Παρθενική πτήση νέου ιαπωνικού σκάφους με προορισμό το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (βίντεο)

Το διαστημικό σκάφος μεταφοράς φορτίου HTV-X της Ιαπωνίας εκτοξεύτηκε προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στην πρώτη του πτήση στο Διάστημα. Η άφιξή του στον ISS αναμένεται την Τετάρτη οπότε και θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση του με το σταθμό.

Το αυτόνομης λειτουργίας HTV-X απογειώθηκε πάνω σε έναν πύραυλο H3 από το Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα στην Ιαπωνία την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 9 π.μ. τοπική ώρα Ιαπωνίας. Το HTV-X είναι ο διάδοχος του H-II Transfer Vehicle (HTV) της JAXA, γνωστού και ως Kounotori («λευκός πελαργός» στα ιαπωνικά) το οποίο εκτέλεσε εννέα αποστολές προς τον ISS μεταξύ Σεπτεμβρίου 2009 και Μαΐου 2020.

Με μήκος 8 μέτρα το νέο σκάφος είναι περίπου 1,2 μέτρα μικρότερο από τον προκάτοχό του αλλά μπορεί να μεταφέρει σχεδόν το ίδιο βάρος φορτίου σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και έχει αρκετές βελτιωμένες λειτουργίες.

«Το HTV-X ενισχύει τις δυνατότητες μεταφοράς και προσθέτει τη δυνατότητα παροχής ευκαιριών για επιτόπιες επιδείξεις (on-orbit demonstrations) σε διάφορους χρήστες για έως και 1,5 έτος μετά την αποχώρησή του από τον ISS, μέχρι την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα» αναφέρει η Mitsubishi Heavy Industries, η οποία κατασκευάζει το σκάφος για λογαριασμό της JAXA, της διαστημικής υπηρεσίας της Ιαπωνίας.

Οι πιθανές χρήσεις του HTV-X επεκτείνονται πέρα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με τη JAXA η οποία προβλέπει ότι θα συμβάλει σε μετα-ISS δραστηριότητες ανθρώπινης παρουσίας σε χαμηλή τροχιά της Γης αλλά και πιθανώς σε αποστολές ανεφοδιασμού του Gateway, του διαστημικού σταθμού που η NASA σχεδιάζει να κατασκευάσει σε σεληνιακή τροχιά στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Naftemporiki.gr