρευση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2025 αλλά αναβλήθηκε τέσσερις φορές από τον Τραμπ καθώς η κυβέρνησή του εργαζόταν για να ολοκληρώσει τη συμφωνία μεταβίβασης.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές θα κατέχουν περίπου 65% της εταιρείας ενώ η ByteDance και οι Κινέζοι επενδυτές θα διατηρήσουν λιγότερο από 20%.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ παραχωρεί τον έλεγχο του αλγορίθμου της εφαρμογής στους νέους επενδυτές, οι οποίοι θα κατέχουν έξι από τις επτά θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Τραμπ έφτασε την Κυριακή στη Μαλαισία για τη σύνοδο της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στο πλαίσιο μιας πενθήμερης περιοδείας στην Ασία με την πολυαναμενόμενη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ να προγραμματίζεται για την Πέμπτη.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για τις αγορές σόγιας και αγροτικών προϊόντων από Αμερικανούς αγρότες, το εμπορικό ισοζύγιο και την κρίση των οπιοειδών (φαιντανύλης) στις ΗΠΑ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τους δασμούς 20% που επέβαλε ο Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές.

Naftemporiki.gr